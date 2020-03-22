«Нет ничего богаче народа» К 120-летию со дня рождения Фредерика Жолио-Кюри 🔊 Воспроизвести



После четы Кюри - Склодовская мир стал восхищаться четой Жолио Кюри. По рекомендации Поля Ланжевена Мари Кюри взяла в 1925 г. лаборантом одного из самых блестящих учеников школы физики и химии Фредерика Жолио. Жолио давно восхищался открытиями Пьера и Мари Кюри, в своей комнате он повесил портреты обоих учёных.



Фредерик родился 19 марта 1900 года в Париже. Он был младшим из шести детей в семье процветающего коммерсанта Анри Жолио и Эмилии (Родерер) Жолио, которая происходила из зажиточной протестантской семьи из Эльзаса.



Живой, весёлый, вспыльчивый, он доставлял немало тревог родителям. Семья жила в достатке, и Фредерик поступил в лицей Лаканаль. Сначала он мало интересовался учением. Популярность он завоевал как один из лучших футболистов. В семнадцать лет он даже участвовал в международной встрече, играя с англичанами. Кроме футбола он интересовался лыжами, греблей, теннисом, джиу-джитсу. Самым же большим его увлечение была рыбная ловля. Фредерик родился 19 марта 1900 года в Париже. Он был младшим из шести детей в семье процветающего коммерсанта Анри Жолио и Эмилии (Родерер) Жолио, которая происходила из зажиточной протестантской семьи из Эльзаса.Живой, весёлый, вспыльчивый, он доставлял немало тревог родителям. Семья жила в достатке, и Фредерик поступил в лицей Лаканаль. Сначала он мало интересовался учением. Популярность он завоевал как один из лучших футболистов. В семнадцать лет он даже участвовал в международной встрече, играя с англичанами. Кроме футбола он интересовался лыжами, греблей, теннисом, джиу-джитсу. Самым же большим его увлечение была рыбная ловля.







В 18 лет Фред был мобилизован в армию, но не успел попасть на фронт: война кончилась, и он получил отсрочку, как учащийся.



С 1919 г. Фред учится в Школе физики и химии в Париже, где лекции по физике ему читает Поль Ланжевен.



Окончив в 1923 г. Школу, Фредерик был награждён за успехи в учении медалью имени Пьера Кюри. Ланжевен внушал ученикам, что прочны лишь те знания, которые закреплены практикой, поэтому Жолио начинает свой путь в качестве инженера - практиканта на сталелитейном заводе в Люксембурге. На заводе он пробыл меньше года: кончилась отсрочка, и его направляют в артиллерийскую школу в Пуатье.



После службы в армии Фредерик попадает в лабораторию Мари Кюри. Мари была требовательна, но Фред поражал даже её быстротой и инициативой. "Этот мальчик - настоящий фейерверк!" - сказала Кюри о нём дочери.



Первые работы, проведенные Фредериком, посвящены исследованию электрических свойств тонких металлических пленок.



Не только Кюри поражена остротой инженерной мысли молодого препаратора. Так, знаменитый английский физик Томсон взял на вооружение разработанный Фредериком метод приготовления тонких пленок золота и в одной из своих статей выразил ему благодарность.



Фредерик и Ирен Жолио-Кюри в 1934 г.



В лаборатории Фредерик работал рядом с Ирен. Она казалась ему холодной и замкнутой. Высокая, мужественная девушка, с уверенным взглядом, высоким лбом она иной раз забывала поздороваться с окружающими. О радиоактивности Ирен знала гораздо больше, чем Фредерик, у неё было уже несколько печатных работ.







По характеру они были совсем разные. Их брак был зарегистрирован 4 октября 1926 года.



За свою жизнь Фредерик опубликовал около 120 научных работ, из них более 60 выполнены им вместе с Ирен. В 1927 г. у них родилась дочь Элен, в 1932 г. - сын Пьер.







Свои исследования Ирен и Фредерик начали с изготовления своими руками мощного источника альфа - лучей. Именно тогда они оба получили наибольшие дозы облучения.







Попытки найти академическую должность не увенчались успехом, и молодой учёный уже совсем было решил вернуться к работе химика-практика на промышленном производстве, но Жан Перрен помог ему выиграть правительственную стипендию, позволившую Жолио-Кюри остаться в институте и продолжать исследования, связанные с воздействием радиации.



