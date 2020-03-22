Предложение «Tele2»: скидки на планшеты и телевизоры 🔊 Воспроизвести







С приходом календарной весны «Tele2» предлагает сэкономить и сообщает об особенно привлекательных предложениях по приобретению планшетов и телевизоров. Воспользоваться скидками можно во всех салонах оператора и в интернет-магазине www.tele2.lt.



«Весна – прекрасное время для обновления. Поэтому для своих клиентов мы подготовили способствующие экономии предложения по двум группам устройств: планшетным компьютерам и телевизорам», – говорит генеральный директор «Tele2» Пятрас Масюлис.



Планшеты – всего от 1 евро



Мечтающим о планшетном компьютере самое время поспешить – сейчас участвующие в предложении модели «Huawei», «Samsung» и «Apple» можно приобрести на особенно выгодных условиях, их цены начинаются всего от 1 евро! Предложения действуют при приобретении планшетов вместе с неограниченным планом «Свободный интернет «Tele2» (за 17,90 евро в месяц), модемом стоимостью от 2 евро в месяц и заключении договора на 24 месяца. «Весна – прекрасное время для обновления. Поэтому для своих клиентов мы подготовили способствующие экономии предложения по двум группам устройств: планшетным компьютерам и телевизорам», – говорит генеральный директор «Tele2» Пятрас Масюлис.Мечтающим о планшетном компьютере самое время поспешить – сейчас участвующие в предложении модели «Huawei», «Samsung» и «Apple» можно приобрести на особенно выгодных условиях, их цены начинаются всего от 1 евро! Предложения действуют при приобретении планшетов вместе с неограниченным планом «Свободный интернет «Tele2» (за 17,90 евро в месяц), модемом стоимостью от 2 евро в месяц и заключении договора на 24 месяца. Самая большая скидка для всех участвующих в предложении планшетов предоставляется на модель «Huawei MediaPad T3 10». Этот стильный планшет оснащён очень быстрым процессором «Qualcomm Snapdragon 425», а экран с 9,6-дюймовой диагональю удобен как для работы, так и для развлечений.



А вот поклонники «Samsung» могут выбирать из 5 предложений. Одно из них касается модели «T515 TAB», отличающейся лёгкостью и компактностью – планшет с 10,1-дюймовой диагональю весит всего 470 граммов. Его экран с разрешением 1920x1200 пикселей воспроизводит сверхкомфортное и детальное изображение, а мощность обеспечивает восьмиядерный процессор «Exynos 7885».



Мечтающие о ещё большем планшетном компьютере не ошибутся, выбрав модель «Samsung TAB s5e» с 10,5-дюймовой диагональю экрана. Модель весом всего 400 граммов оснащена мощным процессором, обеспечивающим оптимальную работу устройства даже при интенсивных играх или просмотре видеозаписей в интернете. Поможет в этом и батарея планшета ёмкостью 7040 мАч, которая, как утверждают изготовители, будучи полностью заряженной, может работать до 14,5 часа.



О других участвующих в предложении моделях планшетов можно узнать на www.tele2.lt, в салонах «Tele2» или позвонив по телефону 117.



Смарт-телевизоры – всего от 59 евро



И это ещё не всё – отныне в салонах «Tele2» и интернет-магазине www.tele2.lt можно приобрести и смарт-телевизоры. А сейчас, если заключить договор на 24 месяца с неограниченным планом «Свободный интернет «Tele2» (за 17,90 евро в месяц), модемом стоимостью от 2 евро в месяц, на них предоставляются внушительные скидки – цены начинаются всего от 59 евро.



Подыскивающим новый телевизор сейчас очень выгодно приобрести модель «Sharp 40BG0EO». Этот смарт-телевизор с 40-дюймовым жидкокристаллическим экраном (LCD) прекрасно воспроизводит мельчайшие детали изображения. А для того чтобы повысить эффект просмотра, телевизор оснащён специальной аудиосистемой «Harman/Kardon».



Для мечтающих о телевизоре «Samsung» подготовлено два предложения. Одно из них касается модели «Samsung 43» UHD 4K» с особо тонким корпусом и 43-дюймовой диагональю экрана. Специально для него разработанный процессор обеспечит детальность изображения даже в очень светлых или тёмных частях кадра. При этом технология «PurColor» гарантирует максимально естественную передачу цвета на экране.



Если вам нужен телевизор побольше, стоит выбрать модель «Samsung QLED 4K» с диагональю экрана 49 дюймов. В ней используется технология квантовых точек, которая позволяет воспроизвести миллиарды оттенков в чрезвычайно высоком разрешении. Кроме того, интегрированный искусственный интеллект обрабатывает изображение, уменьшает визуальный шум, восстанавливает утраченные детали и гарантирует минимальную задержку во время игр.



Более подробно об участвующих в предложении моделях планшетных компьютеров и телевизоров, условиях скидок, платежах и правилах можно узнать на www.tele2.lt, в салонах «Tele2» или, позвонив по телефону 117. Время акции и количество устройств ограничены. "Обзор" Категории: в странах Балтии, дом и быт, технологии Ключевые слова: акция, подарок, Tele2 Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1210 — статья прочитана 187 раз Комментарии