Цены на продукты питания повышаются из-за роста спроса – А. Баравикас 🔊 Воспроизвести фото: Обзор



После введения в Литве карантина из-за коронавируса жители стали опустошать прилавки магазинов и в последние дни выросли цены на некоторые продукты питания, например, на свинину. Ассоциация свиноводов говорит, что цены растут из-за высокого спроса.



Создатель портала мониторинга цен Арунас Визицкас говорит, что растут цены не только на свинину, но и на другие продукты.



Глава ассоциации Альгис Баравикас говорит, что "потребитель не может быть всегда в выигрыше".



"Мы видим, цены растут, это пользуются ситуацией, но потребитель должен понимать, что он не может быть в абсолютном выигрыше во всех ситуациях. (...) Элементарно, одни продукты подешевели, другие подорожали", - добавил он.



По словам А. Баравикаса, повышение цен помогает регулировать потоки покупателей.



"С 26 февраля до сегодняшнего дня самый дешёвый рис подорожал на 11%, гречка - на 35%. Пока не могу сказать конкретно, но дорожает и мясо, свинина. Оно и раньше дорожало, свиной окорок подорожал с 3,69 евро до 4,39 евро, в последнее время был и по 4,69 евро. За последний период подорожал ещё больше", - сказал BNS А. Визицкас.



Премьер Саулюс Сквернялис в четверг заявил, что поставщики не должны пользоваться ситуацией и повышать цены на продовольствие. Кроме того, у правительства и сейма есть возможности ограничить максимальные цены на самые необходимые продукты. После введения в Литве карантина из-за коронавируса жители стали опустошать прилавки магазинов и в последние дни выросли цены на некоторые продукты питания, например, на свинину. Ассоциация свиноводов говорит, что цены растут из-за высокого спроса.Создатель портала мониторинга цен Арунас Визицкас говорит, что растут цены не только на свинину, но и на другие продукты.Глава ассоциации Альгис Баравикас говорит, что "потребитель не может быть всегда в выигрыше"."Мы видим, цены растут, это пользуются ситуацией, но потребитель должен понимать, что он не может быть в абсолютном выигрыше во всех ситуациях. (...) Элементарно, одни продукты подешевели, другие подорожали", - добавил он.По словам А. Баравикаса, повышение цен помогает регулировать потоки покупателей."С 26 февраля до сегодняшнего дня самый дешёвый рис подорожал на 11%, гречка - на 35%. Пока не могу сказать конкретно, но дорожает и мясо, свинина. Оно и раньше дорожало, свиной окорок подорожал с 3,69 евро до 4,39 евро, в последнее время был и по 4,69 евро. За последний период подорожал ещё больше", - сказал BNS А. Визицкас.Премьер Саулюс Сквернялис в четверг заявил, что поставщики не должны пользоваться ситуацией и повышать цены на продовольствие. Кроме того, у правительства и сейма есть возможности ограничить максимальные цены на самые необходимые продукты. BNS Категории: общество, чп и криминал, экономика Ключевые слова: коронавирус, цены, продукты География: Литва — статья прочитана 290 раз Комментарии