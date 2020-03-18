Президент Литвы подписал пакет законов по управлению экономическим риском 🔊 Воспроизвести



Литовский президент Гитанас Науседа в среду подписал пакет принятых сеймом в порядке особой срочности законов, призванный простимулировать экономику страны в период вспышки коронавируса в Литве.



"Защита рабочих мест и доходов населения сейчас является одной из важнейших задач государства", – сказал для пресс-релиза глава государства.



По словам президента, возможно, в дальнейшем, эти меры парламенту придётся дополнить, приспосабливаясь к стремительно меняющейся ситуации, чтобы обеспечить защиту экономики и интересов населения.



Вместе с пакетом законов по управлению экономическим риском президент подписал изменения к законам О правительстве и О местном самоуправлении, а также к Уставу сейма, которые расширяют возможности этих важнейших органов государственной и местной властей продолжать работу удалённым способом. Литовский президент Гитанас Науседа в среду подписал пакет принятых сеймом в порядке особой срочности законов, призванный простимулировать экономику страны в период вспышки коронавируса в Литве."Защита рабочих мест и доходов населения сейчас является одной из важнейших задач государства", – сказал для пресс-релиза глава государства.По словам президента, возможно, в дальнейшем, эти меры парламенту придётся дополнить, приспосабливаясь к стремительно меняющейся ситуации, чтобы обеспечить защиту экономики и интересов населения.Вместе с пакетом законов по управлению экономическим риском президент подписал изменения к законам О правительстве и О местном самоуправлении, а также к Уставу сейма, которые расширяют возможности этих важнейших органов государственной и местной властей продолжать работу удалённым способом. BNS Категории: экономика Ключевые слова: экономика, граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 192 раза Комментарии