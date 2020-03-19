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Двое больных коронавирусом были на торжествах в Вильнюсе в честь 11 марта

© Flickr / Lietuvos Respublikos Seimas


Молодые люди прилетели из Дании 10 марта, а на следующий день побывали в литовской столице, прежде чем разъехаться по домам, сообщает Sputnik Литва. Два молодых человека, зараженных коронавирусом, побывали в местах массового скопления людей во время празднования Дня восстановления независимости в Вильнюсе. Об этом рассказал мэр Кретингского района Антанас Калнюс в Facebook.

Мэр подтвердил, что заразился один из жителей Кретинги – 20-летний молодой человек, вернувшийся из Дании. В Клайпедскую университетскую больницу он был доставлен с появлением симптомов 16 марта. На данный момент его самочувствие оценивается как неплохое.
"В Литву из Дании в Каунасский аэропорт он прилетел 10 марта вместе с жителем Кретинги, которому коронавирус диагностировали в субботу. Тогда он отправился в Вильнюс, а в Кретингу вернулся 11 марта", – сообщил градоначальник.

Молодой человек живет с бабушкой, которая теперь находится в изоляции. Специалисты из Национального центра здоровья уже определили, с кем он контактировал, и эти люди тоже находятся в изоляции.

Калнюс призвал граждан сохранять спокойствие, стараться больше находиться дома, избегать массового скопления людей и полагаться только на официальную информацию.

Он также напомнил, что если кто-то из жителей заметит нарушение в течение периода карантина, то нужно сообщить об этом в компетентные органы по горячей линии коронавируса 1808 или позвонить по номеру 112.

По состоянию на среду в республике зафиксировано 34 случая заражения коронавирусом. Литва из-за пандемии коронавируса во всем мире закрыла въезд для иностранцев и объявила карантин. Исключения касаются членов семей граждан республики, лиц, имеющих право на проживание в Литве, и лиц, принадлежащих к дипломатическому корпусу, а также лиц, служащих в воинских частях НАТО, и обслуживающий их военный персонал.

До 19 марта будет открыт гуманитарный коридор для транзита иностранцев, которые возвращаются на родину через Литву.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в мире в настоящий момент насчитывается более 184 тысяч зараженных. Более 7,5 тысячи человек умерли. Вирусом поражены 159 стран. Около 80 тысяч пациентов выздоровели.
lt.sputniknews.ru
Категории: общество, чп и криминал
Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
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добавлена сегодня, 19 марта, 10:14

Комментарии

Гена
19 марта, 11:28
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