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«Содра» просит не беспокоиться
Фонд социальной защиты («Содра») в марте уже начал выплачивать пенсии и другие выплаты в установленном порядке. Пенсии на дом будут доставлять в соответствии с установленным графиком.
Несмотря на объявленную чрезвычайную ситуацию и карантин, услуги, которые предоставляет «Содра», – пенсии, пособия по материнству, уходу за ребёнком, по безработице, болезни – необходимы, и их будут предоставлять.
«Мы делаем всё, чтобы все выплаты, даже в критической ситуации, поступали своевременно. Несмотря на то, что в отделах по обслуживанию клиентов услуги временно не предоставляют, сама «Содра» работает, чтобы обеспечить жителям все необходимые услуги», – сказала директор фонда Юлита Варанаускене.
Пенсионерам и другим получателям пособий и пенсий на счета в банках деньги уже перевели, а пенсии, которые на дом доставляют работники «Литовской почты» и других компаний, также разносят. Планируют, что некоторые жители в этом месяце получат деньги даже на несколько дней раньше.
С 16 марта в Литве выплачивают пособия по уходу за детьми.
Пособие по безработице, как обычно, выплачивают с 20 марта, на детей - с 25 марта.
«Содра» напоминает, что все услуги социального страхования жители Литвы могут получить по интернету на сайте www.sodra.lt/gyventojui, там же можно получить консультации.
Также работает и информационный телефон «Содры» - 1883.
ru.delfi.lt
Категории: общество
Ключевые слова: пенсия
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1210
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