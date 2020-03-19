Зреет протест медсестер: «Мы не пушечное мясо» LEspresso, Италия 🔊 Воспроизвести © REUTERS, Remo Casilli



Младший медицинский персонал в Италии угрожает забастовкой, сообщает журнал L’Espresso. Медсестры жалуются на нехватку средств защиты и тяжелые условия работы, а обещанную правительством компенсацию в тысячу евро называют «чаевыми» и «постыдной подачкой».



Из-за нехватки медицинских масок, тест-систем и халатов напряжение достигло высочайшего уровня. Отраслевое объединение Ломбардии и Пьемонта обратилось к правительству, поставив открытый вопрос о забастовке. «Прибавка в тысячу евро из указа? Постыдная подачка».



Поднимается волна протеста среди медсестер Ломбардии и Пьемонта. «Не хватает медицинских масок, тест-систем и средств индивидуальной защиты. Мы существуем в условиях развала», — говорят региональные секретари профсоюза младшего медицинского персонала Nursing Up Клаудио Делли Карри (Claudio Delli Carri) и Анджело Маккиа (Angelo Macchia). Они продолжают: «Нам срочно необходимы средства индивидуальной защиты и тест-системы, мы не пушечное мясо. Мы становимся носителями инфекции и опасаемся за свои семьи. Кажется, что в указе, который должен быть одобрен правительством, социальным работникам предусмотрено вознаграждение в тысячу евро за то, что мы делаем. Тысяча евро — это жалкая подачка». Из-за нехватки медицинских масок, тест-систем и халатов напряжение достигло высочайшего уровня. Отраслевое объединение Ломбардии и Пьемонта обратилось к правительству, поставив открытый вопрос о забастовке. «Прибавка в тысячу евро из указа? Постыдная подачка».Поднимается волна протеста среди медсестер Ломбардии и Пьемонта. «Не хватает медицинских масок, тест-систем и средств индивидуальной защиты. Мы существуем в условиях развала», — говорят региональные секретари профсоюза младшего медицинского персонала Nursing Up Клаудио Делли Карри (Claudio Delli Carri) и Анджело Маккиа (Angelo Macchia). Они продолжают: «Нам срочно необходимы средства индивидуальной защиты и тест-системы, мы не пушечное мясо. Мы становимся носителями инфекции и опасаемся за свои семьи. Кажется, что в указе, который должен быть одобрен правительством, социальным работникам предусмотрено вознаграждение в тысячу евро за то, что мы делаем. Тысяча евро — это жалкая подачка».



Уже не первый день медсестры и медбратья сетуют на отсутствие материально-технического обеспечения, подходящих халатов, бахил, а также медицинских масок, препятствующих заражению, и тест-систем, подтверждающих положительный результат анализа.



«Руководство рассчитывает на высокое чувство долга своих солдат, пока те сражаются в окопах. Мы, медсестры, не низкоквалифицированная рабочая сила, и мы требуем, чтобы к нам относились как к профессионалам — начиная с материально-технического обеспечения, которого до сих пор не хватает, и ценой может стать наша собственная безопасность. Но мы напомним, что гарантия нашей безопасности служит гарантией и для вас тоже. Посмотрите, что происходит там, где мы заболеваем: информации об этом вы не найдете в таблицах Службы гражданской защиты и в региональных данных. Сколько заразилось медсестер? Давайте зададимся вопросом, почему же эти данные не становятся достоянием общественности. Где же гарантии безопасности на рабочих местах для сотрудников медицинских учреждений?»



Так секретари Клаудио Делли Карри из Пьемонта и Анджело Маккиа из Ломбардии комментируют протокол безопасности, подписанный 13 марта, и ожидающий одобрения проект указа правительства. «Сейчас, когда мы сражаемся на этой войне, — подчеркивают они, — нам кое-где приходится сталкиваться с необходимостью недельного ожидания тест-систем для наших медсестер, контактировавших с зараженными. Может быть, речь идет об умышленной стратегии компаний в области здравоохранения, цель которой — привлечь внимание к трагической нехватке персонала? То есть добиться, чтобы мы при любом раскладе оставались в окопах, несмотря на положительный результат анализа?



