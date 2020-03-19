В Сейме Литвы потребовали от евреев объяснений насчет Ванагайте 🔊 Воспроизвести © Sputnik/ Владислав Адамовский



Согласно данным за январь 2020 года, на новый проект литовской писательницы из Фонда доброй воли выделено десять тысяч евро, сообщает



Об этом сообщает пресс-служба канцелярии Сейма.



Согласно сведениям о заявках фонда, опубликованным в январе 2020 года, совместному проекту Ванагайте и немецкого историка и писателя Кристофа Дикмана "Как это случилось?" (Kaip tai įvyko?) выделили десять тысяч евро. Согласно данным за январь 2020 года, на новый проект литовской писательницы из Фонда доброй воли выделено десять тысяч евро, сообщает Sputnik Литва . Депутат от партии "Союз Отечества – Христианские демократы Литвы" (СО-ХДЛ) Лауринас Касчюнас потребовал от председателя Еврейской общины Литвы (ЕОЛ) Фаины Куклянски объяснений по поводу финансирования проекта писательницы Руты Ванагайте Фондом доброй воли.Об этом сообщает пресс-служба канцелярии Сейма.Согласно сведениям о заявках фонда, опубликованным в январе 2020 года, совместному проекту Ванагайте и немецкого историка и писателя Кристофа Дикмана "Как это случилось?" (Kaip tai įvyko?) выделили десять тысяч евро. Касчюнас заявил, что Куклянски должна высказать свое мнение, не является ли это провокацией и "разжиганием ненависти" при продвижении проектов такими спорными участниками. Депутат напомнил о предыдущем произведении Ванагайте "Свои", в котором говорилось, что литовцы добровольно участвовали в уничтожении евреев в годы Второй мировой войны.



"Ложь в таких деликатных темах, как Холокост или советская оккупация, особенно пагубна для нашей страны, и поэтому мы не должны допускать ее распространения, а тем более финансировать проекты, которые потенциально могут способствовать производству и распространению такой лжи", – сказал консерватор.



При этом Касчюнас заявил, что нужно способствовать публикациям книг о Холокосте, но не содействовать тем, кто якобы "создает неясное содержание и не имеет соответствующего образования".



Общественное предприятие "Фонд доброй воли по компенсациям за недвижимое имущество еврейских религиозных общин Литвы" учреждено в конце 2011 года. Средства могут быть выделены на религиозные, культурные, медицинские, спортивные, образовательные и научные проекты литовских евреев. Финансирование выделяется из госбюджета.



Скандал вокруг Руты Ванагайте в Литве



В 2017 году вокруг литовской писательницы разгорелся скандал. В своей книге она написала о пособниках нацистов, в частности, о том, что командир "лесных братьев" Адольфас Раманаускас (Ванагас), которого в Литве считают "национальным героем", участвовал в истреблении евреев во время Второй мировой войны.



После этого издательство Alma littera начало изымать из продажи книги Ванагайте и прекратило сотрудничество с ней, а сама писательница подверглась нападкам со стороны общественности. Однако Европейский еврейский конгресс выступил с поддержкой Ванагайте.



Во время войны пособники нацистов в Литве участвовали в уничтожении местной еврейской общины — было убито более 200 тысяч человек.



"Лесные братья" в Литве — националистически настроенные вооруженные движения, действовавшие на территории страны в 1940-1950-х годах. Во время Второй мировой войны многие из тех, кто был против советской власти, вставали на сторону фашистской Германии. "Лесные братья" были причастны к уничтожению мирного населения и убийствам советских партийных работников.



При этом Литву часто критикуют за героизацию пособников нацистов и искажение истории — не только за рубежом, но и внутри страны.



Глава иерусалимского отделения Центра Симона Визенталя Эфраим Зурофф заявлял, что местные власти не говорят людям правды об истории своей страны, в частности в вопросе Холокоста. lt.sputniknews.ru Категории: общество, чп и криминал, история Ключевые слова: книги, холокост, гетто, Ванагайте, воспоминания География: Литва — статья прочитана 136 раз Комментарии