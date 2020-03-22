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Уникальные акустические концерты

25 сентября в Каунасе, на сцене прославленной Каунасской Национальной филармонии, а днём позже, 26 сентября, на сцене вильнюсского костёла Св.Котрины выступит одна из самый чувственных, пронзительных и одарённых исполнительниц - Светлана Сурганова и её «Оркестр».

Перед объявленным двухгодичным перерывом Светлана решила выступить с 2 концертами только в Литве, причём с уникальной музыкально-театрализованной программой «Акустика», или «На контрасте», в котором группа из 10 человек исполнит самые лучшие и любимые песни группы исключительно на акустических инструментах.

«Сурганова и Оркестр» были основаны Светланой Сургановой в 2003 году после её ухода из другого, основанного ею же коллектива, - «Ночные Снайперы».

Новая группа сразу встала особняком в ряду других, заняв уникальное место в российской музыкальной индустрии. Визитная карточка интеллигенции Петербурга, где «сходить на Сурганову» является таким же признаком хорошего тона, как посетить Эрмитаж и Мариинку.
Группа существует вне шаблонов и форматов, своей разножанровостью не вписываясь ни в одно музыкальное течение. Рок, латино, трип-хоп, французский шансон, брит-поп, электроника — разные грани творчества «Сургановой и Оркестра» выстраиваются в самые неожиданные творческие комбинации. Сплав полярных жанров отражает широту творческого диапазона команды.

Ни на кого не похожие, но узнаваемые с первой ноты, «Сурганова и Оркестр» являются одним из самых гастролирующих коллективов. Ведущие фестивалей окрестили «Сурганову и Оркестр» «самой солнечной группой», а критики до сих пор пытаются разгадать феномен их музыки.

Начиная с дебютного альбома «Неужели не я» (2003), распроданного официальным тиражом в 100 000 экземпляров и получившего по итогам года премию Национальной федерации производителей фонограмм «Золотая Пластинка», группа не изменяла себе в непредсказуемости новых форм и эстетической выверенности.

Кажется, что Сурганова из самого текста извлекает мелодию слов, создавая песни на стихи великих поэтов минувших веков: Цветаевой, Бродского, Ахматовой, Гумилёва, Лорки, Хименеса, Беранже.

Билеты на уникальные акустические концерты Светланы Сургановой и «Оркестра» с программой «На контрасте» - 25 сентября в Каунасе и 26 сентября в Вильнюсе (начало обоих концертов в 19.00) - продаются во всех кассах Bilietai.lt.

Заказ билетов, информация по концерту: +370 645 36403; +370 671 76502.

Интересные предложения по сотрудничеству: +370 618 01331.
"Обзор"
Категории: культура
Ключевые слова: Светлана Сурганова
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1210
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добавлена сегодня, 22 марта, 12:20

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