«Малый Христофор» – учащимся 🔊 Воспроизвести В рамках празднования Дня восстановления независимости Литвы в вильнюсской Ратуше уже в пятый раз прошло чествование столичных учащихся, прославляющих литовскую столицу своими достижениями.



Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс вручил 10 «Малых св. Христофоров» отличившимся школьникам. На церемонии присутствовали члены семей самых талантливых учеников и их друзья, представители школьного сообщества.



Десять кандидатов на упомянутую награду были выбраны по предложениям учителей, тренеров и активных общественников с учётом достигнутых претендентами выдающихся результатов в области культуры и искусства, волонтёрства, физкультуры и спорта.



Они прославляли имя литовской столицы, участвуя за рубежом в конкурсах и олимпиадах. В планах лауреатов на ближайшее будущее - новые соревнования и уже не школьные олимпиады, а учёба в университетах и участие в настоящих олимпийских играх. Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс вручил 10 «Малых св. Христофоров» отличившимся школьникам. На церемонии присутствовали члены семей самых талантливых учеников и их друзья, представители школьного сообщества.Десять кандидатов на упомянутую награду были выбраны по предложениям учителей, тренеров и активных общественников с учётом достигнутых претендентами выдающихся результатов в области культуры и искусства, волонтёрства, физкультуры и спорта.Они прославляли имя литовской столицы, участвуя за рубежом в конкурсах и олимпиадах. В планах лауреатов на ближайшее будущее - новые соревнования и уже не школьные олимпиады, а учёба в университетах и участие в настоящих олимпийских играх.



Представляющим Вильнюсский лицей Юлию Николаеву и Кароле Симоне Мотеюнайте «Малый Христофор» был вручён за достижения в области естественных и точных наук.



Фото пресс-службы Вильнюсского самоуправления



За смелость и победы на международных соревнованиях почётная статуэтка вручена воспитаннице общественного предприятия «Eik» Еве Мачюкайте, а также представителям Вильнюсского городского спортивного центра Софии Николь Рейнсонас и Аугустинасу Матусявичюсу.



За самоотверженную деятельность в качестве волонтёра награда вручена также ученице гимназии Витаутаса Великого Габии Шалтмерите.



Во время церемонии награждения «Малыми Христофорами» один из лауреатов – ученик Национальной школы искусств им. Микалоюса Константинаса Чюрлёниса Эмилис Шаринскас – исполнил балладу Фредерика Шопена.



Праздничную атмосферу в зале создавала и вокальная группа «Color Jazz» школы джаза Артураса Новикаса. Награду за достижения в области естественных наук и за прославление имени Вильнюса из рук мэра получил ученик Вильнюсской иезуитской гимназии Томас Бабелис.Представляющим Вильнюсский лицей Юлию Николаеву и Кароле Симоне Мотеюнайте «Малый Христофор» был вручён за достижения в области естественных и точных наук.За победы в международных конкурсах и активную концертную деятельность наград удостоены представители Национальной школы искусств им. Микалоюса Константинаса Чюрлёниса Сауле Буйкайте и Эмилис Шаринскас, а также ученица гимназии Александра Пушкина Юлия Вайтошкайте (на снимке внизу).За смелость и победы на международных соревнованиях почётная статуэтка вручена воспитаннице общественного предприятия «Eik» Еве Мачюкайте, а также представителям Вильнюсского городского спортивного центра Софии Николь Рейнсонас и Аугустинасу Матусявичюсу.За самоотверженную деятельность в качестве волонтёра награда вручена также ученице гимназии Витаутаса Великого Габии Шалтмерите.Во время церемонии награждения «Малыми Христофорами» один из лауреатов – ученик Национальной школы искусств им. Микалоюса Константинаса Чюрлёниса Эмилис Шаринскас – исполнил балладу Фредерика Шопена.Праздничную атмосферу в зале создавала и вокальная группа «Color Jazz» школы джаза Артураса Новикаса. "Обзор" Категории: образование Ключевые слова: награждение Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1210 — статья прочитана 83 раза Комментарии