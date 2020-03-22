Успех Клайпедской СЭЗ – это возможности для работников 🔊 Воспроизвести Клайпедская свободная экономическая зона (СЭЗ), почти 20 лет назад начавшая деятельность как обычная производственная территория, сегодня – не только крупнейшая деловая точка Западной Литвы, объединяющая более 5,5 тыс. работников, но и место притяжения компаний, основывающих свою деятельность на инновациях и научных исследованиях.



Деятельность этой СЭЗ началась ещё в 2002 г., когда под Клайпедой правительством была сформирована территория площадью в несколько сотен гектаров, предназначенная для привлечения местных и зарубежных инвесторов. Уже тогда инвесторов в портовом городе привлекали не только инфраструктура СЭЗ и предоставляемые в ней льготы, но и обладающие опытом в производственном секторе талантливые клайпедчане. Деятельность этой СЭЗ началась ещё в 2002 г., когда под Клайпедой правительством была сформирована территория площадью в несколько сотен гектаров, предназначенная для привлечения местных и зарубежных инвесторов. Уже тогда инвесторов в портовом городе привлекали не только инфраструктура СЭЗ и предоставляемые в ней льготы, но и обладающие опытом в производственном секторе талантливые клайпедчане. За последние десятилетия Клайпедская СЭЗ выросла и окрепла как центр традиционной промышленности: только в 2018 г. общий оборот более 35 работающих здесь инвесторов превысил 1,2 млрд. евро, а это – почти 3% ВВП Литвы. Годовой объём экспорта товаров и услуг предприятий СЭЗ превышает 610 млн евро – это также цифра, близкая к 3% общего объёма экспорта Литвы. И наконец, действующие в СЭЗ предприятия закупают у литовских поставщиков товары и услуги более чем на 320 млн евро в год, так что свободная экономическая зона является и гигантским клиентом других предприятий Литвы. Тем более что в свободной зоне работают такие мировые лидеры, как группа транснациональной компании «Retal Industries», занимающейся выпуском ПЭТ-упаковки, или «Indorama Ventures», недавно вступивший в СЭЗ лидер полимерной промышленности Германии «Rehau», или энергетическая группа «Fortum».



Всё же руководитель Клайпедской СЭЗ Эймантас Кюдулас обращает внимание на то, что, если первое десятилетие было отмечено преимущественно развитием промышленной деятельности, то приметы следующего – это виды деятельности, базирующиеся на научных исследованиях, инновациях и высоком уровне компетенции клайпедчан. Даже в таких, казалось бы, сугубо традиционных компаниях, как изготовители пластмассовой продукции «NEO Group», «Retal Baltic», «Indorama», «Mestilla» и некоторые другие, в последние годы появились лаборатории, научно-исследовательские центры и центры компетенций. В целом, Клайпеда, по числу исследовательских центров, принадлежащих иностранным изготовителям, а их уже 7, делит с Каунасом первое-второе место в Литве.



С другой стороны, в Клайпедскую СЭЗ в последние годы начали инвестировать предприятия, основная деятельность и продукция которых связаны с применением научных исследований, инноваций и высочайшей компетенции. Например, в конце прошлого года о своих инвестициях в Клайпеде объявила компания «GRH International», разработчик и изготовитель новаторских строительных материалов из Монако. Эта компания в Клайпеде будет инвестировать не только в производство новаторских строительных материалов, но и в их исследование, она примет на работу около 50 клайпедчан.



Отдельного рассказа заслуживает и флагман Клайпедской СЭЗ последних лет – литовский электробус «Dancer», над созданием которого работает литовско-германская компания «Vėjo projektai». Этот уже полностью сертифицированный автобус, заряжающийся всего за несколько минут и способный проехать на одной зарядке почти 100 километров, идеально подходит для городов. Мало того, его корпус изготовлен из переработанных ПЭТ-бутылок. В Клайпедской СЭЗ создатели «Dancer» не только развивают завод, но и планируют дополнительные лаборатории и производственные мощности, где получат работу ещё более 50-ти высококвалифицированных клайпедских инженеров.



Клайпедчане участвуют и в международных проектах, направленных на уменьшение загрязнений и развитие кольцевой экономики. Здесь первую скрипку играют наши производители пластмассовых изделий, создающие не только упаковку или пробки нового дизайна, но и технологии переработки химического пластика и другие.



В целом позиция компаний Клайпедской СЭЗ основана на инновациях, смелых решениях в обстановке постоянно происходящих в мире глобальных перемен. Здесь мы должны упомянуть белорусского изготовителя фасадов капитальных зданий «Glassbel» и изготовителя упаковочных изделий «Pack Klaipėda». Первая компания зондирует рынок солнечных модулей, а «Pack Klaipėda» в настоящее время столкнулась с вызовом в области регулирования окружающей среды, но не сидит сложа руки, а анализирует различные возможности в новых секторах, таких как изоляционные материалы или даже автомобильная промышленность.



В прошлом году к Клайпедской СЭЗ присоединилась компания с эстонским капиталом «BLRT Grupp», работающая в области обработки металла и обслуживания судов. И хотя составившая 20 млн евро инвестиция этой компании в торговые, складские и производственные помещения на территории СЭЗ, на первый взгляд, может быть принята за обыкновенное расширение, однако предприятие до сих пор действовало на территории Клайпедского порта, доступ на которую ограничивается, так что расширение у нас как минимум свидетельствует о мудром намерении компании улучшить обслуживание клиентов и расширить их круг.



В прошлом году также было объявлено о планах по расширению предприятия «Vingės logistika», а движущей силой этого развития является не только желание увеличивать объём, но и стремление предлагать клиентам новые услуги с более высокой добавленной стоимостью. Новшеством в квадрате следовало бы считать и шаг предприятия электронной коммерции «Baldai1.lt» на территорию Клайпедской СЭЗ: у нас это не только первое предприятие электронной торговли, но и, пожалуй, первая компания электронной коммерции, действующая в свободной экономической зоне.



Развитие, успех и инвестиции всех этих и ещё десятков других предприятий СЭЗ – это очень добрые вести для жителей Клайпеды. Во-первых, в Клайпедской СЭЗ уже сейчас работает более 5500 человек, или каждый седьмой клайпедчанин трудоспособного возраста. Мало того, если все компании мы примем за одну, Клайпедская СЭЗ окажется 5-м по величине работодателем Литвы. Но ещё важнее то, что расширение круга инвесторов СЭЗ приносит новые возможности и дополнительные рабочие места как производственникам, так и разработчикам, исследователям, а также обслуживающему или вспомогательному персоналу.



Именно благосостояние работников и является одной из главных целей управляющей компании Клайпедской СЭЗ. На территории СЭЗ постоянно поддерживается порядок, там уже действуют кафе, спортивные площадки, конференц-центры. Благодаря усилиям управляющей компании территория СЭЗ вошла в зону, обслуживаемую автомобилями «CityBee», работники территории имеют возможность бесплатно ездить на велосипедах, взятых напрокат, а в прошлом году представители СЭЗ договорились с городским самоуправлением и автобусным парком об организации более удобных и продлённых автобусных маршрутов. Индре Дудонене , специально для «Обзора» Категории: экономика Ключевые слова: Клайпеда Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1210 — статья прочитана 161 раз Комментарии