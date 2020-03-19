В Литве выявлены 34 случая коронавируса 🔊 Воспроизвести



По данным на вечер среды в Литве количество зарегистрированных случаев коронавируса COVID -19 выросло до 34, сообщило Министерство здравоохранения.



Выявленный в среду вечером человек изолирован и находится на лечении в Вильнюсской клинике Сантарос.



По предварительным данным, он вернулся из Объединенных Арабских эмиратов с пересадкой в Голландии.



Как сообщила представитель по связям с общественностью министра здравоохранения Лина Бушинскайте, после поступления жалоб пациентов и их близких было решено не разглашать, ни пол пациента, ни возраст.



До сих пор все подтвержденные случаи в Литве, за исключением одного, подтвержденного в среду, были привозными. Состояние одного пациента, находящегося в Панявежисе, является тяжелым.



Между тем, первая пациента с коронавирусом в Литве уже выздоровела и отпущена домой. По данным на вечер среды в Литве количество зарегистрированных случаев коронавируса COVID -19 выросло до 34, сообщило Министерство здравоохранения.Выявленный в среду вечером человек изолирован и находится на лечении в Вильнюсской клинике Сантарос.По предварительным данным, он вернулся из Объединенных Арабских эмиратов с пересадкой в Голландии.Как сообщила представитель по связям с общественностью министра здравоохранения Лина Бушинскайте, после поступления жалоб пациентов и их близких было решено не разглашать, ни пол пациента, ни возраст.До сих пор все подтвержденные случаи в Литве, за исключением одного, подтвержденного в среду, были привозными. Состояние одного пациента, находящегося в Панявежисе, является тяжелым.Между тем, первая пациента с коронавирусом в Литве уже выздоровела и отпущена домой. BNS Категории: общество, здоровье Ключевые слова: Китай, литовцы, вирус, пандемия, заболевшие География: Литва — статья прочитана 79 раз Комментарии