Уважаемые читатели!

Редакция газеты «Обзор», реагируя на объявленный правительством в Литве карантин, сообщает, что не планирует прекращать издание «Обзора», но свежие номера газеты можно будет приобрести только в торговых точках, занимающихся розничной торговлей продуктов питания, и работа которых не будет прекращена на время карантина.
Продажа газеты по льготным ценам непосредственно в редакции будет возобновлена сразу же после отмены карантина.
Обращаем ваше внимание на то, что выдача призов победителям наших конкурсов отложена также до окончания карантина.
В связи с ограничениями на передвижение товаров через границу часть изданий, которые «Обзор» выпускает вместе со своими белорусскими партнёрами, может попасть к нашим подписчикам и продаваться в розницу с некоторым опозданием, но все они, в конечном итоге, дойдут до вас.
Напоминаем также о возможности постоянно читать электронный вариант «Обзора» (в формате PDF).
Стоимость подписки на электронную версию газеты – 0,5 евро плюс НДС за один номер.
Мало того! Подписаться можно и на те номера, что вышли в печать раньше.
Подписаться можно на любое количество номеров. PDF-версия газеты будет отправлена сразу после получения редакцией денег подписчика.
Каких-либо географических ограничений нет. Подписываться на электронную версию могут и жители Литвы.
В платёжном поручении обязательно нужно указать адрес электронной почты, по которому будет высылаться газета.
Банковские реквизиты для оплаты подписки на электронный вариант газеты «Обзор»:
UAB «Flobis», įm. kodas 123778171,
A/s LT 84 7044 0600 0114 1925,
AB SEB bankas, BIC CBVILT2X.
Стоимость подписки на электронную версию газеты – 0,5 евро плюс НДС за один номер.
Мало того! Подписаться можно и на те номера, что вышли в печать раньше.
Подписаться можно на любое количество номеров. PDF-версия газеты будет отправлена сразу после получения редакцией денег подписчика.
Каких-либо географических ограничений нет. Подписываться на электронную версию могут и жители Литвы.
В платёжном поручении обязательно нужно указать адрес электронной почты, по которому будет высылаться газета.
Банковские реквизиты для оплаты подписки на электронный вариант газеты «Обзор»:
UAB «Flobis», įm. kodas 123778171,
A/s LT 84 7044 0600 0114 1925,
AB SEB bankas, BIC CBVILT2X.