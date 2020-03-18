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Президент Литвы подписал пакет законов по управлению экономическим риском
Литовский президент Гитанас Науседа в среду подписал пакет принятых сеймом в порядке особой срочности законов, призванный простимулировать экономику страны в период вспышки коронавируса в Литве.
"Защита рабочих мест и доходов населения сейчас является одной из важнейших задач государства", – сказал для пресс-релиза глава государства.
По словам президента, возможно, в дальнейшем, эти меры парламенту придётся дополнить, приспосабливаясь к стремительно меняющейся ситуации, чтобы обеспечить защиту экономики и интересов населения.
Вместе с пакетом законов по управлению экономическим риском президент подписал изменения к законам О правительстве и О местном самоуправлении, а также к Уставу сейма, которые расширяют возможности этих важнейших органов государственной и местной властей продолжать работу удалённым способом.
Категории: экономика
Ключевые слова: экономика, граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
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