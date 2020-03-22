Какая зарплата нужна для достойной жизни? 🔊 Воспроизвести Достойная жизнь – это субъективное понятие. Сказать точно, сколько надо зарабатывать, чтобы жить достойно, может лишь конкретный человек, который знает своё положение и все обстоятельства.



Различные опросы общества и исследования показывают разные суммы. В соответствии с данными опроса, проведённого компанией «Spinter tyrimai» по заказу портала Delfi, жители Литвы по-разному оценивают понятие «достойная жизнь», но большая часть сходится во мнении, что заработок должен быть не меньше 900 евро «на руки». Между тем анализ уровня жизни показал, что на достойную жизнь одному человеку достаточно 790 евро «на руки».



У жителей спрашивали, сколько, по их мнению, надо получать «на руки», чтобы жить достойно. Ответы были разные, значит, жители Литвы по-разному понимают, что такое достойная жизнь. Различные опросы общества и исследования показывают разные суммы. В соответствии с данными опроса, проведённого компанией «Spinter tyrimai» по заказу портала Delfi, жители Литвы по-разному оценивают понятие «достойная жизнь», но большая часть сходится во мнении, что заработок должен быть не меньше 900 евро «на руки». Между тем анализ уровня жизни показал, что на достойную жизнь одному человеку достаточно 790 евро «на руки».У жителей спрашивали, сколько, по их мнению, надо получать «на руки», чтобы жить достойно. Ответы были разные, значит, жители Литвы по-разному понимают, что такое достойная жизнь. Опрос показал, что четверть респондентов считает, что достойно можно жить при зарплате 1201–1500 евро «на руки». 20% участников опроса указали 901-1000 евро. 19% считают, что для этого надо получать 1001–1200 евро в месяц.



Ещё 16,8% считают, что зарплата должна быть 1501–2000 евро, а 8,7% - больше 2000 евро.



Большие суммы – от 1000 и больше обычно указывали молодые респонденты (до 35 лет), мужчины, люди с хорошим образованием, жители крупных городов.



Суммы поменьше – 801–900 евро и 701–800 евро - соответственно назвали 5,3% и 1,5% жителей. 0,9% указали, что им хватило бы 700 евро.



Компания «Baltic Salary Survey», которая исследует зарплаты, в прошлом году провела исследование уровня жизни в столицах стран Балтии и выяснила, сколько нужно зарабатывать, чтобы достойно жить в Вильнюсе. Согласно данным исследования, на одного человека нужно в среднем 790 евро. Это на 40 евро больше, чем было в 2018 г. Этих денег в среднем хватит на погашение всех базовых месячных расходов и на спорт, и на развлечения, и на общественный транспорт, и на другие нужды.



Если речь идёт о семье с двумя детьми, то в общей сложности на достойную жизнь надо 2255 евро.



Представитель «Baltic Salary Survey» Повилас Блусюс считает, что точную сумму, которая нужна на достойную жизнь, может назвать только конкретный человек, знающий своё положение и все обстоятельства, поскольку потребности у людей разные.



Он пояснил понятие «достойная жизнь» (life with dignity): «Само понятие - достаточно широкое, однако прожиточный минимум во всех странах считают похожим способом – оно охватывает базовые потребности, без которых жить невозможно, т.е. еду, жильё, гигиену, одежду и всё остальное, например, транспорт, страхование жизни, досуг, спорт, посещение театра и ресторана. Последние потребности не являются жизненно необходимыми, но они являются признаком достойной жизни, а не просто выживания».



По оценке Блусюса, большая часть жителей столицы Литвы зарабатывает на достойную жизнь.



«Если предположить, что у жителей Вильнюса нет серьёзных проблем со здоровьем, они не курят, не употребляют алкоголь и лекарства, т.е. у них нет дополнительных расходов, и если утверждать, что достойная жизнь возможна на 790 евро, то можно сказать, что у большей части жителей Вильнюса достаточно средств», – обобщил Блусюс.



Департамент статистики Литвы в конце прошлого года объявил, что в Вильнюсе средняя зарплата составляет 915 евро «на руки».



По словам главы Института финансов банка «Swedbank» Юрате Цвиликене, нельзя оценивать такое понятие без учёта реальных потребностей человека, например, без учёта наличия и количества детей, личного или арендуемого жилья.



По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), средний класс - это жители, получающие доходы в размере 75-200% средних доходов. По данным «Swedbank», в Литве это на данный момент жители, получающие 760-2028 евро «на бумаге», или 500-1200 евро «на руки».



Цвиликене заметила, что в эту группу входят только работающие жители, не учитывают детей и пенсионеров.



«Мы проводили исследование среднего класса, которое показало, что говоря о достойной жизни, жители Литвы имеют в виду такую жизнь, когда не надо думать об удовлетворении повседневных расходов, у человека есть сбережения, жильё (пусть и ипотечное), он может раз в год съездить в отпуск за границу, если надо - обратиться за помощью к частным врачам, а их дети могут учиться в частных школах», – сказала Цвиликене.



Средний класс - это люди, которые могут расслабиться и не думать о повседневных нуждах, они могут инвестировать в качество жизни семьи и своё будущее.



Цвиликене заметила, что всё зависит от конкретной ситуации. От того, где живёт человек, например, в Вильнюсе или Шяуляй, есть у него своё жильё или нет, есть дети или нет.



Цвиликене отметила, что жители Литвы однозначно стали жить лучше. Например, в прошлом году за границей отдыхали 36% жителей Литвы, а 10 лет назад - на 12% меньше.



Кроме того, за 10 лет зарплаты в Литве увеличились на 77%, пенсии – на 60%, а инфляция составила 20%. ru.delfi.lt Категории: общество Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1210 — статья прочитана 197 раз Комментарии