Gazeta Wyborcza Польша : коронавирус отрезал Калининградскую область 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Алексей Филиппов



Газета рассказывает о том, как российский эксклав оказался отрезанным от России не по политическим причинам, а из-за эпидемии и закрытия границ. В этом рассказе много преувеличений и допущений, а в комментариях читателей — желчи. Кое-кто предлагает региону присоединиться к Польше, опрометчиво и самонадеянно считая, что без Европы ему не выжить.



Польша и Литва решили временно закрыть границы, так что российский эксклав на Балтийском море оказался в полуизоляции. В контексте полного закрытия границ ЕС с Россией ее скорого окончания ожидать не приходится.



Жители Калининградской области, находившиеся за границей, могут вернуться домой только на самолете через Москву или Петербург или на транзитном поезде через Белоруссию и Литву. Литовские власти постановили сохранить на 72 часа гуманитарный коридор, по которому люди смогут вернуться в Калининградскую область на автобусе или автомобиле. Польша и Литва решили временно закрыть границы, так что российский эксклав на Балтийском море оказался в полуизоляции. В контексте полного закрытия границ ЕС с Россией ее скорого окончания ожидать не приходится.Жители Калининградской области, находившиеся за границей, могут вернуться домой только на самолете через Москву или Петербург или на транзитном поезде через Белоруссию и Литву. Литовские власти постановили сохранить на 72 часа гуманитарный коридор, по которому люди смогут вернуться в Калининградскую область на автобусе или автомобиле.



Россия начинает бояться



Первые серьезные меры стали принимать только сейчас. Россия на полтора месяца (до 1 мая) закрыла границы. В Калининградской области ввели режим повышенной готовности. Отменены все массовые мероприятия с участием более 300 человек в закрытых помещениях и 600 под открытым небом. Родители могут сами решить, отправлять ли детей в школу, но большинство образовательных учреждений, включая вузы, перешли на онлайн обучение. Закрытие границ не касается грузовых перевозок, однако, в Калининградской области опасаются перебоев в поставках.



Местные сети супермаркетов уверяют, что запасов на складах хватит на 20-30 дней даже при полной изоляции региона, а таковой еще нет.



Никакой приграничной торговли



Зловеще прозвучали, однако, слова Александра Лукашенко, который, после того как Россия решила закрыть границу с Белоруссией, пригрозил заблокировать транзит товаров. Минску уже случалось шантажировать Кремль блокированием поставок в и из области, но калининградцы надеются, что в период эпидемии белорусский лидер не позволит им умереть с голоду. Если введенные жесткие меры будут продлеваться, а в снабжении региона начнутся перебои, через месяц на полках магазинов начнет недоставать основных товаров.



Кроме того, многие жители эксклава привыкли делать покупки в польских магазинах или у мелких предпринимателей, привозивших из приграничных супермаркетов эконом-класса «санкционку», то есть товары, на которые в 2014 году Россия ввела эмбарго. Сейчас этот путь снабжения заблокирован. «Жители Калининградской области из-за коронавируса, скорее, не волнуются, — говорит главный редактор портала „Новый Калининград" Денис Туголуков. — Три случая заражения при высоком уровне мобильности граждан — это немного. Нас больше беспокоят закрытые границы и то, что мы не знаем, насколько все это затянется. В голову сразу приходят ассоциации с приостановкой режима малого приграничного передвижения, который не вернули до сих пор».



Проверка для области



Когда Польша и Литва присоединялись к Европейскому союзу, Россия опасалась, что Калининградская область попадет в блокаду. Переговоры по поводу транзита через литовскую территорию и введения виз для жителей региона стали одним из самых сложных этапов в его истории после 1991 года. Пропагандистские СМИ до сих пор пугают, что Польша и Литва в конце концов решат отрезать Калининградскую область, но на самом деле визовая политика шенгенской зоны оказалась достаточно либеральной, а живущие в регионе россияне получили возможность часто ездить за границу и обрели свободный доступ к западным товарам.



Мрачный сценарий стал реальностью только сейчас — и не из-за политики, а из-за коронавируса. Ближайшие недели окажутся как для региона, так и для Москвы проверкой на прочность, а также покажут, способен ли балтийский эсклав существовать самостоятельно.



Комментарии читателей



Fingeer



У меня появилась одна мысль… Какова вероятность того, что Путин воспользуется ситуацией и решит, используя армию, сделать себе коридор через Белоруссию в Калининградскую область? Предлог отличный: необходимость помочь «своим» в регионе. А то, что он принесет свою версию «демократии» в Белоруссию, никого особо не заинтересует.



Krzysztofp



У Калининградской области есть доступ к морю, большой порт, так что пока они могут привозить товары морским путем.



anna79



Не все, а только российские, то есть газ и нефть. Других продуктов Россия не производит.



Harles



Всегда можно устроить референдум, вдруг жители захотят войти в состав Польши.



Superkuku



Им бы стало лучше, если бы область присоединили к Польше.



Pankracypanasiuk



Я советую вам туда съездить и взглянуть на область своими глазами. На приведение ее хотя бы к стандартам деревни Западно-Поморского воеводства, где раньше был колхоз, потребуется больше денег, чем Национальный банк Польши способен напечатать.



