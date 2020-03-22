В последнее время жизнь как будто бы специально подбрасывает нашей стране, а точнее, нашим высокопоставленным политикам один за другим поводы, чтобы задуматься над тем, насколько сбалансированы внутренние и внешние интересы Литовского государства.
Пожар в Алитусе, осада страны коронавирусом – и всё это на фоне предстоящей финансовой диеты в связи с серьёзным уменьшением денежных поступлений в Вильнюс из Брюсселя.
К тому же некоторые паникёры уже заявляют о том, что пандемия «коронованного» вируса может, в конце концов, привести Евросоюз к распаду. Мы же, конечно, знаем, что этого никогда не будет, и любые, даже самые трудные испытания лишь сплотят европейское сообщество ещё больше.
Однако нельзя не замечать, что вопрос, насколько наша страна самодостаточна в плане нормального функционирования и постоянного развития без всякой помощи извне, без финансовых костылей Брюсселя, становится всё актуальнее.
Понятное дело, что через пару-тройку месяцев коронавирус останется уже в прошлом, как и все прочие «гриппы», так будоражившие мир совсем ещё недавно, и выгоды экономической глобализации снова выйдут на первое место.
И вновь мы, как и весь остальной мир, будем закупать антибиотики и многие другие товары в Китае. Потому что купить всё это за тридевять земель, чтобы потом продать в Литве, как правило, выгоднее, чем самому это сделать на литовской земле.
Президент Литвы Гитанас Науседа недавно заметил, что движение к государству всеобщего благосостояния в нашей стране из-за коронавируса несколько замедлится, но мы будем неуклонно идти в том же направлении, а чтобы минимизировать ущерб от пандемии, будут предприняты определённые шаги государственного регулирования экономики.
Так что у нас с вами, уважаемые читатели, будет возможность посмотреть, что это будут за шаги и насколько они будут эффективными.
К слову, защита от коронавируса стала поводом для наших политиков поупрекать друг друга в том, что оппоненты не так хорошо заботятся о здоровье, как надо. Интересно, а есть ли вообще на белом свете что-то такое, что объединило бы хоть на время всех литовских политиков, независимо от их партийной принадлежности?
Может быть, поиском такой точки взаимопонимания могла бы стать, например, дискуссия, в ходе которой можно было бы попытаться ещё раз подумать: а не слишком ли большое внимание уделяется минимизации расходов при принятии решений в области здравоохранения? Отказ от нерентабельных больниц и поликлиник в небольших населённых пунктах и курс на централизацию и укрупнение позволяют, конечно, уменьшить расходы медицинской системы, обеспечить оставшиеся в строю учреждения более дорогостоящим оборудованием. Но вот жизнь заставляет кого-то обратиться за помощью, а до поликлиники или больницы километров 30-50. Всегда ли у человека найдётся время и желание тратить столько времени (не забудем про очереди)?
Или, скажем, отказ от советского принципа «школа должна быть как можно ближе к ученику» и переход к системе, заставляющей десятки тысяч школьников каждый день в час пик кататься на общественном транспорте.
Впрочем, будет ли толк от таких дискуссий, если некоторые политики не видят никакой разницы между, например, школой и магазином. В конце прошлой недели газета «Vakaro žinios» как раз привела такой пример.
«Член Сейма Гинтарас Стяпонавичюс был четыре года министром просвещения, поэтому должен был бы понимать, что образовательное учреждение - это не только бизнес-объект. Но нет, не понимает, идейному либералу этого не дано. Для господина Стяпонавичюса сельская школа ничем не отличается от деревенского магазина, - пишет «Vakaro žinios». – Бывшего министра рассердила предложенная в Сейме поправка к закону, в которой прописано, что воспитательное учреждение может быть реорганизовано только после одобрения его советом и школьным сообществом.
