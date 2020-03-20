Юбилей олимпийского чемпиона 🔊 Воспроизвести Фото: sportas.info



20 марта 2020 года заслуженному мастеру спорта СССР, олимпийскому чемпиону, пловцу Робертасу Жулпе исполняется 60 лет.



Родился Робертас Жулпа 20 марта 1960 года в Вильнюсе. С юных лет стал заниматься плаванием в спортивном обществе «Жальгирис». Любимым стилем плавания для него стал брасс, а коронной дистанцией – 200 м.



К вершинам спортивного мастерства Робертаса вели заслуженные тренеры Советского Союза Альгирдас Штарас и Борис Зенов.



За свою спортивную карьеру Робертас Жулпа стал шестикратным чемпионом Литвы, трёхкратным чемпионом и рекордсменом СССР (1979, 1981, 1983 гг. – 200 м, брасс), трёхкратным чемпионом Европы (1981 г. – 200 м, брасс, г. Сплит, Югославия; 1983 г. – 100 м, брасс и комплексная эстафета 4х100 м, г. Рим, Италия). Родился Робертас Жулпа 20 марта 1960 года в Вильнюсе. С юных лет стал заниматься плаванием в спортивном обществе «Жальгирис». Любимым стилем плавания для него стал брасс, а коронной дистанцией – 200 м.К вершинам спортивного мастерства Робертаса вели заслуженные тренеры Советского Союза Альгирдас Штарас и Борис Зенов.За свою спортивную карьеру Робертас Жулпа стал шестикратным чемпионом Литвы, трёхкратным чемпионом и рекордсменом СССР (1979, 1981, 1983 гг. – 200 м, брасс), трёхкратным чемпионом Европы (1981 г. – 200 м, брасс, г. Сплит, Югославия; 1983 г. – 100 м, брасс и комплексная эстафета 4х100 м, г. Рим, Италия). На чемпионате мира 1982 года в Эквадоре (г. Гуаякиль) он стал вице-чемпионом мира, завоевав серебряную медаль. Во время всемирной Универсиады 1983 года в г. Эдмонтон (Канада) поднялся на главную ступеньку пьедестала, завоевав «золото».



Высшей своей награды Робертас Жулпа добился на Олимпийских Играх 1980 года в г. Москве, получив «золото» на дистанции 200 м брассом. За эту победу Робертас был награждён орденом «Дружбы народов» и премирован талоном на автомобиль «Волга».



После окончания в 1984 году Педагогического института решил закончить спортивную карьеру. С 1988 года живёт в Италии, в Милане. Там он работал тренером, переводчиком. Последнее время часто бывает в Литве.



В 1982-1983 годах автор этих строк часто посещал только что построенный в микрорайоне Лаздинай Дворец водных видов спорта «Вильнюс». Там имелся 50-метровый бассейн международного класса. И плавая там, я всегда видел на одной и той же дорожке одинокого пловца. Он, словно, маятник, без остановок, плавал от одного бортика до другого. И когда я приходил, и когда уходил.



Как-то месяца через два я спросил у дежурного по бассейну: «Что это за пловец?». «Так это же олимпийский чемпион – Жулпа», - ответили мне.



Думаю, что многие любители водных видов спорта Литвы старшего поколения помнят этого замечательного спортсмена и присоединятся к поздравлениям по случаю его 60-летнего юбилея. Виктор ТЕРЁШИН, Вильнюс , специально для «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Робертас Жулпа Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1210 — статья прочитана 203 раза Комментарии