Пандемия коронавируса - крупнейшее испытание в истории Евросоюза 🔊 Воспроизвести Stephanie Lecocq / EPA



"Европейский Союз пережил много кризисов, но Covid-19 сотрясает его основы", - пишет швейцарское издание



"Кризисы - это время правды. Показал ли Евросоюз в кризисе коронавируса свое истинное лицо? Стал ли китайский грузовой самолет, приземлившийся 12 марта в Риме и разгрузивший 31 тонну медицинских гуманитарных грузов, символом провала Союза? - задается вопросами журналист Даниэль Штайнворт. - Во всяком случае вечером в воскресенье на пустых улицах и площадях Италии была слышна не ода "К радости" Бетховена, гимн Европейского Союза, а национальный гимн Китая". "Европейский Союз пережил много кризисов, но Covid-19 сотрясает его основы", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung "Кризисы - это время правды. Показал ли Евросоюз в кризисе коронавируса свое истинное лицо? Стал ли китайский грузовой самолет, приземлившийся 12 марта в Риме и разгрузивший 31 тонну медицинских гуманитарных грузов, символом провала Союза? - задается вопросами журналист Даниэль Штайнворт. - Во всяком случае вечером в воскресенье на пустых улицах и площадях Италии была слышна не ода "К радости" Бетховена, гимн Европейского Союза, а национальный гимн Китая".



"Одиночные действия отдельных стран можно наблюдать и в пограничном контроле. На континенте, который всегда гордился своими открытыми внутренними границами, сейчас то и дело опускаются шлагбаумы. Фактически Шенгенское соглашение, которое многие считают жемчужиной европейского сотрудничества, оказывается недействительным - что и понятно, ведь государства хотят защитить свое население от вируса. (...) Но пока не ясно, не приведут ли пограничный контроль и запреты въезда к нарушению систем снабжения и функционирования внутреннего рынка. Тогда на карту будет поставлен не меньше чем смысл существования ЕС", - говорится в статье.



"Для Евросоюза пандемия коронавируса - это испытание, которое, возможно, превзойдет "Брекзит", кризис евро 2008 года или миграционный кризис 2015 года. Стоит только вспомнить центробежные силы, которые после последнего долгового кризиса были вызваны направленными на экономию мерами, чтобы догадаться, какие разногласия могут возникнуть в ходе пандемии коронавируса. Конечно, возможно, что ЕС, который, благодаря закрытию внешних границ все еще выглядит единым со стороны, выйдет из этого кризиса окрепшим. И пока слишком рано обвинять сообщество стран в провале. Однако то, что уже на этом раннем этапе эпидемии наиболее пострадавшая страна оказалась брошенной Брюсселем на произвол судьбы, является плохим предзнаменованием", - констатирует Neue Zürcher Zeitung.



Автор: Даниэль Штайнворт | Neue Zürcher Zeitung, перевод "Абсолютно неважно, какие мотивы были у Пекина и что он задумал: страны ЕС пока не показали себя в этом кризисе с положительной стороны. Ограничение экспорта защитных масок и медицинских приборов, рефлекторно введенное немецким и французским правительствами, в то время как министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо взывал о помощи, не было хорошо принято в Риме. (...) Вероятно, сигнал о том, что на хваленую европейскую солидарность в беде полагаться нельзя, был понят", - указывает автор статьи."Одиночные действия отдельных стран можно наблюдать и в пограничном контроле. На континенте, который всегда гордился своими открытыми внутренними границами, сейчас то и дело опускаются шлагбаумы. Фактически Шенгенское соглашение, которое многие считают жемчужиной европейского сотрудничества, оказывается недействительным - что и понятно, ведь государства хотят защитить свое население от вируса. (...) Но пока не ясно, не приведут ли пограничный контроль и запреты въезда к нарушению систем снабжения и функционирования внутреннего рынка. Тогда на карту будет поставлен не меньше чем смысл существования ЕС", - говорится в статье."Для Евросоюза пандемия коронавируса - это испытание, которое, возможно, превзойдет "Брекзит", кризис евро 2008 года или миграционный кризис 2015 года. Стоит только вспомнить центробежные силы, которые после последнего долгового кризиса были вызваны направленными на экономию мерами, чтобы догадаться, какие разногласия могут возникнуть в ходе пандемии коронавируса. Конечно, возможно, что ЕС, который, благодаря закрытию внешних границ все еще выглядит единым со стороны, выйдет из этого кризиса окрепшим. И пока слишком рано обвинять сообщество стран в провале. Однако то, что уже на этом раннем этапе эпидемии наиболее пострадавшая страна оказалась брошенной Брюсселем на произвол судьбы, является плохим предзнаменованием", - констатирует Neue Zürcher Zeitung.Автор: Даниэль Штайнворт | Neue Zürcher Zeitung, перевод ИноПРЕССА inopressa.ru Категории: общество, в мире, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: граница, евросоюз, контроль, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 159 раз Комментарии