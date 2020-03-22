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О Вильнюсском фестивале-2020

Программу предстоящего Вильнюсского фестиваля (Vilniaus festivalis) 2020 года Национальная филармония Литвы объявила ещё месяц назад, во время Вильнюсской книжной ярмарки. Правда, в связи с недавно объявленными в стране чрезвычайными мерами и запретами, связанными с опасностью распространения эпидемии коронавируса, публике остаётся только надеяться, что к началу фестиваля ситуация улучшится и он всё же состоится.

Фестиваль, который получил название «Daina apie žemę» («Песнь о земле»), намечено проводить с 30 мая по 18 июня. Все мероприятия состоятся в Большом зале филармонии.

Ранее «Обзор» уже писал об ожидаемых на фестивале знаменитых исполнителях. Планируется, что фестиваль должен открыться 30 мая концертом оркестра Люксембургской филармонии и скрипачки Патриции Копатчинской (Молдавия, Германия). В программе заявлены Концерт для скрипки с оркестром №1 Дмитрия Шостаковича и Симфония №4 («Романтическая») Антона Брукнера.

Добавим, что аж в трёх концертах фестиваля будет играть старожил Вильнюсского фестиваля - Литовский национальный симфонический оркестр, которым будут дирижировать Модестас Питренас, Робертас Шервеникас и маэстро Томас Хэмпсон из США.

Подробная информация о фестивале и других концертах – на сайте www.filharmonija.lt.
Инф. «Обзора»
Категории: культура
Ключевые слова: Vilniaus festivalis
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1210
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добавлена сегодня, 22 марта, 11:20

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