«Представьте себе, что вы являетесь владельцем небольшого магазинчика, и вам всё не везёт. Покупателей мало, жители выбирают находящуюся неподалёку другую точку, где выбор побольше. Вы думаете о том, чтобы закрыть предприятие, однако Сейм решает, что отныне такое решение можно принять только с одобрения работников и покупателей», - цитирует газета перлы мудрости Г.Стяпонавичюса, которыми он поделился в соцсетях.
И вновь мы, как и весь остальной мир, будем закупать антибиотики и многие другие товары в Китае. Потому что купить всё это за тридевять земель, чтобы потом продать в Литве, как правило, выгоднее, чем самому это сделать на литовской земле.
Президент Литвы Гитанас Науседа недавно заметил, что движение к государству всеобщего благосостояния в нашей стране из-за коронавируса несколько замедлится, но мы будем неуклонно идти в том же направлении, а чтобы минимизировать ущерб от пандемии, будут предприняты определённые шаги государственного регулирования экономики.
Так что у нас с вами, уважаемые читатели, будет возможность посмотреть, что это будут за шаги и насколько они будут эффективными.
К слову, защита от коронавируса стала поводом для наших политиков поупрекать друг друга в том, что оппоненты не так хорошо заботятся о здоровье, как надо. Интересно, а есть ли вообще на белом свете что-то такое, что объединило бы хоть на время всех литовских политиков, независимо от их партийной принадлежности?
Может быть, поиском такой точки взаимопонимания могла бы стать, например, дискуссия, в ходе которой можно было бы попытаться ещё раз подумать: а не слишком ли большое внимание уделяется минимизации расходов при принятии решений в области здравоохранения? Отказ от нерентабельных больниц и поликлиник в небольших населённых пунктах и курс на централизацию и укрупнение позволяют, конечно, уменьшить расходы медицинской системы, обеспечить оставшиеся в строю учреждения более дорогостоящим оборудованием. Но вот жизнь заставляет кого-то обратиться за помощью, а до поликлиники или больницы километров 30-50. Всегда ли у человека найдётся время и желание тратить столько времени (не забудем про очереди)?
Или, скажем, отказ от советского принципа «школа должна быть как можно ближе к ученику» и переход к системе, заставляющей десятки тысяч школьников каждый день в час пик кататься на общественном транспорте.
Впрочем, будет ли толк от таких дискуссий, если некоторые политики не видят никакой разницы между, например, школой и магазином. В конце прошлой недели газета «Vakaro žinios» как раз привела такой пример.
«Член Сейма Гинтарас Стяпонавичюс был четыре года министром просвещения, поэтому должен был бы понимать, что образовательное учреждение - это не только бизнес-объект. Но нет, не понимает, идейному либералу этого не дано. Для господина Стяпонавичюса сельская школа ничем не отличается от деревенского магазина, - пишет «Vakaro žinios». – Бывшего министра рассердила предложенная в Сейме поправка к закону, в которой прописано, что воспитательное учреждение может быть реорганизовано только после одобрения его советом и школьным сообществом.
«Представьте себе, что вы являетесь владельцем небольшого магазинчика, и вам всё не везёт. Покупателей мало, жители выбирают находящуюся неподалёку другую точку, где выбор побольше. Вы думаете о том, чтобы закрыть предприятие, однако Сейм решает, что отныне такое решение можно принять только с одобрения работников и покупателей», - цитирует газета перлы мудрости Г.Стяпонавичюса, которыми он поделился в соцсетях.
Karantino metu zmoniskai padeti vieni kitiems. Saunuoliai savanoriai.
Vaistiniu tinklas ''Camelia'' visada iki karantino teikdavo nuolaida vaistams nuo 13 iki 15 val. Ypac dabar, karantino metu, kai zmonems reikia daugiau vaistu tinklo administracija nueme sia nuolaida. Ar tai zmoniska, ar tokios yra europeines demokratines vertybes? Kodel Veryga nereaguoja? Gal kas is zurnalistu aprasys si ivyka. Ar Lietuva nebera dem. salis???