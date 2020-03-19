В бундестаге призвали снять санкции с России для борьбы с COVID-19 🔊 Воспроизвести Reuters



Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт в беседе с газетой «Известия» призвал к снятию антироссийских санкций на фоне вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 для совместной борьбы с эпидемией, сообщает



«Санкции следовало отменить ещё до этого кризиса, вызванного коронавирусом. Однако теперь, когда закрыты границы, эта тема ещё более актуальна», — подчеркнул он.



По его словам, эпидемия коронавируса негативно скажется на экономике ФРГ и всего Евросоюза, поэтому следует налаживать торговые связи с соседними государствами и восстанавливать товарооборот с Россией. Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт в беседе с газетой «Известия» призвал к снятию антироссийских санкций на фоне вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 для совместной борьбы с эпидемией, сообщает RT «Санкции следовало отменить ещё до этого кризиса, вызванного коронавирусом. Однако теперь, когда закрыты границы, эта тема ещё более актуальна», — подчеркнул он.По его словам, эпидемия коронавируса негативно скажется на экономике ФРГ и всего Евросоюза, поэтому следует налаживать торговые связи с соседними государствами и восстанавливать товарооборот с Россией. «Надо восстанавливать товарооборот с Россией, это пойдёт на пользу всей экономической системе и будет своевременно», — заверил член комитета бундестага.



Гердт также подтвердил, что намерен обратиться с данной инициативой в бундестаг в ходе следующего заседания комитета.



В то же время официальный представитель фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной отметил актуальность данного вопроса.



«Правительству следует сосредоточиться на решении насущных вопросов. Санкции против России однозначно не приносят пользы, тем более сейчас», — заявил он.



В феврале спецпосланник французского президента по вопросам сотрудничества с Россией в сфере безопасности Пьер Вимон рассказал о нанесённом Европе ущербе от антироссийских санкций.



Лидер Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, отмечал, что антироссийские санкции не принесли ни Европе, ни России ничего позитивного. russian.rt.com Категории: политика, общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: Германия, Россия, санкции, Европа — статья прочитана 183 раза Комментарии