Harles



Я живу 12 лет во Вроцлаве, но сам родился в такой деревне. После вступления Польши в ЕС там на самом деле многое изменилось, эти деревни ничем не отличаются от других мест в нашей стране. Мне интересно, что сделал бы Путин, если бы внезапно обнаружил на подходах к Калининграду польских зеленых человечков.



Ews



Россия нанесет в таком случае массированный удар, ведь этот для нее ключевой регион, она будет удерживать его любой ценой.



Автор: Паулина Сегень (Paulina Siegień) для Gazeta Wyborcza, Польша, перевод Еще недавно губернатор этого региона хвалился, что Россия исключительно успешно ведет борьбу с распространением коронавируса, а поэтому иностранцы приезжают туда пережидать эпидемию. В Калининградской области официально зафиксировано всего три случая заражения, но жители полагают, что региональное и федеральное руководство скрывает масштаб угрозы и просто ее недооценивает.Первые серьезные меры стали принимать только сейчас. Россия на полтора месяца (до 1 мая) закрыла границы. В Калининградской области ввели режим повышенной готовности. Отменены все массовые мероприятия с участием более 300 человек в закрытых помещениях и 600 под открытым небом. Родители могут сами решить, отправлять ли детей в школу, но большинство образовательных учреждений, включая вузы, перешли на онлайн обучение. Закрытие границ не касается грузовых перевозок, однако, в Калининградской области опасаются перебоев в поставках.Местные сети супермаркетов уверяют, что запасов на складах хватит на 20-30 дней даже при полной изоляции региона, а таковой еще нет.Зловеще прозвучали, однако, слова Александра Лукашенко, который, после того как Россия решила закрыть границу с Белоруссией, пригрозил заблокировать транзит товаров. Минску уже случалось шантажировать Кремль блокированием поставок в и из области, но калининградцы надеются, что в период эпидемии белорусский лидер не позволит им умереть с голоду. Если введенные жесткие меры будут продлеваться, а в снабжении региона начнутся перебои, через месяц на полках магазинов начнет недоставать основных товаров.Кроме того, многие жители эксклава привыкли делать покупки в польских магазинах или у мелких предпринимателей, привозивших из приграничных супермаркетов эконом-класса «санкционку», то есть товары, на которые в 2014 году Россия ввела эмбарго. Сейчас этот путь снабжения заблокирован. «Жители Калининградской области из-за коронавируса, скорее, не волнуются, — говорит главный редактор портала „Новый Калининград" Денис Туголуков. — Три случая заражения при высоком уровне мобильности граждан — это немного. Нас больше беспокоят закрытые границы и то, что мы не знаем, насколько все это затянется. В голову сразу приходят ассоциации с приостановкой режима малого приграничного передвижения, который не вернули до сих пор».Когда Польша и Литва присоединялись к Европейскому союзу, Россия опасалась, что Калининградская область попадет в блокаду. Переговоры по поводу транзита через литовскую территорию и введения виз для жителей региона стали одним из самых сложных этапов в его истории после 1991 года. Пропагандистские СМИ до сих пор пугают, что Польша и Литва в конце концов решат отрезать Калининградскую область, но на самом деле визовая политика шенгенской зоны оказалась достаточно либеральной, а живущие в регионе россияне получили возможность часто ездить за границу и обрели свободный доступ к западным товарам.Мрачный сценарий стал реальностью только сейчас — и не из-за политики, а из-за коронавируса. Ближайшие недели окажутся как для региона, так и для Москвы проверкой на прочность, а также покажут, способен ли балтийский эсклав существовать самостоятельно.FingeerУ меня появилась одна мысль… Какова вероятность того, что Путин воспользуется ситуацией и решит, используя армию, сделать себе коридор через Белоруссию в Калининградскую область? Предлог отличный: необходимость помочь «своим» в регионе. А то, что он принесет свою версию «демократии» в Белоруссию, никого особо не заинтересует.KrzysztofpУ Калининградской области есть доступ к морю, большой порт, так что пока они могут привозить товары морским путем.anna79Не все, а только российские, то есть газ и нефть. Других продуктов Россия не производит.HarlesВсегда можно устроить референдум, вдруг жители захотят войти в состав Польши.SuperkukuИм бы стало лучше, если бы область присоединили к Польше.PankracypanasiukЯ советую вам туда съездить и взглянуть на область своими глазами. На приведение ее хотя бы к стандартам деревни Западно-Поморского воеводства, где раньше был колхоз, потребуется больше денег, чем Национальный банк Польши способен напечатать.HarlesЯ живу 12 лет во Вроцлаве, но сам родился в такой деревне. После вступления Польши в ЕС там на самом деле многое изменилось, эти деревни ничем не отличаются от других мест в нашей стране. Мне интересно, что сделал бы Путин, если бы внезапно обнаружил на подходах к Калининграду польских зеленых человечков.EwsРоссия нанесет в таком случае массированный удар, ведь этот для нее ключевой регион, она будет удерживать его любой ценой.Автор: Паулина Сегень (Paulina Siegień) для Gazeta Wyborcza, Польша, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Россия, Калининград — статья прочитана 48 раз Комментарии