В 1930 году немецкий физик Вальтер Боте обнаружил, что некоторые лёгкие элементы, в частности бериллий и бор, испускают сильную проникающую радиацию при бомбардировке их движущимися с высокой скоростью ядрами гелия (позднее это было названо облучением альфа-радиацией), образующимися при распаде радиоактивного полония.



Знание инженерного дела помогло Жолио-Кюри сконструировать чувствительный детектор с конденсационной камерой, с тем чтобы фиксировать эту проникающую радиацию, и приготовить образец с необычайно высокой концентрацией полония. С помощью этого аппарата супруги Жолио-Кюри (как они себя называли), начавшие своё сотрудничество в 1931 году, обнаружили, что тонкая пластинка водородсодержащего вещества, расположенная между облучённым бериллием или бором и детектором, увеличивает первоначальную радиацию почти вдвое.







Побочными продуктами при бомбардировке бора или алюминия альфа-частицами являются также позитроны (положительно заряженные электроны), которые в том же 1932 году были обнаружены американским физиком Карлом Д. Андерсоном. Супруги Жолио-Кюри изучали эти частицы с конца 1932 году — в течение всего 1933 года, а в самом начале 1934 года начали новый эксперимент. Закрыв отверстие конденсационной камеры тонкой пластинкой алюминиевой фольги, они облучали образцы бора и алюминия альфа-радиацией. Как они и ожидали, позитроны действительно испускались, но, к их удивлению, эмиссия позитронов продолжалась в течение нескольких минут и после того, как убирали полониевый источник.







Их выступление в 1933 году на Сольвеевском конгрессе в Брюсселе вызвало оживленную дискуссию. Особенно большой интерес к результатам работы супругов Жолио-Кюри проявили Н. Бор и В. Паули. Радость большого научного успеха молодых ученых еще успела разделить с ними Мария Кюри.



15 января 1934 г. Жолио - Кюри представили в Академию наук доклад об открытии, обессмертившем их имена: они нашли искусственную радиоактивность. Открытие принесло им всемирную славу. С 1934 года их общие работы стали подписываться "Жолио-Кюри".







В своей Нобелевской лекции Фредерик Жолио-Кюри отметил, что применение искусственных радиоактивных элементов в качестве меченых атомов «упростит проблему нахождения и устранения различных элементов, существующих в живых организмах». Из накопленных сведений, сказал он, «можно сделать вывод, что не следует считать, будто несколько сотен атомов, образующих нашу планету, были созданы все одновременно и будут существовать вечно». Кроме того, добавил Фредерик Жолио-Кюри, «у нас есть основания полагать, что учёным… удастся осуществить превращения взрывного характера, настоящие химические цепные реакции», которые освободят огромное количество полезной энергии. «Однако, если разложение распространится на все элементы нашей планеты, — предупреждал учёный, — то последствия развязывания такого катаклизма могут только вызвать тревогу».



Мари Кюри не дожила до этого дня, она умерла 4 июля 1934 года.



В 1935 г. Фредерик был приглашён профессором Сорбонны, а Ирен была назначена руководителем работ Национального фонда науки. Она заменила мать на её посту в лаборатории Кюри. Через несколько лет она стала директором Института радия.







Теплоход Жолио-Кюри



В 1938 году Ирен Жолио-Кюри совместно с югославским физиком Павле Савичем установила, что одним из продуктов искусственной радиоактивности, вызванной нейтронами в уране и тории, является лантан, элемент средней части периодической системы Менделеева, а не трансурановый элемент. Эти исследования привели к созданию атомной энергетики. 27 апреля 1956 года Всемирный Совет Мира посмертно присудил Ирен Жолио - Кюри почётную премию мира.



Редкие свободные часы Ирен любила проводить в саду - цветы её страсть. А Фредерик мог часами импровизировать за роялем.



В 1938 - 1939 г.г. Жолио и его сотрудники получили пять патентов на изобретения для первого в мире ядерного реактора, и подарили их Франции безвозмездно, как сорок лет назад поступили Пьер и Мари, отказавшись от патента на радий.







В 1939 году Фредерик начинает работы по сооружению ядерного реактора на тяжелой воде, который запатентовал совместно с Ж. Перреном. Из Бельгии было получено 9 тонн оксида урана, из Норвегии - весь мировой запас тяжелой воды - 185 килограммов. Однако разразившаяся в это время Вторая мировая война и оккупация Франции германскими армиями заставили его прервать исследования. Подвергая себя значительному риску, Жолио-Кюри сумел тайно переправить имевшуюся в его распоряжении тяжёлую воду в Англию, где она была использована английскими учёными в ходе предпринимавшихся ими усилий по разработке атомного оружия.



