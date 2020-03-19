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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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В Литве выявлены 34 случая коронавируса
По данным на вечер среды в Литве количество зарегистрированных случаев коронавируса COVID -19 выросло до 34, сообщило Министерство здравоохранения.
Выявленный в среду вечером человек изолирован и находится на лечении в Вильнюсской клинике Сантарос.
По предварительным данным, он вернулся из Объединенных Арабских эмиратов с пересадкой в Голландии.
Как сообщила представитель по связям с общественностью министра здравоохранения Лина Бушинскайте, после поступления жалоб пациентов и их близких было решено не разглашать, ни пол пациента, ни возраст.
До сих пор все подтвержденные случаи в Литве, за исключением одного, подтвержденного в среду, были привозными. Состояние одного пациента, находящегося в Панявежисе, является тяжелым.
Между тем, первая пациента с коронавирусом в Литве уже выздоровела и отпущена домой.
Ключевые слова: Китай, литовцы, вирус, пандемия, заболевшие
География: Литва
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