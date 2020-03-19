В Клайпедском порту ждут паром с гражданами Литвы из Киля 🔊 Воспроизвести



В Клайпедском порту ближе к вечеру ждут паром с гражданами Литвы из германского Киля, на его борту находится 231 человек, информировали BNS в Службе охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).



Как сказал BNS представитель службы Рокас Пукинскас, на пароме помимо граждан Литвы находятся 14 граждан Латвии с семью автомобилями, полиция сопроводит их до границы Литвы с Латвией.



Паром должен пришвартоваться в Клайпедском порту в 17.30.



В четверг ещё один паром из германского порта Засниц с примерно 200 литовцами на борту, а также с гражданами Латвии и Эстонии, идёт в Ригу, он должен прийти в Ригу примерно в 23.30.



Ещё 95 застрявших в Германии граждан Литвы вернулись паромом из Засница в Клайпеду в среду вечером.



После возвращения из-за рубежа всем без исключения полагается карантин на 14 дней, за его нарушение грозит правовая ответственность. В Клайпедском порту ближе к вечеру ждут паром с гражданами Литвы из германского Киля, на его борту находится 231 человек, информировали BNS в Службе охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).Как сказал BNS представитель службы Рокас Пукинскас, на пароме помимо граждан Литвы находятся 14 граждан Латвии с семью автомобилями, полиция сопроводит их до границы Литвы с Латвией.Паром должен пришвартоваться в Клайпедском порту в 17.30.В четверг ещё один паром из германского порта Засниц с примерно 200 литовцами на борту, а также с гражданами Латвии и Эстонии, идёт в Ригу, он должен прийти в Ригу примерно в 23.30.Ещё 95 застрявших в Германии граждан Литвы вернулись паромом из Засница в Клайпеду в среду вечером.После возвращения из-за рубежа всем без исключения полагается карантин на 14 дней, за его нарушение грозит правовая ответственность. Несколько сотен литовцев уже вернулись специальными конвоями через Польшу и рейсами с Тенерифе, в ближайшее время также запланированы рейсы из Валенсии, Амстердама, Лондона и Варшавы.



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Специальным паромом в Ригу из Германии плывут и 200 граждан Литвы, которые не могли вернуться домой по причине закрытия границ Польшей.



Как сообщила BNS представитель по связям с общественностью компании Tallink Grupp Катри Линк, на пароме Romantika находятся 476 человек, среди них – 202 гражданина Литвы, 126 – Латвии, 83 – Эстонии.



Паром доставит также 152 автомобиля.



Паром эстонской судоходной компании Tallink вышел из германского порта Засниц в четверг ночью, в 1 час 40 минут, около 23.30 он должен прибыть в латвийскую столицу.



Сначала планировалось, что паром пойдет в Вентспилс, однако по причинам слишком больших габаритов судна курс был взят на Ригу.



Это уже второй специальный паром, которым возвращаются граждане Балтийских стран, застрявшие в Германии, когда Польша по причине коронавируса закрыла свои границы иностранцам, возвращающимся домой на легковых автомобилях.



Паром литовской судоходной компании Limarko juru agentura со 140 пассажирами на борту (из них 95 – граждане Литвы), прибыл в Клайпедский порт в среду вечером около 18 часов 30 минут.



Для всех возвращающихся из-за границы граждан обязателен 14-дневный карантин, за его нарушение грозит правовая ответственность.



По возвращении из аэропорта специалисты призывают не пользоваться общественным транспортом, жить в отдельных помещениях, не посещать общественные места.



Несколько сотен репатриантов уже вернулись специальным конвоями через Польшу и рейсами с Тенерифе, в ближайшее время планируются рейсы из Валенсии, Амстердама, Лондона и Варшавы. BNS Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 158 раз Комментарии