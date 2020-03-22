Отменяются оперные спектакли 🔊 Воспроизвести



Литовский национальный театр оперы и балета (ЛНТОБ), реагируя на постановления правительства ЛР относительно угрозы пандемии коронавируса в мире, объявил об отмене намеченных на 13 - 27 марта спектак­лей.



Билетные кассы ЛНТОБ в этот период – до 27 марта - работать не будут. Деньги за приобретённые ранее билеты зрителям будут возвращены до 30 июня 2020 г.



Зрителей, заранее купивших билеты на отменяемые в этот период спектакли (13-27 марта), просят обращаться в информацию театра по эл. почте: info@opera.lt или rezervacija@opera.lt , по тел. (8 5) 262 07 27 или +370 615 51000.



ЛНТОБ информирует, что намеченный на 27 марта спектакль «Ромео и Джульетта» переносится на 19 июня 2020 г. По поводу обмена билетов или возврата денег просим обращаться в отдел информации театра. Билетные кассы ЛНТОБ в этот период – до 27 марта - работать не будут. Деньги за приобретённые ранее билеты зрителям будут возвращены до 30 июня 2020 г.Зрителей, заранее купивших билеты на отменяемые в этот период спектакли (13-27 марта), просят обращаться в информацию театра по эл. почте: info@opera.lt или rezervacija@opera.lt , по тел. (8 5) 262 07 27 или +370 615 51000.ЛНТОБ информирует, что намеченный на 27 марта спектакль «Ромео и Джульетта» переносится на 19 июня 2020 г. По поводу обмена билетов или возврата денег просим обращаться в отдел информации театра. Инф. «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: объявление Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1210 — статья прочитана 151 раз Комментарии