Олимпийские игры-2020 - быть или не быть 🔊 Воспроизвести



Состоятся ли Олимпийские игры-2020? Или они могут быть просто перенесены? Ведь такое в современной истории уже было. Например, в 1940 году Олимпиада изначально должна была пройти в Токио, но в 1938 году Япония вдруг (!) передумала. Игры перенесли в Хельсинки, но тут война нагрянула. И до 1948-го года никаких Олимпиад уже не было. Просто отменили.



В наше же время ещё и непонятный, но всех пугающий коронавирус подоспел. Казалось бы, с весенним потеплением дело уже идёт на лад. Так почему же чехи закрыли вход на биатлон, проходящий при пустых трибунах, а итальянцы останавливают свой чемпионат по футболу? Перенесены турниры по боксу, настольному теннису и даже автогонки «Формулы-1». Плюс сдвинутый на год чемпионат мира по лёгкой атлетике. Отменён чемпионат мира по хоккею. А кочующие по России китайские хоккеисты, которых не отпускают домой? Или сидящие дома китайские футболистки, которых, наоборот, не впускают в другие страны. И так далее. В наше же время ещё и непонятный, но всех пугающий коронавирус подоспел. Казалось бы, с весенним потеплением дело уже идёт на лад. Так почему же чехи закрыли вход на биатлон, проходящий при пустых трибунах, а итальянцы останавливают свой чемпионат по футболу? Перенесены турниры по боксу, настольному теннису и даже автогонки «Формулы-1». Плюс сдвинутый на год чемпионат мира по лёгкой атлетике. Отменён чемпионат мира по хоккею. А кочующие по России китайские хоккеисты, которых не отпускают домой? Или сидящие дома китайские футболистки, которых, наоборот, не впускают в другие страны. И так далее.



Заметьте, пока ещё никто не говорит об отмене Олимпийских игр. Речь скорее идёт о переносе. Ведь Олимпиада - главное для всего человечества спортивное соревнование четырёхлетия. Да, сейчас даже крупные турниры один за другим отменяются, переносятся во времени и пространстве, лишаются зрителей и участников. Но ведь и предыдущая летняя токийская Олимпиада прошла в октябре 1964 года. Почему? Лишь потому что летом в японской столице очень жарко.



В августе прошлого года прозвучали жалобы участников тестовых соревнований на жару и духоту, на чуть ли не горячую воду в плавательном бассейне и тому подобное? И так там было всегда.



Результаты многолетних метеонаблюдений в Токио сообщают удивительные данные. В августе среднесуточная температура днём - +32о, ночью +27о. Бывает и жарче. Вот и побегай на таком пекле. А в октябре днем +22о, ночью +18о. Совсем иное дело! Гораздо комфортнее для любого большого спорта. В ноябре, правда, уже холодно. Днём +17о, ночью +13о. Так что остановимся на сравнении августа и октября.



В том, что летние Олимпийские игры могут состояться ближе к зиме, нет ничего уникального. Например, обе австралийские Олимпиады проходили осенью. В 2000 году Сидней принял Игры в сентябре, а в 1956 году в Мельбурне они и вовсе состоялись в ноябре-декабре. Правда, это было связано с тем, что в Южном полушарии лето – самое холодное время года. Но Япония расположена в Северном полушарии, именно поэтому предыдущая Олимпиада в Токио прошла в октябре. И это не единичный случай. Осенью проводили свои летние Олимпиады и Мехико, и Сеул, и даже Мюнхен.



Так что исторические прецеденты у октября-ноября как времени для летних Игр были. И это понятно. Никогда и никому в голову не могло прийти, что Игры можно отложить. Перенос в другое место – такое случалось, хотя и отмены тоже бывали. Что же произойдёт в 2020 году?



Время покажет.



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ТАСС, 22 марта. Организационный комитет "Токио-2020" приступил к разработке альтернативных сценариев проведения Олимпийских игр 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в оргкомитете.



Ранее с просьбой перенести Игры в Токио выступили национальные олимпийские комитеты Бразилии, Колумбии, Норвегии и Словении, Федерация легкой атлетики США, Королевская испанская футбольная федерация, Королевская испанская федерация легкой атлетики и комиссия атлетов Канады.



"Нас попросили разработать варианты переноса Игр. Теперь мы разрабатываем альтернативные планы с учетом разных сроков", - сказал источник.



Другой источник агентства заявил Рейтер, что обсуждались варианты переноса Олимпийских игр на один или два года, однако некоторые члены оргкомитета надеются на задержку в месяц или 45 дней. Окончательное решение о возможном переносе Игр в Токио будет принято Международным олимпийским комитетом, однако Рейтер отмечает, что позиция Японии является важным фактором при принятии решения.



Игры в Токио запланированы на период с 24 июля по 9 августа. МОК и власти Японии занимают последовательную позицию, согласно которой Игры состоятся в намеченные сроки.



Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились около 270 тыс. человек, зафиксировано более 11 тыс. смертельных исходов.



