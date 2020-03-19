Уважаемые читатели! 🔊 Воспроизвести Фото Александра Шахова, "Обзор"







Редакция газеты «Обзор», реагируя на объявленный правительством в Литве карантин, сообщает, что не планирует прекращать издание «Обзора», но свежие номера газеты можно будет приобрести только в торговых точках, занимающихся розничной торговлей продуктов питания, и работа которых не будет прекращена на время карантина.



Продажа газеты по льготным ценам непосредственно в редакции будет возобновлена сразу же после отмены карантина.



Обращаем ваше внимание на то, что выдача призов победителям наших конкурсов отложена также до окончания карантина.



В связи с ограничениями на передвижение товаров через границу часть изданий, которые «Обзор» выпускает вместе со своими белорусскими партнёрами, может попасть к нашим подписчикам и продаваться в розницу с некоторым опозданием, но все они, в конечном итоге, дойдут до вас. Продажа газеты по льготным ценам непосредственно в редакции будет возобновлена сразу же после отмены карантина.Обращаем ваше внимание на то, что выдача призов победителям наших конкурсов отложена также до окончания карантина.В связи с ограничениями на передвижение товаров через границу часть изданий, которые «Обзор» выпускает вместе со своими белорусскими партнёрами, может попасть к нашим подписчикам и продаваться в розницу с некоторым опозданием, но все они, в конечном итоге, дойдут до вас. Напоминаем также о возможности постоянно читать электронный вариант «Обзора» (в формате PDF).



Стоимость подписки на электронную версию газеты – 0,5 евро плюс НДС за один номер.



Мало того! Подписаться можно и на те номера, что вышли в печать раньше.



Подписаться можно на любое количество номеров. PDF-версия газеты будет отправлена сразу после получения редакцией денег подписчика.



Каких-либо географических ограничений нет. Подписываться на электронную версию могут и жители Литвы.



В платёжном поручении обязательно нужно указать адрес электронной почты, по которому будет высылаться газета.



Банковские реквизиты для оплаты подписки на электронный вариант газеты «Обзор»:



UAB «Flobis», įm. kodas 123778171,



A/s LT 84 7044 0600 0114 1925,



AB SEB bankas, BIC CBVILT2X. Инф. «Обзора» Категории: общество, в странах Балтии Ключевые слова: подписка, объявление, карантин, электронный вариант Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1210 — статья прочитана 121 раз Комментарии