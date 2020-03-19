Литовцев продолжат эвакуровать на родину /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



Застрявшие на Бали литовцы будут доставлены в Вильнюс, сообщило Министерство транспорта Литвы.



Рейс с Бали (аэропорт Нгурах Рай) планируется утром 27 марта, туристы будут доставлены в Вильнюс 28 марта. Цена билета на человека составит 995 евро.



Рейс организует туроператор Kidy Tour на самолете авиалиний Avion Express.



Желающие прилететь до 21 марта, субботы, должны заполнить анкету на сайте kidytour.lt/skrydis-balis-vilnius.



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В четверг сотни литовцев вернутся чартерными рейсами из Вильнюса в Валенсию и Амстердам.



Рейсы организовало правительство Литвы вместе с туроператорами.



Несколько тысяч литовцев в последние дни попросили у государства помощи в возвращении на родину, поскольку страны Европы значительно ограничили передвижение с целью замедлить распространение коронавируса. Застрявшие на Бали литовцы будут доставлены в Вильнюс, сообщило Министерство транспорта Литвы.Рейс с Бали (аэропорт Нгурах Рай) планируется утром 27 марта, туристы будут доставлены в Вильнюс 28 марта. Цена билета на человека составит 995 евро.Рейс организует туроператор Kidy Tour на самолете авиалиний Avion Express.Желающие прилететь до 21 марта, субботы, должны заполнить анкету на сайте kidytour.lt/skrydis-balis-vilnius.* * *В четверг сотни литовцев вернутся чартерными рейсами из Вильнюса в Валенсию и Амстердам.Рейсы организовало правительство Литвы вместе с туроператорами.Несколько тысяч литовцев в последние дни попросили у государства помощи в возвращении на родину, поскольку страны Европы значительно ограничили передвижение с целью замедлить распространение коронавируса. В среду литовцы спецрейсом прилетели с Тенерифе, в пятницу и в субботу организуются рейсы из Парижа.



Для всех возвращающихся из-за границы граждан обязателен 14-дневный карантин, за его нарушение грозит правовая ответственность.



По возвращении из аэропорта специалисты призывают не пользоваться общественным транспортом, жить в отдельных помещениях, не посещать общественные места.



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В связи с остановкой рейсов мировыми авиакомпаниями деятельность литовской авиадиспетчерской компании Oro navigacija эти дни, по сравнению с тем же периодом прошлого года, сократилась на 50%, заявил председатель правления госкомпании.



Дангрутис Янушас сообщил BNS, что руководство компании обязано в течение нескольких недель пересмотреть бизнес-план этого года, поскольку компанию ждут большие вызовы.



"Сегодня утром, по сравнению с такими же днями прошлого года, количество обслуживаемых нами рейсов сокращается на 50%, в конце недели будет минус 75%, а на следующей неделе минус 90%. Перед нами встают достаточно большие вызовы, мы не хотим увольнять людей, мы должны их сохранить", – сказал BNS Д. Янушас, также являющийся главой консалтинговой компании Verslo konsultaciju spektras, работающий в ней как независимый член правления.



"В этом бизнесе будет много вызовов", – добавил он.



В среду правление Oro navigacija утвердило результаты деятельности в 2019 году, которые, по словам, председателя правления, были очень хорошими. По его словам, у компании есть накопленный резерв, который она сможет использовать в трудный период.



По словам Д. Янушаса, согласно международной регламентации, диспетчерские компании разделяют риск с авиакомпаниями, поэтому ожидается, что в течение двух лет удастся возместить утраченные доходы. Все же, по его словам, не ясно, захотят ли авиакомпании, несущие сейчас огромные убытки, делиться позднее.



В понедельник директор Oro navigacija Миндаугас Густис сообщал BNS,что на этой неделе будут самые значительные изменения – рейсы отзывают Air Baltic, LOT, SAS, Wizz Air и другие авиакомпании.



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В субботу планируется рейс из Лондона для граждан Литвы, застрявших в Соединенном Королевстве, сообщило Министерство коммуникаций и транспорта.



По информации ведомства, рейс из лондонского аэропорта Станстед, по предварительным данным, состоится 21 марта в 19 часов по местному времени. В Вильнюсе самолет должен приземлиться в 23.30 по местному времени. Цена билета на человека – 275 евро.



Рейс организует туроператор Kidy Tour при сотрудничестве с авиакомпанией Avion Express.



Желающих просят заполнить анкету: https://www.kidytour.lt/skrydis-londonas-vilnius. За дополнительной информацией пассажирам предлагают обращаться к представителям компании Kidy Tour.



Несколько тысяч литовцев в последние дни попросили у государства помощи в возвращении на родину, поскольку страны Европы значительно ограничили передвижение с целью замедлить распространение коронавируса.



В среду 130 литовцев спецрейсом прилетели с Тенерифе, в пятницу и в субботу организуются рейсы из Парижа, а в четверг – из Амстердама и Валенсии. Места все 220 мест в первом субботнем рейсе из Парижа уже заняты.



Для всех возвращающихся из-за границы граждан обязателен 14-дневный карантин, за его нарушение грозит правовая ответственность.



По возвращении из аэропорта специалисты призывают не пользоваться общественным транспортом, жить в отдельных помещениях, не посещать общественные места. BNS Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 162 раза Комментарии