ОБРАЩЕНИЕ МИТРОПОЛИТА ВИЛЕНСКОГО И ЛИТОВСКОГО ИННОКЕНТИЯ КО ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В ЛИТВЕ 🔊 Воспроизвести Фото из архива "Обзора". автор - Владимир Клоповский







Дорогие во Христе отцы, братья и сестры!



В наши дни во многих странах мира, в том числе и в Литве, распространяется коронавирусная инфекция и миллионы людей оказались перед угрозой этой смертельной опасности. Необходимо нам помнить, что Церковь встречается с этим не впервые. В её истории не раз были различные эпидемии, моры и тому подобное. Самым главным в такое время для человека остаются вера в Господа Бога, молитва и покаяние. Нам необходимо осознать, что именно человеческие грехи являются истинными причинами бедствий, постигающих общество. Поэтому вера в милосердие Божие, покаянная молитва и есть то, что прежде всего может помочь преодолеть то испытание, которое сегодня постигло всех нас. В наши дни во многих странах мира, в том числе и в Литве, распространяется коронавирусная инфекция и миллионы людей оказались перед угрозой этой смертельной опасности. Необходимо нам помнить, что Церковь встречается с этим не впервые. В её истории не раз были различные эпидемии, моры и тому подобное. Самым главным в такое время для человека остаются вера в Господа Бога, молитва и покаяние. Нам необходимо осознать, что именно человеческие грехи являются истинными причинами бедствий, постигающих общество. Поэтому вера в милосердие Божие, покаянная молитва и есть то, что прежде всего может помочь преодолеть то испытание, которое сегодня постигло всех нас.



Одновременно мы должны строго придерживаться санитарных норм, выполнять предписания властей, врачей, ответственных лиц. Категорически нельзя игнорировать профилактические меры, легкомысленно относиться к ним, подвергая опасности заражения себя и окружающих. Да будут благословенными перед Господом труды врачей, всего медицинского персонала и всех, кто им помогает в их жертвенном служении людям.



Всегда будем помнить, дорогие отцы, братья и сестры, что Бог милостив к тем, кто сам милостив и доброжелателен к другим людям. Бог помогает тем, кто сам помогает своим ближним. Поэтому будем помогать друг другу, молитвенно поддерживать близких нам людей, усердно молиться за болящих, независимо от того, какой они национальности и вероисповедования. Вознесём же наши сугубые молитвы ко Пресвятой Деве Богородице, святым Виленским мученикам Антонию, Иоанну и Евстафию, всем святым земли Литовской, ко всем угодникам Божиим, чтобы Бог избавил всех нас от этой беды и смертоносной болезни.











Митрополит Виленский и Литовский



г. Вильнюс



19 марта 2020 г. Сознавая всю серьёзность сложившейся обстановки, принесём искреннее покаяние и усилим наши молитвы ко Господу Иисусу Христу и Его святым о прекращении этого опасного заболевания, угрожающего жизни и здоровью многих людей во всем мире и в нашей стране. Будем хранить трезвомыслие и молитвенное спокойствие. Отбросим прочь всякое уныние, тоску и отчаяние. Не будем поддаваться панике и страхам, но уповать на волю и милосердие Божие, ибо жизнь каждого человека в Деснице Его Небесного Отца. Вспомним, что Христос в Евангелии часто говорил окружающим Его людям: “Не бойтесь!”.Одновременно мы должны строго придерживаться санитарных норм, выполнять предписания властей, врачей, ответственных лиц. Категорически нельзя игнорировать профилактические меры, легкомысленно относиться к ним, подвергая опасности заражения себя и окружающих. Да будут благословенными перед Господом труды врачей, всего медицинского персонала и всех, кто им помогает в их жертвенном служении людям.Всегда будем помнить, дорогие отцы, братья и сестры, что Бог милостив к тем, кто сам милостив и доброжелателен к другим людям. Бог помогает тем, кто сам помогает своим ближним. Поэтому будем помогать друг другу, молитвенно поддерживать близких нам людей, усердно молиться за болящих, независимо от того, какой они национальности и вероисповедования. Вознесём же наши сугубые молитвы ко Пресвятой Деве Богородице, святым Виленским мученикам Антонию, Иоанну и Евстафию, всем святым земли Литовской, ко всем угодникам Божиим, чтобы Бог избавил всех нас от этой беды и смертоносной болезни. Категории: общество, здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: Иннокентий, коронавирус, Митрополит Виленский и Литовский — статья прочитана 75 раз Комментарии