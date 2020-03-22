«Малый Христофор» – учащимся

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс вручил 10 «Малых св. Христофоров» отличившимся школьникам. На церемонии присутствовали члены семей самых талантливых учеников и их друзья, представители школьного сообщества.
Десять кандидатов на упомянутую награду были выбраны по предложениям учителей, тренеров и активных общественников с учётом достигнутых претендентами выдающихся результатов в области культуры и искусства, волонтёрства, физкультуры и спорта.
Они прославляли имя литовской столицы, участвуя за рубежом в конкурсах и олимпиадах. В планах лауреатов на ближайшее будущее - новые соревнования и уже не школьные олимпиады, а учёба в университетах и участие в настоящих олимпийских играх.
Награду за достижения в области естественных наук и за прославление имени Вильнюса из рук мэра получил ученик Вильнюсской иезуитской гимназии Томас Бабелис.
Представляющим Вильнюсский лицей Юлию Николаеву и Кароле Симоне Мотеюнайте «Малый Христофор» был вручён за достижения в области естественных и точных наук.
За смелость и победы на международных соревнованиях почётная статуэтка вручена воспитаннице общественного предприятия «Eik» Еве Мачюкайте, а также представителям Вильнюсского городского спортивного центра Софии Николь Рейнсонас и Аугустинасу Матусявичюсу.
За самоотверженную деятельность в качестве волонтёра награда вручена также ученице гимназии Витаутаса Великого Габии Шалтмерите.
Во время церемонии награждения «Малыми Христофорами» один из лауреатов – ученик Национальной школы искусств им. Микалоюса Константинаса Чюрлёниса Эмилис Шаринскас – исполнил балладу Фредерика Шопена.
Праздничную атмосферу в зале создавала и вокальная группа «Color Jazz» школы джаза Артураса Новикаса.
Представляющим Вильнюсский лицей Юлию Николаеву и Кароле Симоне Мотеюнайте «Малый Христофор» был вручён за достижения в области естественных и точных наук.
За смелость и победы на международных соревнованиях почётная статуэтка вручена воспитаннице общественного предприятия «Eik» Еве Мачюкайте, а также представителям Вильнюсского городского спортивного центра Софии Николь Рейнсонас и Аугустинасу Матусявичюсу.
За самоотверженную деятельность в качестве волонтёра награда вручена также ученице гимназии Витаутаса Великого Габии Шалтмерите.
Во время церемонии награждения «Малыми Христофорами» один из лауреатов – ученик Национальной школы искусств им. Микалоюса Константинаса Чюрлёниса Эмилис Шаринскас – исполнил балладу Фредерика Шопена.
Праздничную атмосферу в зале создавала и вокальная группа «Color Jazz» школы джаза Артураса Новикаса.