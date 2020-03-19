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Глава МИД: В Литву уже вернулась почти тысяча граждан, застрявших за границей



В целом по причине закрытия границ из-за коронавируса за границей могли застрять до 6 тыс. граждан Литвы, около тысячи уже должны были вернуться, заявил министр иностранных дел Линас Линкявичюс.

"По нашим данным (застряли – BNS) до шести тысяч. Но это данные, которые были предоставлены, когда мы призывали зарегистрироваться, и они должны быть скорректированы", – сказал министр в четверг утром в интервью радиостанции LRT.

"Мы полагаем, что до тысячи должны были вернуться", – добавил он.

Больше всего граждан, по словам Л. Линкявичюса, находятся в Испании, Соединенном Королевстве, Франции. Также около 1,5 тыс. человек находятся не в странах Евросоюза, откуда вернуться сложнее.

Министр утверждает, что количество зарегистрировавшихся не соответствует реальному числу тех, кто не может вернуться, поскольку регистрировались не все и те, кто не намеревался вернуться в Литву, ожидая более благоприятных ситуаций для поездки", также есть и уехавшие, но не сообщившие об этом МИД.
Министр призывает граждан поспешить и зарегистрироваться на предлагаемые рейсы, поскольку в будущем может не остаться альтернатив для возвращения в Литву.

Л. Линкявичюс сказал, что поскольку Польша не пропускает через свою страну легковые автомобили, ситуацию с застрявшими в Германии гражданами Литвы удалось разрешить: в Литву пропустили восемь конвоев автобусов и микроавтобусов, а водители с автомобилями были направлены в порты Засница, Киля, где есть паромы в Латвию или Литву, до воскресенья также будут летать в Вильнюс из Франкфурта рейсы Lufthansa.

Министр также подчеркнул, что для всех граждан ЕС, включая и литовцев, Варшавский аэропорт открыт для транзита. Поэтому, при необходимости граждане Литвы из некоторых стран смогут прилететь рейсами польской авиакомпании LOT до Варшавы, откуда будет организован чартерный рейс в Литву.
BNS
Категории: политика, общество, чп и криминал, в странах Балтии
Ключевые слова: граница, контроль, Линас Линкявичюс, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
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добавлена сегодня, 19 марта, 10:20

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