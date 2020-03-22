Если вы планируете визит в поликлинику 🔊 Воспроизвести Только действительно неотложная помощь, тщательно отобранные группы пациентов и усилия по созданию мобильных команд для проведения исследований на коронавирус – такова стратегия столичных учреждений здравоохранения на ближайшие недели или месяцы – на время карантина, пишет madeinvilnius.lt.



План работы поликлиник был разработан 15 марта на совещании администрации Вильнюсской мэрии с представителями учреждений здравоохранения.



16 марта все пациенты, которые были зарегистрированы к врачам - как к семейным, так и к специалистам, получили SMS-сообщения о переорганизации работы поликлиник. После введения карантина отменяются операции и посещения поликлиник. Решение о необходимости плановой консультации будет принимать врач. Жителей просят оставаться дома, если есть необходимость - звонить в регистратуру. План работы поликлиник был разработан 15 марта на совещании администрации Вильнюсской мэрии с представителями учреждений здравоохранения.16 марта все пациенты, которые были зарегистрированы к врачам - как к семейным, так и к специалистам, получили SMS-сообщения о переорганизации работы поликлиник. После введения карантина отменяются операции и посещения поликлиник. Решение о необходимости плановой консультации будет принимать врач. Жителей просят оставаться дома, если есть необходимость - звонить в регистратуру. В связи с коронавирусом можно звонить по бесплатному номеру 1808 (если появятся характерные для гриппа симптомы – жар, кашель, боль в горле, тяжёлое дыхание – после поездки за границу или контакта с возможным носителем; чтобы проконсультироваться и по другим вопросам) круглосуточно.



Один из самых актуальных вопросов сейчас – предоставление услуг, как выписать лекарства, получить план лечения, консультацию, больничный, получить направление на анализы и т.д. Организация этих вопросов будет проводиться дистанционно.



Особое внимание уделяется переорганизации работы семейного врача, включается управление потоками пациентов. Пациенты не должны удивляться тому, что у входа в поликлинику стоит работник, который будет выяснять причину визита, измерит температуру и будет решать, попадёт пациент к врачу или вернётся домой, а услуги получит дистанционно. Во время карантина нельзя записаться к врачу по интернету, но можно записаться на дистанционную консультацию.



Для дифференциации пациентов, нуждающихся в дистанционной консультации, будут использовать быстрые тесты проверки на грипп.



Во время карантина откладывают все плановые консультации, за исключением тех, без которых пациенту придётся ехать в больницу.



Ограничено предоставление услуг на дому, за исключением амбулаторного ухода и услуг паллиативного ухода на дому.



Откладывают все профилактические и обязательные исследования в рамках превентивных программ, а также профилактические медосмотры.



Откладывают предоставление одонтологических услуг, за исключением предоставления первой помощи. ru.delfi.lt Категории: здоровье Ключевые слова: ПОЛИКЛИНИКА Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1210 — статья прочитана 153 раза Комментарии