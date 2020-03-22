|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
О Вильнюсском фестивале-2020
Фестиваль, который получил название «Daina apie žemę» («Песнь о земле»), намечено проводить с 30 мая по 18 июня. Все мероприятия состоятся в Большом зале филармонии.
Ранее «Обзор» уже писал об ожидаемых на фестивале знаменитых исполнителях. Планируется, что фестиваль должен открыться 30 мая концертом оркестра Люксембургской филармонии и скрипачки Патриции Копатчинской (Молдавия, Германия). В программе заявлены Концерт для скрипки с оркестром №1 Дмитрия Шостаковича и Симфония №4 («Романтическая») Антона Брукнера.
Добавим, что аж в трёх концертах фестиваля будет играть старожил Вильнюсского фестиваля - Литовский национальный симфонический оркестр, которым будут дирижировать Модестас Питренас, Робертас Шервеникас и маэстро Томас Хэмпсон из США.
Подробная информация о фестивале и других концертах – на сайте www.filharmonija.lt.
Инф. «Обзора»
Категории: культура
Ключевые слова: Vilniaus festivalis
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1210
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|