|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
ГНИ: декларирование отложено
Государственная налоговая инспекция (ГНИ) Литвы информирует, что с учётом сложившейся ситуации в связи с коронавирусом (COVID-19), срок заполнения деклараций и уплаты подоходного налога граждан откладывают с 4 мая до 1 июля 2020 года. Кроме того, в марте декларации даже не будут заполнять.
Как указала ГНИ, увеличится и срок подачи заявок на выделение части налогов различным организациям, политическим партиям и профсоюзам. «Мы хотим обратить внимание на то, что срок возвращения переплаты подоходного налога не меняется, а это означает, что если жители правильно и своевременно заполнят декларации, то деньги им вернут до 31 июля», – сказала представитель ГНИ Стасе Алюконите-Шнирене.
ГНИ отмечает, что начало декларирования доходов в марте объявлено не будет, однако, поскольку срок продлён до 1 июля, у жителей будет время на заполнение деклараций. Сообщается, что о начале декларирования доходов ГНИ сообщит отдельно. Напомним, что из-за COVID-19, ГНИ предоставляет все услуги и консультации дистанционно.
ru.delfi.lt
Категории: экономика, общество, в странах Балтии
Ключевые слова: налоги, Государственная налоговая инспекция, декларация, ГНИ, коронавирус
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1210
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|