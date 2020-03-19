На границе Литвы и Польши не осталось очередей грузовиков 🔊 Воспроизвести



После того, как польские пограничники реорганизовали процедуры проверки, на литовско-польской границе в четверг не осталось очередей. В среду вечером они еще достигали 35 километров.



"Причина в том, что сейчас при въезде в Польшу лишь водители польских грузовиков обязаны заполнять анкеты и лица, постоянно проживающие в Польше. Поляки начали измерять температуру в трех пунктах, установленных по дороге, поэтому весь поток абсорбировался за ночь", – сказал BNS представитель по связям с прессой Государственной службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рокас Пукинскас.



По его словам, на литовско-белорусской границе очереди также сократились – по данным на 7 часов на КПП Медининкай –Каменный Лог въезда в Литву ожидали около 300 грузовых автомобилей – почти вполовину меньше, чем в среду утром. Въезда в Литву ожидают 60 грузовиков.



С начала карантина до утра четверга из Литвы не разрешено выехать 217 лицам, а въехать в страну – 407. После того, как польские пограничники реорганизовали процедуры проверки, на литовско-польской границе в четверг не осталось очередей. В среду вечером они еще достигали 35 километров."Причина в том, что сейчас при въезде в Польшу лишь водители польских грузовиков обязаны заполнять анкеты и лица, постоянно проживающие в Польше. Поляки начали измерять температуру в трех пунктах, установленных по дороге, поэтому весь поток абсорбировался за ночь", – сказал BNS представитель по связям с прессой Государственной службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рокас Пукинскас.По его словам, на литовско-белорусской границе очереди также сократились – по данным на 7 часов на КПП Медининкай –Каменный Лог въезда в Литву ожидали около 300 грузовых автомобилей – почти вполовину меньше, чем в среду утром. Въезда в Литву ожидают 60 грузовиков.С начала карантина до утра четверга из Литвы не разрешено выехать 217 лицам, а въехать в страну – 407. BNS Категории: экономика, в Европе Ключевые слова: граница, контроль, очереди, фуры, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 177 раз Комментарии