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На границе Литвы и Польши не осталось очередей грузовиков
После того, как польские пограничники реорганизовали процедуры проверки, на литовско-польской границе в четверг не осталось очередей. В среду вечером они еще достигали 35 километров.
"Причина в том, что сейчас при въезде в Польшу лишь водители польских грузовиков обязаны заполнять анкеты и лица, постоянно проживающие в Польше. Поляки начали измерять температуру в трех пунктах, установленных по дороге, поэтому весь поток абсорбировался за ночь", – сказал BNS представитель по связям с прессой Государственной службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рокас Пукинскас.
По его словам, на литовско-белорусской границе очереди также сократились – по данным на 7 часов на КПП Медининкай –Каменный Лог въезда в Литву ожидали около 300 грузовых автомобилей – почти вполовину меньше, чем в среду утром. Въезда в Литву ожидают 60 грузовиков.
С начала карантина до утра четверга из Литвы не разрешено выехать 217 лицам, а въехать в страну – 407.
Ключевые слова: граница, контроль, очереди, фуры, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
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