Профессионалы особо отмечают отстраненность институтов, вынужденных в данный момент принимать кардинальные и в то же время безрассудные решения.



«Мы точно так же не хотим, чтобы ценой наших жизней осуществлялись опасные расчеты: мы тоже возвращаемся домой к нашим семьям после долгих, изматывающих смен. Медсестры тоже боятся и устали».



И далее: «Наступило время признать нашу ценность не только на словах. Правительство должно немедленно принять меры, чтобы обеспечить защиту и соблюдение прав младшего медицинского персонала и их семей, не теряя времени на болтовню. Мы не желаем и не можем поверить, что чаевые размером в тысячу евро — это ответ на все наши лишения. Если таким образом правительство хочет отблагодарить медсестер, то нам за него стыдно. Неужели такую компенсацию оно предлагает нам за постоянную личную опасность и жертву, в условиях которых мы существуем? А что произойдет, если мы возьмем и опустим руки от возмущения?»



Автор: Глория Рива (Gloria Riva) для L'Espresso, Италия, перевод Напряжение достигло высочайшего уровня, и объединение медсестер Ломбардии и Пьемонта обратилось к правительству, поставив вопрос о забастовке представителей этой профессии, наиболее подверженных заражению.Уже не первый день медсестры и медбратья сетуют на отсутствие материально-технического обеспечения, подходящих халатов, бахил, а также медицинских масок, препятствующих заражению, и тест-систем, подтверждающих положительный результат анализа.«Руководство рассчитывает на высокое чувство долга своих солдат, пока те сражаются в окопах. Мы, медсестры, не низкоквалифицированная рабочая сила, и мы требуем, чтобы к нам относились как к профессионалам — начиная с материально-технического обеспечения, которого до сих пор не хватает, и ценой может стать наша собственная безопасность. Но мы напомним, что гарантия нашей безопасности служит гарантией и для вас тоже. Посмотрите, что происходит там, где мы заболеваем: информации об этом вы не найдете в таблицах Службы гражданской защиты и в региональных данных. Сколько заразилось медсестер? Давайте зададимся вопросом, почему же эти данные не становятся достоянием общественности. Где же гарантии безопасности на рабочих местах для сотрудников медицинских учреждений?»Так секретари Клаудио Делли Карри из Пьемонта и Анджело Маккиа из Ломбардии комментируют протокол безопасности, подписанный 13 марта, и ожидающий одобрения проект указа правительства. «Сейчас, когда мы сражаемся на этой войне, — подчеркивают они, — нам кое-где приходится сталкиваться с необходимостью недельного ожидания тест-систем для наших медсестер, контактировавших с зараженными. Может быть, речь идет об умышленной стратегии компаний в области здравоохранения, цель которой — привлечь внимание к трагической нехватке персонала? То есть добиться, чтобы мы при любом раскладе оставались в окопах, несмотря на положительный результат анализа?Профессионалы особо отмечают отстраненность институтов, вынужденных в данный момент принимать кардинальные и в то же время безрассудные решения.«Мы точно так же не хотим, чтобы ценой наших жизней осуществлялись опасные расчеты: мы тоже возвращаемся домой к нашим семьям после долгих, изматывающих смен. Медсестры тоже боятся и устали».И далее: «Наступило время признать нашу ценность не только на словах. Правительство должно немедленно принять меры, чтобы обеспечить защиту и соблюдение прав младшего медицинского персонала и их семей, не теряя времени на болтовню. Мы не желаем и не можем поверить, что чаевые размером в тысячу евро — это ответ на все наши лишения. Если таким образом правительство хочет отблагодарить медсестер, то нам за него стыдно. Неужели такую компенсацию оно предлагает нам за постоянную личную опасность и жертву, в условиях которых мы существуем? А что произойдет, если мы возьмем и опустим руки от возмущения?»Автор: Глория Рива (Gloria Riva) для L'Espresso, Италия, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: общество, чп и криминал, здоровье, в Европе Ключевые слова: Китай, вирус, Италия, пандемия — статья прочитана 93 раза Комментарии