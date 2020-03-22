Как всё хрупко 🔊 Воспроизвести Фото Д.Матвеева



Коллектив «Vilnius City Operа» (VCO) и его художественный руководитель Даля Ибелхауп­тайте объявили, что переносят даты оперы П.И.Чайковского «Пиковая дама» и с пожеланиями всем здоровья ждут встречи с публикой в мае-июне.



«События последних дней всех заставили ещё раз задуматься о хрупкости живого искусства - едва состоявшись, завершившись или будучи прерванным, оно остаётся лишь в воспоминаниях тех, кто видел это произведение. Для нашего коллектива, живущего только на любви и теплоте зрителей и на купленные билеты, такие события, как отмена спектакля, равнозначны катастрофе, однако мы должны смотреть шире: здоровье и безопасность являются неоспоримыми приоритетами.



Вся эта пора – грустное и очень трудное время для людей искусства и их семей, ведь большинство из них – наёмные работники, и каждый несостоявшийся спектакль для них имеет реальные и весьма ощутимые последствия. «События последних дней всех заставили ещё раз задуматься о хрупкости живого искусства - едва состоявшись, завершившись или будучи прерванным, оно остаётся лишь в воспоминаниях тех, кто видел это произведение. Для нашего коллектива, живущего только на любви и теплоте зрителей и на купленные билеты, такие события, как отмена спектакля, равнозначны катастрофе, однако мы должны смотреть шире: здоровье и безопасность являются неоспоримыми приоритетами.Вся эта пора – грустное и очень трудное время для людей искусства и их семей, ведь большинство из них – наёмные работники, и каждый несостоявшийся спектакль для них имеет реальные и весьма ощутимые последствия. И всё же важнее всего – здоровье и безопасность всех людей, поэтому желаем всем здоровья, сохранять спокойствие, а появившееся свободное время дома использовать для прослушивания классической музыки и опер, чтения книг, и очень надеемся встретиться снова», - подчёркивает режиссёр Даля Ибелхауптайте.



VCO объявляет, что все приобретённые до сих пор билеты будут действительны на предстоящие даты без дополнительных условий.



После объявления новых дат будут созданы условия для обмена или возврата билетов. Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: «Vilnius City Operа», «Пиковая дама», Даля Ибелхауп­тайте Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1210 — статья прочитана 198 раз Комментарии