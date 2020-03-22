ГНИ: декларирование отложено 🔊 Воспроизвести







Государственная налоговая инспекция (ГНИ) Литвы информирует, что с учётом сложившейся ситуации в связи с коронавирусом (COVID-19), срок заполнения деклараций и уплаты подоходного налога граждан откладывают с 4 мая до 1 июля 2020 года. Кроме того, в марте декларации даже не будут заполнять.



Как указала ГНИ, увеличится и срок подачи заявок на выделение части налогов различным организациям, политическим партиям и профсоюзам. «Мы хотим обратить внимание на то, что срок возвращения переплаты подоходного налога не меняется, а это означает, что если жители правильно и своевременно заполнят декларации, то деньги им вернут до 31 июля», – сказала представитель ГНИ Стасе Алюконите-Шнирене.



ГНИ отмечает, что начало дек­ларирования доходов в марте объявлено не будет, однако, поскольку срок продлён до 1 июля, у жителей будет время на заполнение деклараций. Сообщается, что о начале декларирования доходов ГНИ сообщит отдельно. Напомним, что из-за COVID-19, ГНИ предоставляет все услуги и консультации дистанционно. Как указала ГНИ, увеличится и срок подачи заявок на выделение части налогов различным организациям, политическим партиям и профсоюзам. «Мы хотим обратить внимание на то, что срок возвращения переплаты подоходного налога не меняется, а это означает, что если жители правильно и своевременно заполнят декларации, то деньги им вернут до 31 июля», – сказала представитель ГНИ Стасе Алюконите-Шнирене.ГНИ отмечает, что начало дек­ларирования доходов в марте объявлено не будет, однако, поскольку срок продлён до 1 июля, у жителей будет время на заполнение деклараций. Сообщается, что о начале декларирования доходов ГНИ сообщит отдельно. Напомним, что из-за COVID-19, ГНИ предоставляет все услуги и консультации дистанционно. ru.delfi.lt Категории: экономика, общество, в странах Балтии Ключевые слова: налоги, Государственная налоговая инспекция, декларация, ГНИ, коронавирус Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1210 — статья прочитана 162 раза Комментарии