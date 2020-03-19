Президент Литвы поддерживает еврооблигации коронавируса – советник 🔊 Воспроизвести



Литовский президент Гитанас Науседа благоприятно оценивает идею заимствований в зоне евро для финансирования планов стимуляции экономики и бизнеса, страдающих от последствий пандемии коронавируса, заявил советник главы государства.



По словам Симонаса Крепшты, на этой неделе руководство государств и правительств Евросоюза обсудило перспективу выпуска так называемых "коронавирусных облигаций".



"Эта идея не была основной темой заседания, но была встречена участниками позитивно, и президент также позитивно оценивает такую возможность", – сказал BNS советник президента.



"Проект находится только в фазе идей, есть много деталей и элементов управления рисками, которые должны быть согласованы. Но эту идею, как повышающую финансовую интеграцию в еврозоне, как дополнительный шаг в направлении общего рынка, президент оценивает положительно", – сказал С. Крепшта. Литовский президент Гитанас Науседа благоприятно оценивает идею заимствований в зоне евро для финансирования планов стимуляции экономики и бизнеса, страдающих от последствий пандемии коронавируса, заявил советник главы государства.По словам Симонаса Крепшты, на этой неделе руководство государств и правительств Евросоюза обсудило перспективу выпуска так называемых "коронавирусных облигаций"."Эта идея не была основной темой заседания, но была встречена участниками позитивно, и президент также позитивно оценивает такую возможность", – сказал BNS советник президента."Проект находится только в фазе идей, есть много деталей и элементов управления рисками, которые должны быть согласованы. Но эту идею, как повышающую финансовую интеграцию в еврозоне, как дополнительный шаг в направлении общего рынка, президент оценивает положительно", – сказал С. Крепшта. Он утверждает, что идея совместных еврооблигаций в Евросоюзе не совершенно нова, но удар по экономике в связи с пандемией вынуждает оценить ее заново.



"Идея общих еврооблигаций, выпускаемых несколькими государствами, а не одним отдельным государством, не нова, ее выдвигала Еврокомиссия еще в 2011 году. Она вновь вернулась на стол, мы видим, что рост европейской экономики сталкивается с вызовами, и, возможно, он значительно сократится", – сказал С. Крепшта.



"Страны-члены дадут отпор повышением своих финансовых расходов, и, несомненно, будут активно заимствовать, поэтому актуальность этой идеи значительно растет. Это поможет странам-членам более эффективно привлекать финансовые ресурсы, а, с другой стороны, если смотреть в долгосрочном периоде, то это будет положительный шаг в направлении финансовой интеграции", – сказал советник президента. BNS Категории: экономика, чп и криминал Ключевые слова: экономика, Китай, литовцы, вирус, пандемия География: Литва — статья прочитана 178 раз Комментарии