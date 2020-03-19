Главная >> Новости >> политика, в мире, история >> Советник Трампа возглавит делегацию США на 75-летии Победы в Москве

Советник Трампа возглавит делегацию США на 75-летии Победы в Москве

© Фото : United States government work Роберт О'Брайен. Архивное фото


Советник президента США по нацбезопасности Роберт О`Брайен возглавит американскую делегацию на праздновании 75-летия Победы в Москве, сообщил американский посол Джон Салливан.

"Приезд высокопоставленной делегации свидетельствует о том, что США чтят память об общих потерях, которые понесли все союзники по антигитлеровской коалиции, американский и советский народы в годы Второй мировой войны, чтобы сделать мир безопасным для всех", — отметил он в заявлении, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Юбилейный парад Победы состоится 9 мая на Красной площади, свой визит в российскую столицу подтвердили лидеры 17 стран.

Ранее американская сторона сообщила, что, хотя Дональд Трамп на праздновании Дня Победы присутствовать не будет, Вашингтон отправит в Москву высокопоставленную делегацию, если планы России по проведению мероприятия не изменятся из-за пандемии коронавирусного заболевания.
РИА Новости
Категории: политика, в мире, история
Ключевые слова: США, посол, Москва, 9 мая, парад, Трамп, гости
статья прочитана 91 раз
добавлена сегодня, 19 марта, 18:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка