Посторонних уберут 🔊 Воспроизвести Вильнюсское городское самоуправление, очищая улицы от скопившегося за зиму песка, нынче использует новшество - в принудительном порядке убирает автомобили, оставленные на обочинах дорог и препятствующие качественной уборке улиц.



Зачастую владельцы автомобилей игнорируют информационные сообщения и просьбы временно убрать с таких участков свои машины и тем самым препятствуют уборке грязи, скопившейся на обочинах дорог.



Автомобили могут быть увезены в другое место, где им разрешено парковаться - такую возможность предусматривает статья №33 Закона о безопасности дорожного движения.



На прошлой неделе, например, один из автомобилей работниками муниципальных служб был убран с улицы Биржялё 23-осёс, поскольку владелец этого автомобиля не отреагировал на несколько призывов городских властей убрать отсюда автомобиль в установленный срок. В результате машину увезли, а улицу всё равно почистили. Зачастую владельцы автомобилей игнорируют информационные сообщения и просьбы временно убрать с таких участков свои машины и тем самым препятствуют уборке грязи, скопившейся на обочинах дорог.Автомобили могут быть увезены в другое место, где им разрешено парковаться - такую возможность предусматривает статья №33 Закона о безопасности дорожного движения.На прошлой неделе, например, один из автомобилей работниками муниципальных служб был убран с улицы Биржялё 23-осёс, поскольку владелец этого автомобиля не отреагировал на несколько призывов городских властей убрать отсюда автомобиль в установленный срок. В результате машину увезли, а улицу всё равно почистили. «С помощью полиции нам удалось найти решение, как сделать город ещё более чистым и аккуратным. Нынче мы переправили машину с одного места на другое, чтобы она не мешала убирать улицу, где песок накопился после зимы. Некоторые водители откликнулись на призывы городских властей и сами переставили свои автомобили, но некоторые этого не сделали, поэтому мы были вынуждены сделать перестановки в принудительном порядке», - сказал Адомас Бужинскас, заместитель директора администрации.



Для обеспечения бесперебойной работы сотрудники муниципальных служб, в первую очередь, на автомобилях, припаркованных на запланированной для уборки улице, оставляют информацию о том, что на этой улице будет уборка. Сообщения оставляют под «дворниками» лобовых стёкол за несколько дней до запланированной уборки улицы.



По словам Гинтаутаса Руновичюса, заведующего отделом городского благоустройства и окружающей среды Вильнюсского муниципалитета, с середины января с улиц и дворов столицы было вывезено более 4000 тонн (около 360 грузовиков) песка и около тысячи тонн песка, собранного при очистке тротуаров.



Если кто-то из горожан заметит ещё не вывезенный с улиц и из дворов песок, то он может позвонить в самоуправление по телефону 211 21 35 или сообщить по электронной почте rasa.razanskiene@vilnius.lt. "Обзор" Категории: авто Ключевые слова: авто Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1210 — статья прочитана 149 раз Комментарии