«Содра» просит не беспокоиться 🔊 Воспроизвести



Фонд социальной защиты («Содра») в марте уже начал выплачивать пенсии и другие выплаты в установленном порядке. Пенсии на дом будут доставлять в соответствии с установленным графиком.



Несмотря на объявленную чрезвычайную ситуацию и карантин, услуги, которые предоставляет «Содра», – пенсии, пособия по материнству, уходу за ребёнком, по безработице, болезни – необходимы, и их будут предоставлять.



«Мы делаем всё, чтобы все выплаты, даже в критической ситуации, поступали своевременно. Несмотря на то, что в отделах по обслуживанию клиентов услуги временно не предоставляют, сама «Содра» работает, чтобы обеспечить жителям все необходимые услуги», – сказала директор фонда Юлита Варанаускене.



Пенсионерам и другим получателям пособий и пенсий на счета в банках деньги уже перевели, а пенсии, которые на дом доставляют работники «Литовской почты» и других компаний, также разносят. Планируют, что некоторые жители в этом месяце получат деньги даже на несколько дней раньше.



С 16 марта в Литве выплачивают пособия по уходу за детьми.



Пособие по безработице, как обычно, выплачивают с 20 марта, на детей - с 25 марта.



«Содра» напоминает, что все услуги социального страхования жители Литвы могут получить по интернету на сайте www.sodra.lt/gyventojui, там же можно получить консультации.



Также работает и информационный телефон «Содры» - 1883. Несмотря на объявленную чрезвычайную ситуацию и карантин, услуги, которые предоставляет «Содра», – пенсии, пособия по материнству, уходу за ребёнком, по безработице, болезни – необходимы, и их будут предоставлять.«Мы делаем всё, чтобы все выплаты, даже в критической ситуации, поступали своевременно. Несмотря на то, что в отделах по обслуживанию клиентов услуги временно не предоставляют, сама «Содра» работает, чтобы обеспечить жителям все необходимые услуги», – сказала директор фонда Юлита Варанаускене.Пенсионерам и другим получателям пособий и пенсий на счета в банках деньги уже перевели, а пенсии, которые на дом доставляют работники «Литовской почты» и других компаний, также разносят. Планируют, что некоторые жители в этом месяце получат деньги даже на несколько дней раньше.С 16 марта в Литве выплачивают пособия по уходу за детьми.Пособие по безработице, как обычно, выплачивают с 20 марта, на детей - с 25 марта.«Содра» напоминает, что все услуги социального страхования жители Литвы могут получить по интернету на сайте www.sodra.lt/gyventojui, там же можно получить консультации.Также работает и информационный телефон «Содры» - 1883. ru.delfi.lt Категории: общество Ключевые слова: пенсия Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1210 — статья прочитана 202 раза Комментарии