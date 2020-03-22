В осаде 🔊 Воспроизвести Фото: "Обзор"







В последнее время жизнь как будто бы специально подбрасывает нашей стране, а точнее, нашим высокопоставленным политикам один за другим поводы, чтобы задуматься над тем, насколько сбалансированы внутренние и внешние интересы Литовского государства.



Пожар в Алитусе, осада страны коронавирусом – и всё это на фоне предстоящей финансовой диеты в связи с серьёзным уменьшением денежных поступлений в Вильнюс из Брюсселя.



К тому же некоторые паникёры уже заявляют о том, что пандемия «коронованного» вируса может, в конце концов, привести Евросоюз к распаду. Мы же, конечно, знаем, что этого никогда не будет, и любые, даже самые трудные испытания лишь сплотят европейское сообщество ещё больше.



Однако нельзя не замечать, что вопрос, насколько наша страна самодостаточна в плане нормального функционирования и постоянного развития без всякой помощи извне, без финансовых костылей Брюсселя, становится всё актуальнее. В последнее время жизнь как будто бы специально подбрасывает нашей стране, а точнее, нашим высокопоставленным политикам один за другим поводы, чтобы задуматься над тем, насколько сбалансированы внутренние и внешние интересы Литовского государства.Пожар в Алитусе, осада страны коронавирусом – и всё это на фоне предстоящей финансовой диеты в связи с серьёзным уменьшением денежных поступлений в Вильнюс из Брюсселя.К тому же некоторые паникёры уже заявляют о том, что пандемия «коронованного» вируса может, в конце концов, привести Евросоюз к распаду. Мы же, конечно, знаем, что этого никогда не будет, и любые, даже самые трудные испытания лишь сплотят европейское сообщество ещё больше.Однако нельзя не замечать, что вопрос, насколько наша страна самодостаточна в плане нормального функционирования и постоянного развития без всякой помощи извне, без финансовых костылей Брюсселя, становится всё актуальнее. Понятное дело, что через пару-тройку месяцев коронавирус останется уже в прошлом, как и все прочие «гриппы», так будоражившие мир совсем ещё недавно, и выгоды экономической глобализации снова выйдут на первое место.



И вновь мы, как и весь остальной мир, будем закупать антибиотики и многие другие товары в Китае. Потому что купить всё это за тридевять земель, чтобы потом продать в Литве, как правило, выгоднее, чем самому это сделать на литовской земле.



Президент Литвы Гитанас Науседа недавно заметил, что движение к государству всеобщего благосостояния в нашей стране из-за коронавируса несколько замедлится, но мы будем неуклонно идти в том же направлении, а чтобы минимизировать ущерб от пандемии, будут предприняты определённые шаги государственного регулирования экономики.



Так что у нас с вами, уважаемые читатели, будет возможность посмотреть, что это будут за шаги и насколько они будут эффективными.



К слову, защита от коронавируса стала поводом для наших политиков поупрекать друг друга в том, что оппоненты не так хорошо заботятся о здоровье, как надо. Интересно, а есть ли вообще на белом свете что-то такое, что объединило бы хоть на время всех литовских политиков, независимо от их партийной принадлежности?



Может быть, поиском такой точки взаимопонимания могла бы стать, например, дискуссия, в ходе которой можно было бы попытаться ещё раз подумать: а не слишком ли большое внимание уделяется минимизации расходов при принятии решений в области здравоохранения? Отказ от нерентабельных больниц и поликлиник в небольших населённых пунктах и курс на централизацию и укрупнение позволяют, конечно, уменьшить расходы медицинской системы, обеспечить оставшиеся в строю учреждения более дорогостоящим оборудованием. Но вот жизнь заставляет кого-то обратиться за помощью, а до поликлиники или больницы километров 30-50. Всегда ли у человека найдётся время и желание тратить столько времени (не забудем про очереди)?



Или, скажем, отказ от советского принципа «школа должна быть как можно ближе к ученику» и переход к системе, заставляющей десятки тысяч школьников каждый день в час пик кататься на общественном транспорте.



Впрочем, будет ли толк от таких дискуссий, если некоторые политики не видят никакой разницы между, например, школой и магазином. В конце прошлой недели газета «Vakaro žinios» как раз привела такой пример.



«Член Сейма Гинтарас Стяпонавичюс был четыре года министром просвещения, поэтому должен был бы понимать, что образовательное учреждение - это не только бизнес-объект. Но нет, не понимает, идейному либералу этого не дано. Для господина Стяпонавичюса сельская школа ничем не отличается от деревенского магазина, - пишет «Vakaro žinios». – Бывшего министра рассердила предложенная в Сейме поправка к закону, в которой прописано, что воспитательное учреждение может быть реорганизовано только после одобрения его советом и школьным сообществом.



«Представьте себе, что вы являетесь владельцем небольшого магазинчика, и вам всё не везёт. Покупателей мало, жители выбирают находящуюся неподалёку другую точку, где выбор побольше. Вы думаете о том, чтобы закрыть предприятие, однако Сейм решает, что отныне такое решение можно принять только с одобрения работников и покупателей», - цитирует газета перлы мудрости Г.Стяпонавичюса, которыми он поделился в соцсетях. Дмитрий ЗАХАРОВ , "Обзор" Категории: общество, здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: Гинтарас Стяпонавичюс, Литва, коронавирус Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1210 — статья прочитана 241 раз Комментарии