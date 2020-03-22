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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Отменяются оперные спектакли
Литовский национальный театр оперы и балета (ЛНТОБ), реагируя на постановления правительства ЛР относительно угрозы пандемии коронавируса в мире, объявил об отмене намеченных на 13 - 27 марта спектаклей.
Билетные кассы ЛНТОБ в этот период – до 27 марта - работать не будут. Деньги за приобретённые ранее билеты зрителям будут возвращены до 30 июня 2020 г.
Зрителей, заранее купивших билеты на отменяемые в этот период спектакли (13-27 марта), просят обращаться в информацию театра по эл. почте: info@opera.lt или rezervacija@opera.lt , по тел. (8 5) 262 07 27 или +370 615 51000.
ЛНТОБ информирует, что намеченный на 27 марта спектакль «Ромео и Джульетта» переносится на 19 июня 2020 г. По поводу обмена билетов или возврата денег просим обращаться в отдел информации театра.
Инф. «Обзора»
Категории: культура
Ключевые слова: объявление
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1210
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