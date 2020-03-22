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«Малый Христофор» – учащимся

В рамках празднования Дня восстановления независимости Литвы в вильнюсской Ратуше уже в пятый раз прошло чествование столичных учащихся, прославляющих литовскую столицу своими достижениями.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс вручил 10 «Малых св. Христофоров» отличившимся школьникам. На церемонии присутствовали члены семей самых талантливых учеников и их друзья, представители школьного сообщества.

Десять кандидатов на упомянутую награду были выбраны по предложениям учителей, тренеров и активных общественников с учётом достигнутых претендентами выдающихся результатов в области культуры и искусства, волонтёрства, физкультуры и спорта.

Они прославляли имя литовской столицы, участвуя за рубежом в конкурсах и олимпиадах. В планах лауреатов на ближайшее будущее - новые соревнования и уже не школьные олимпиады, а учёба в университетах и участие в настоящих олимпийских играх.
Награду за достижения в области естественных наук и за прославление имени Вильнюса из рук мэра получил ученик Вильнюсской иезуитской гимназии Томас Бабелис.

Представляющим Вильнюсский лицей Юлию Николаеву и Кароле Симоне Мотеюнайте «Малый Христофор» был вручён за достижения в области естественных и точных наук.

Фото пресс-службы Вильнюсского самоуправления
За победы в международных конкурсах и активную концертную деятельность наград удостоены представители Национальной школы искусств им. Микалоюса Константинаса Чюрлёниса Сауле Буйкайте и Эмилис Шаринскас, а также ученица гимназии Александра Пушкина Юлия Вайтошкайте (на снимке внизу).

За смелость и победы на международных соревнованиях почётная статуэтка вручена воспитаннице общественного предприятия «Eik» Еве Мачюкайте, а также представителям Вильнюсского городского спортивного центра Софии Николь Рейнсонас и Аугустинасу Матусявичюсу.

За самоотверженную деятельность в качестве волонтёра награда вручена также ученице гимназии Витаутаса Великого Габии Шалтмерите.

Во время церемонии награждения «Малыми Христофорами» один из лауреатов – ученик Национальной школы искусств им. Микалоюса Константинаса Чюрлёниса Эмилис Шаринскас – исполнил балладу Фредерика Шопена.

Праздничную атмосферу в зале создавала и вокальная группа «Color Jazz» школы джаза Артураса Новикаса.
"Обзор"
Категории: образование
Ключевые слова: награждение
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1210
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добавлена сегодня, 22 марта, 17:00

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