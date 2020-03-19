А. Палецкис остается под арестом, его дело будет рассматриваться на открытых заседаниях 🔊 Воспроизвести



Бывший литовский политик Альгирдас Палецкис, которого обвиняют в шпионаже, остается под стражей, его дело Шяуляйский окружной суд будет рассматривать на открытых заседаниях.



"Суд будет рассматривать дело на публичных заседаниях, за исключением той части процесса, которая будет касаться информации, составляющей государственную и служебную тайну", – сказал в четверг BNS представитель суда Витаутас Йончас.



Первое заседание по делу намечается 7 апреля, в 10 часов.



В четверг суд также решил продлить назначенный А. Палецкису срок задержания еще на два месяца.



"Суд считает, что это разумный срок. Мотивы: защитники очень акцентировали социальные связи – семья, дети, место жительства. Однако суд констатировал, что при решении вопроса задержания эти социальные связи не отменяют возможность обвиняемого сбежать от суда", – назвал аргументы суда его представитель по связям с общественностью. Бывший литовский политик Альгирдас Палецкис, которого обвиняют в шпионаже, остается под стражей, его дело Шяуляйский окружной суд будет рассматривать на открытых заседаниях."Суд будет рассматривать дело на публичных заседаниях, за исключением той части процесса, которая будет касаться информации, составляющей государственную и служебную тайну", – сказал в четверг BNS представитель суда Витаутас Йончас.Первое заседание по делу намечается 7 апреля, в 10 часов.В четверг суд также решил продлить назначенный А. Палецкису срок задержания еще на два месяца."Суд считает, что это разумный срок. Мотивы: защитники очень акцентировали социальные связи – семья, дети, место жительства. Однако суд констатировал, что при решении вопроса задержания эти социальные связи не отменяют возможность обвиняемого сбежать от суда", – назвал аргументы суда его представитель по связям с общественностью. "Суд отметил, что социальные связи обвиняемого не удержали его от совершения возможной преступной деятельности", – добавил он.



Также учтено то, что А. Палецкис уже был судим за отрицание военных преступлений, советских и нацистских преступлений.



"Это доказывает, что обвиняемый не склонен соблюдать законы Литвы", – рассказал В. Йончас об аргументах суда.



В этом деле А. Палецкису и бизнесмену Деймантасу Бертаускасу предъявлены подозрения в шпионаже в пользу другого государства при действии в составе организованной группы.



Как ранее сообщила во вторник Генпрокуратура, данные расследования позволяют утверждать, что преступная деятельность, возможно, осуществлялась с февраля 2018 года по октябрь 2018 года.



В этот период, по данным прокуроров, обвиняемые действовали в составе организованной группы с работником российской разведки и другими гражданами РФ, один из которых признан виновным в деле о событиях 13 января 1991 года в Литве. Подозреваемые за денежное вознаграждение собирали информацию, интересовавшую российскую разведку.



В качестве прочего вознаграждения упоминается помощь в установлении контактов с представителями российских политических партий с целью финансирования одной из зарегистрированных в Литве партий, а также помощь в установлении бизнес-контактов.



Обвиняемыми, по утверждению прокуратуры, были сформулированы задачи сбора информации о должностных лицах и судьях, рассматривавших дело о событиях 13 января, а также информации о прочих делах, связанных с агрессией Россией против Литвы в 1990-1991 годах.



Кроме того, подозреваемые должны были найти в литовских госведомствах лиц, которые за незаконное денежное вознаграждение предоставили бы литовским правоохранительным органам не соответствующую действительности информацию о состоянии здоровья осужденного в деле о событиях 13 января Юрия Меля – стремились к тому, чтобы это повлияло на замену назначенного ему задержания на более мягкую меру пресечения или иным образом облегчило бы содержание Ю. Меля под стражей.



Вильнюсский окружной суд рассматривал дело о событиях 13 января и в прошлом году наказал 67 граждан России, Беларуси и Украины различными сроками лишения свободы от 4 до 14 лет.



А. Паляцкис находится в заключении уже три года – с октября 2018 года, каждый раз срок его задержания продлевается. А. Палецкис не признает своей вины.



Прокурор Генпрокуратуры Вилма Видугирене заявила в декабре, что расследование затянулось по причине особо большого объема следственного материала и нескольких экспертиз. BNS Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: Россия, шпион, арест, ПАЛЕЦКИС География: Литва — статья прочитана 127 раз Комментарии