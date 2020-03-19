Клайпедский порт отгрузил меньше удобрений, контейнеров и нефтепродуктов 🔊 Воспроизвести Фото из архива "Обзора". Автор - Александр Шахов







Клайпедский порт за два месяца этого года отгрузил 6,8 млн тонн грузов – на 14% меньше, чем в январе-феврале прошлого года. По словам одного из руководителей порта, оборот сократился из-за спада погрузок удобрений, контейнеров и нефтепродуктов.



По словам директора порта по маркетингу и общим вопросам Артураса Друнгиласа, оборот во всём регионе, по всем группам грузов упал, а ситуация в Клайпедском порту не самая плохая.



"У нас снижение оборота на 14%, но это не самый плохой сценарий, так как в других портах положение еще хуже. В Риге спад 28%, в Вентспилсе – 38%, а (данным) по Таллину у нас ещё нет. В целом по региону, если взять все порты восточного побережья Балтики, снижение 4,4%", – сказал BNS А. Друнгилас. По словам директора порта по маркетингу и общим вопросам Артураса Друнгиласа, оборот во всём регионе, по всем группам грузов упал, а ситуация в Клайпедском порту не самая плохая."У нас снижение оборота на 14%, но это не самый плохой сценарий, так как в других портах положение еще хуже. В Риге спад 28%, в Вентспилсе – 38%, а (данным) по Таллину у нас ещё нет. В целом по региону, если взять все порты восточного побережья Балтики, снижение 4,4%", – сказал BNS А. Друнгилас. За два месяца этого года объёмы погрузок нефтепродуктов сократились на 42% до 770 тыс. тонн, удобрений – на 17% до 1,8 млн тонн, а объёмы погрузок контейнеров – на 24% до 1,2 млн тонн.



По словам А. Друнгиласа, погрузки нефтепродуктов сократились из-за нерешённого спорта России и Беларуси и из-за тёплой зимы.



"Часть транзитной нефти направлялась через Клайпедский порт, когда были холодные зимы, а вторая причина – нерешённый вопрос о поставках сырой нефти на белорусский НПЗ", – сказал он.



Погрузки зерна в этом году выросли на 11,2%, погрузки типа ro-ro – на 7,1%, а погрузки сжиженного природного газа – в семь раз. Погрузки наливных грузов уменьшились на 23,3% до 1,23 млн тонн, насыпных – на 10,1% до 3,2 млн тонн, а генеральных грузов – на 13,7% до 2,36 млн тонн, сообщил порт BNS.



В январе-феврале этого года Клайпедский порт посетили 966 судов –на 10,6% меньше, 22,3 тыс. пассажиров – на 7% меньше, чем в январе-феврале 2019 года.



По словам А. Друнгиласа, вспышка коронавируса на результаты порта не повлияла, однако она скажется в течение двух следующих месяцев. BNS Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: экономика, цены, Клайпедский порт, Проценты, квоты, коронавирус География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 177 раз Комментарии