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Международный олимпийский комитет (МОК) в течение четырех недель примет решение относительно возможности проведения летних Олимпийских игр в Токио в запланированные сроки на фоне ситуации с коронавирусом, сообщает



"Принимать окончательное решение относительно дат проведения Олимпийских игр в Токио преждевременно. Сегодня мы вместе со всеми заинтересованными сторонами начали подробные обсуждения. Мы очень усердно работаем, и мы уверены, что завершим обсуждение в течение четырех недель", - отметил Бах.



"Отмена Игр не решит ни одной проблемы и никому не поможет. Поэтому это не входит в повестку", - добавил он.



Олимпиада должна пройти с 24 июля по 9 августа.



Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 300 тыс. человек, зафиксировано более 13 тыс. смертельных исходов. И почему же японский министр заговорила о переносе Игр? По той простой причине, что на данный момент отсутствует научно доказанный метод лечения COVID-19. И это пугает гораздо больше, чем уровень смертности и скорость распространения вируса по планете. Ведь никто не хочет попасть в те 3% больных, которым придётся умереть.Заметьте, пока ещё никто не говорит об отмене Олимпийских игр. Речь скорее идёт о переносе. Ведь Олимпиада - главное для всего человечества спортивное соревнование четырёхлетия. Да, сейчас даже крупные турниры один за другим отменяются, переносятся во времени и пространстве, лишаются зрителей и участников. Но ведь и предыдущая летняя токийская Олимпиада прошла в октябре 1964 года. Почему? Лишь потому что летом в японской столице очень жарко.В августе прошлого года прозвучали жалобы участников тестовых соревнований на жару и духоту, на чуть ли не горячую воду в плавательном бассейне и тому подобное? И так там было всегда.Результаты многолетних метеонаблюдений в Токио сообщают удивительные данные. В августе среднесуточная температура днём - +32о, ночью +27о. Бывает и жарче. Вот и побегай на таком пекле. А в октябре днем +22о, ночью +18о. Совсем иное дело! Гораздо комфортнее для любого большого спорта. В ноябре, правда, уже холодно. Днём +17о, ночью +13о. Так что остановимся на сравнении августа и октября.В том, что летние Олимпийские игры могут состояться ближе к зиме, нет ничего уникального. Например, обе австралийские Олимпиады проходили осенью. В 2000 году Сидней принял Игры в сентябре, а в 1956 году в Мельбурне они и вовсе состоялись в ноябре-декабре. Правда, это было связано с тем, что в Южном полушарии лето – самое холодное время года. Но Япония расположена в Северном полушарии, именно поэтому предыдущая Олимпиада в Токио прошла в октябре. И это не единичный случай. Осенью проводили свои летние Олимпиады и Мехико, и Сеул, и даже Мюнхен.Так что исторические прецеденты у октября-ноября как времени для летних Игр были. И это понятно. Никогда и никому в голову не могло прийти, что Игры можно отложить. Перенос в другое место – такое случалось, хотя и отмены тоже бывали. Что же произойдёт в 2020 году?Время покажет.* * *ТАСС, 22 марта. Организационный комитет "Токио-2020" приступил к разработке альтернативных сценариев проведения Олимпийских игр 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в оргкомитете.Ранее с просьбой перенести Игры в Токио выступили национальные олимпийские комитеты Бразилии, Колумбии, Норвегии и Словении, Федерация легкой атлетики США, Королевская испанская футбольная федерация, Королевская испанская федерация легкой атлетики и комиссия атлетов Канады."Нас попросили разработать варианты переноса Игр. Теперь мы разрабатываем альтернативные планы с учетом разных сроков", - сказал источник.Другой источник агентства заявил Рейтер, что обсуждались варианты переноса Олимпийских игр на один или два года, однако некоторые члены оргкомитета надеются на задержку в месяц или 45 дней. Окончательное решение о возможном переносе Игр в Токио будет принято Международным олимпийским комитетом, однако Рейтер отмечает, что позиция Японии является важным фактором при принятии решения.Игры в Токио запланированы на период с 24 июля по 9 августа. МОК и власти Японии занимают последовательную позицию, согласно которой Игры состоятся в намеченные сроки.Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились около 270 тыс. человек, зафиксировано более 11 тыс. смертельных исходов.* * *Международный олимпийский комитет (МОК) в течение четырех недель примет решение относительно возможности проведения летних Олимпийских игр в Токио в запланированные сроки на фоне ситуации с коронавирусом, сообщает ТАСС . Текст письма главы МОК Томаса Баха приводит пресс-служба организации."Принимать окончательное решение относительно дат проведения Олимпийских игр в Токио преждевременно. Сегодня мы вместе со всеми заинтересованными сторонами начали подробные обсуждения. Мы очень усердно работаем, и мы уверены, что завершим обсуждение в течение четырех недель", - отметил Бах."Отмена Игр не решит ни одной проблемы и никому не поможет. Поэтому это не входит в повестку", - добавил он.Олимпиада должна пройти с 24 июля по 9 августа.Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 300 тыс. человек, зафиксировано более 13 тыс. смертельных исходов. Фёдор ТЕРПИЛОВСКИЙ , "Обзор" Категории: спорт Ключевые слова: Олимпийские игры Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1210 — статья прочитана 100 раз Комментарии