В 1939-1940 годах он разработал ряд технологических проектов освобождения ядерной энергии.











В то время как Жолио в рядах Сопротивления боролся за освобождение Франции, в декабре 1942 г. в Чикаго Энрико Ферми осуществил цепную ядерную реакцию, пустив первый ядерный реактор, так называемый урановый котёл. А 6 августа 1945 г. американский самолёт сбросил атомную бомбу на Хиросиму.



Сразу после освобождения Парижа Жолио был назначен директором Национального центра научных исследований и приступил к чтению лекций в Коллеж де Франс.



В октябре 1945 года он убедил президента Шарля де Голля создать Комиссариат по атомной энергии Франции. Три года спустя он руководил пуском первого во Франции ядерного реактора. 15 декабря 1948 г. начал действовать первый французский атомный котёл "ЗОЭ".



После войны Ф. Жолио-Кюри – Нобелевский лауреат, академик двух французских и семи иностранных академий. Боец Сопротивления стал национальным героем.







Они оба были тяжело больны. Лучевая болезнь причиняла Ирен мучительные боли и вызвала болезнь печени у Фредерика.



17 марта 1956 года Ирен Жолио-Кюри не стало. Смерть супруги стала для Фредерика тяжёлым ударом. Но ему пришлось взять себя в руки и возглавить институт Радия. Также Жолио-Кюри контролировал строительство нового университета в Орсее и преподавал в Сорбонне. Однако вскоре его организм, ослабленный перенесённым ранее гепатитом и стрессами, дал сбой. В ночь на 11 августа 1958 года у него открылось внутреннее кровотечение. После операции он умер. Трое суток Париж прощался с Ф. Жолио - Кюри.



Он говорил: "Смерть - это неважно. Если другие мыслят так же, как я, они найдут проложенные мною пути. Значит, я существую".



Две замечательных супружеских четы нашли свой последний приют в двух соседних могилах на тихом кладбище в Со.







Фредерика Жолио-Кюри характеризовали как человека чуткого, доброго и терпеливого. Он любил играть на пианино, рисовать пейзажи и читать. В последние годы жизни посвящал много времени политическим проблемам. В 1940 году Колумбийский университет наградил учёного золотой медалью Барнарда за выдающиеся научные заслуги. Жолио-Кюри был членом Французской академии наук и Медицинской академии Франции, а также иностранным членом многих научных обществ, в том числе и Академии наук СССР (с 1949 года; член-корреспондент с 12.06.1947 года). В СССР Жолио-Кюри также был удостоен Международной Сталинской премии «За укрепление мира между народами» (1951).



Кюри (curie, сокращённо Ci) – несистемная единица активности радионуклида (радиоактивного вещества): 1 Ки равен 3,7×10 10 Бк (беккерель). Термин "Кюри" получил название по имени супругов Ф. и И. Жолио-Кюри, которые за синтез новых радиоактивных элементов были удостоены Нобелевской премии за 1935 г.







В городе Дубна Московской области, где Фредерик Жолио-Кюри был с визитом в Объединённом институте ядерных исследований, одна из улиц названа его именем. Его именем названы улицы в Софии, Одессе.



В 1961 году Международный астрономический союз присвоил имя Фредерика Жолио-Кюри кратеру на обратной стороне Луны.







Однажды он сказал:



- Если невежество часто порождает недоверие и ненависть, то знание ведёт к братству, правда ведёт к свету.



- Наука сама по себе не моральна и не аморальна. По - моему моральными или аморальными следует считать лишь тех, кто использует её результаты.



- Физики похожи на поэтов: они делают открытия в молодости. Это как вдохновение. Ферми в тридцать три года создал теории бета - распада. Резерфорд проявил свой гений в тридцать два года де Бройль и Паули сделали важные открытия в тридцать один год. Дирак - в двадцать шесть.



А вы знаете, сколько было Эйнштейну, когда он сформулировал частную теорию относительности? Двадцать шесть.



- Чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к Нобелевской премии.



- Когда я умру, другие придут на моё место. Нет ничего богаче народа.



- Учёные знают, что наука не может быть виновата. Виноваты только те люди, которые плохо используют её достижения.



- Наука необходима народу. Страна, которая её не развивает, неизбежно превращается в колонию.



- Наука открывает тем, кто ей служит, грандиозные перспективы.



- Правда путешествует без виз.



