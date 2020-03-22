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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Отмена концертов филармонии
Национальная филармония Литвы в связи с карантином тоже объявила о временном прекращении концертной деятельности - до 27 марта отменяются все запланированные на этот период мероприятия.
Слушатели могут вернуть ранее приобретённые на 12-27 марта билеты на запланированные в Вильнюсе концерты и получить уплаченные за них деньги.
Информация о возврате билетов: просим обращаться по эл. почте bilietai@filharmonija.lt и прислать прошение с указанием даты мероприятия, времени и количества возвращаемых билетов, сумму, подлежащую возврату, данные счёта для перевода денег (имя, фамилия, номер счёта, название банка) и приложить копии возвращаемых билетов. Тем, у кого нет возможности представить информацию виртуально, предлагаем оставить форму прошения и билеты в кассах филармонии: Вильнюс, ул. Аушрос Варту, 5 (тел. касс филармонии для справок: (8 5) 266 52 33, (8 5) 266 52 16).
Инф. «Обзора»
Категории: культура
Ключевые слова: объявление
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1210
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