Отмена концертов филармонии 🔊 Воспроизвести



Национальная филармония Литвы в связи с карантином тоже объявила о временном прекращении концертной деятельности - до 27 марта отменяются все запланированные на этот период мероприятия.



Слушатели могут вернуть ранее приобретённые на 12-27 марта билеты на запланированные в Вильнюсе концерты и получить уплаченные за них деньги.



Информация о возврате билетов: просим обращаться по эл. почте bilietai@filharmonija.lt и прислать прошение с указанием даты мероприятия, времени и количества возвращаемых билетов, сумму, подлежащую возврату, данные счёта для перевода денег (имя, фамилия, номер счёта, название банка) и приложить копии возвращаемых билетов. Тем, у кого нет возможности представить информацию виртуально, предлагаем оставить форму прошения и билеты в кассах филармонии: Вильнюс, ул. Аушрос Варту, 5 (тел. касс филармонии для справок: (8 5) 266 52 33, (8 5) 266 52 16). Слушатели могут вернуть ранее приобретённые на 12-27 марта билеты на запланированные в Вильнюсе концерты и получить уплаченные за них деньги.Информация о возврате билетов: просим обращаться по эл. почте bilietai@filharmonija.lt и прислать прошение с указанием даты мероприятия, времени и количества возвращаемых билетов, сумму, подлежащую возврату, данные счёта для перевода денег (имя, фамилия, номер счёта, название банка) и приложить копии возвращаемых билетов. Тем, у кого нет возможности представить информацию виртуально, предлагаем оставить форму прошения и билеты в кассах филармонии: Вильнюс, ул. Аушрос Варту, 5 (тел. касс филармонии для справок: (8 5) 266 52 33, (8 5) 266 52 16). Инф. «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: объявление Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1210 — статья прочитана 126 раз Комментарии