Индекс транспортной доступности 🔊 Воспроизвести Фото из архива "Обзора"







С растущим трафиком на дорогах и загрязнением воздуха борются крупные города во всём мире. Местные власти принимают решительные меры по популяризации общественного транспорта, вводя ограничения на въезд автомобилей в центр города и повышая стоимость парковки, сообщает picodi.com.



Положительный образ общественного транспорта складывается не только из состояния подвижного состава и регулярности движения, но и из привлекательных цен билетов. В марте 2020 года Положительный образ общественного транспорта складывается не только из состояния подвижного состава и регулярности движения, но и из привлекательных цен билетов. В марте 2020 года Люксембург стал первым государством, на территории которого весь общественный транспорт объявлен бесплатным как для граждан, так и для туристов. изучить стоимость билетов на общественный транспорт в крупных городах мира и сопоставили её со средней зарплатой.



Мировые цены







Для исследования мы взяли стоимость проездных билетов на месяц, которые позволяют пользоваться общественным транспортом города без ограничений. После перевода цен в доллары выяснилось, что самая высокая стоимость проезда в Лондоне (237 €), Дублине (195 €) и Нью-Йорке (116 €). Но если сопоставить эти показатели со средней зарплатой, то крупнейший город США окажется на куда более привлекательной позиции рейтинга: 33 место из 39 попавших в исследование городов. Получается, что среднестатистический житель Нью-Йорка приобретает месячный проездной на метро и автобус всего за 2,4% своей зарплаты (после уплаты налогов).



Самые выгодные цены на проезд — в Цюрихе и Праге. Жителям этих городов проездной обойдётся менее чем в 2% от средней зарплаты (1,37% и 1,83% соответственно). Абсолютными лидерами рейтинга стали упомянутый ранее Люксембург и столица Эстонии — Таллин, где городской транспорт бесплатный для жителей с 2013 года.



Жители Вильнюса могут порадоваться стоимости проезда. При цене 29 € проездной на месяц составляет 3,2% от средней зарплаты (916 € после уплаты налогов согласно данным портала Numbeo по состоянию на февраль 2020 г.) Благодаря этому литовская столица расположилась на 19 месте рейтинга. Жителям Риги повезло меньше — при средней зарплате в 822 € (согласно данным портала Numbeo по состоянию на февраль 2020 г.) им приходится тратить 6,1% заработанных денег на проезд в общественном транспорте. В похожем положении находятся жители Белграда (5,6%). Столица Латвии расположилась на шестом месте международного рейтинга.



Методология



Рейтинг основан на сравнении цен билетов на одну поездку и проездных на месяц в соответствии с действующими прайс-листами компаний, ответственных за общественный транспорт, по состоянию на март 2020 года. Данные о средней зарплате в городах, указанных в рейтинге, взяты с сайта numbeo.com. При конвертации валют использовался средний курс согласно Google Finance за февраль 2020 г.



Проездные билеты на месяц, включённые в рейтинг, предоставляют неограниченное количество поездок в пределах данного города на всех видах общественного транспорта. В качестве стоимости билетов на одну поездку была использована наиболее выгодная для пассажиров цена (например, билет, купленный через мобильное приложение, или по специальной карте), но без учёта стоимости самой транспортной карты.



Из исследования мы исключили мегаполисы, в которых за один и тот же вид транспорта отвечает несколько компаний с сильно отличающимися ценовыми политиками (Токио, Пекин, Джакарта, Бангкок и другие).



Полный перечень городов и перевозчиков, включённых в рейтинг, доступен



Источники:



https://theconversation.com/traffic-congestion-reconsidered-111921



https://www.telegraph.co.uk/travel/destinations/europe/articles/luxembourg-free-public-transport/



https://www.tallinn.ee/rus/pilet/Informatsija-o-proezdnyh-biletah Стоимость проезда может как привлечь, так и оттолкнуть потенциальных пассажиров. Поэтому аналитики Picodi решилиДля исследования мы взяли стоимость проездных билетов на месяц, которые позволяют пользоваться общественным транспортом города без ограничений. После перевода цен в доллары выяснилось, чтоНо если сопоставить эти показатели со средней зарплатой, то крупнейший город США окажется на куда более привлекательной позиции рейтинга: 33 место из 39 попавших в исследование городов. Получается, что среднестатистический житель Нью-Йорка приобретает месячный проездной на метро и автобус всего за 2,4% своей зарплаты (после уплаты налогов).Жителям этих городов проездной обойдётся менее чем в 2% от средней зарплаты (1,37% и 1,83% соответственно).Жителимогут порадоваться стоимости проезда.после уплаты налогов согласно данным портала Numbeo по состоянию на февраль 2020 г.) Благодаря этому литовская столица расположилась на 19 месте рейтинга.(согласно данным портала Numbeo по состоянию на февраль 2020 г.)в общественном транспорте. В похожем положении находятся жители Белграда (5,6%). Столица Латвии расположилась на шестом месте международного рейтинга.Рейтинг основан на сравнении цен билетов на одну поездку и проездных на месяц в соответствии с действующими прайс-листами компаний, ответственных за общественный транспорт, по состоянию на март 2020 года. Данные о средней зарплате в городах, указанных в рейтинге, взяты с сайта numbeo.com. При конвертации валют использовался средний курс согласно Google Finance за февраль 2020 г.Проездные билеты на месяц, включённые в рейтинг, предоставляют неограниченное количество поездок в пределах данного города на всех видах общественного транспорта. В качестве стоимости билетов на одну поездку была использована наиболее выгодная для пассажиров цена (например, билет, купленный через мобильное приложение, или по специальной карте), но без учёта стоимости самой транспортной карты.Из исследования мы исключили мегаполисы, в которых за один и тот же вид транспорта отвечает несколько компаний с сильно отличающимися ценовыми политиками (Токио, Пекин, Джакарта, Бангкок и другие).Полный перечень городов и перевозчиков, включённых в рейтинг, доступен по ссылке https://theconversation.com/traffic-congestion-reconsidered-111921https://www.telegraph.co.uk/travel/destinations/europe/articles/luxembourg-free-public-transport/https://www.tallinn.ee/rus/pilet/Informatsija-o-proezdnyh-biletah Категории: авто, в странах Балтии Ключевые слова: Индекс транспортной доступности — статья прочитана 180 раз Комментарии