- Чисто научные знания приносят мир в наши души и вместе с тем твердую веру в будущее человечества, изгоняя пережитки и страх перед невидимыми силами. Они дают нам веру в светлое завтра, и помимо этого научные знания представляют основной элемент единства мышления всех людей, рассеянных на поверхности нашей планеты. На всю жизнь запомнил Фредерик Жолио слова матери: «Главное в жизни - это бороться против несправедливости». Всю жизнь он следовал этим словам.В 14-15 лет Фред увлёкся химией, превратив ванную комнату в лабораторию. Из-за частых взрывов, мать находилась в постоянном страхе.В 18 лет Фред был мобилизован в армию, но не успел попасть на фронт: война кончилась, и он получил отсрочку, как учащийся.С 1919 г. Фред учится в Школе физики и химии в Париже, где лекции по физике ему читает Поль Ланжевен.Окончив в 1923 г. Школу, Фредерик был награждён за успехи в учении медалью имени Пьера Кюри. Ланжевен внушал ученикам, что прочны лишь те знания, которые закреплены практикой, поэтому Жолио начинает свой путь в качестве инженера - практиканта на сталелитейном заводе в Люксембурге. На заводе он пробыл меньше года: кончилась отсрочка, и его направляют в артиллерийскую школу в Пуатье.После службы в армии Фредерик попадает в лабораторию Мари Кюри. Мари была требовательна, но Фред поражал даже её быстротой и инициативой. "Этот мальчик - настоящий фейерверк!" - сказала Кюри о нём дочери.Первые работы, проведенные Фредериком, посвящены исследованию электрических свойств тонких металлических пленок.Не только Кюри поражена остротой инженерной мысли молодого препаратора. Так, знаменитый английский физик Томсон взял на вооружение разработанный Фредериком метод приготовления тонких пленок золота и в одной из своих статей выразил ему благодарность.В лаборатории Фредерик работал рядом с Ирен. Она казалась ему холодной и замкнутой. Высокая, мужественная девушка, с уверенным взглядом, высоким лбом она иной раз забывала поздороваться с окружающими. О радиоактивности Ирен знала гораздо больше, чем Фредерик, у неё было уже несколько печатных работ.Вскоре Фредерик узнал, что она живёт не только лабораторией: гребля, горные путешествия, лыжи - это подняло её в глазах Фредерика. Она великолепно знала французскую, немецкую, английскую, польскую поэзию, сама писала стихи, переводила Киплинга.По характеру они были совсем разные. Их брак был зарегистрирован 4 октября 1926 года.За свою жизнь Фредерик опубликовал около 120 научных работ, из них более 60 выполнены им вместе с Ирен. В 1927 г. у них родилась дочь Элен, в 1932 г. - сын Пьер.Дочь Жолио - Кюри Элен окончила Школу индустриальной физики и химии в Париже и вместе с мужем Мишелем Ланжевеном занялась исследованиями в области ядерной физики в Институте радия. Они - третье поколение научной династии Кюри.Свои исследования Ирен и Фредерик начали с изготовления своими руками мощного источника альфа - лучей. Именно тогда они оба получили наибольшие дозы облучения.Фредерик, получив степень лиценциата (равносильную степени магистра наук), продолжил свою работу и в 1930 году был удостоен докторского звания за исследование электрохимических свойств радиоактивного элемента полония.Попытки найти академическую должность не увенчались успехом, и молодой учёный уже совсем было решил вернуться к работе химика-практика на промышленном производстве, но Жан Перрен помог ему выиграть правительственную стипендию, позволившую Жолио-Кюри остаться в институте и продолжать исследования, связанные с воздействием радиации.В 1930 году немецкий физик Вальтер Боте обнаружил, что некоторые лёгкие элементы, в частности бериллий и бор, испускают сильную проникающую радиацию при бомбардировке их движущимися с высокой скоростью ядрами гелия (позднее это было названо облучением альфа-радиацией), образующимися при распаде радиоактивного полония.Знание инженерного дела помогло Жолио-Кюри сконструировать чувствительный детектор с конденсационной камерой, с тем чтобы фиксировать эту проникающую радиацию, и приготовить образец с необычайно высокой концентрацией полония. С помощью этого аппарата супруги Жолио-Кюри (как они себя называли), начавшие своё сотрудничество в 1931 году, обнаружили, что тонкая пластинка водородсодержащего вещества, расположенная между облучённым бериллием или бором и детектором, увеличивает первоначальную радиацию почти вдвое.Дополнительные опыты показали им, что это добавочное излучение состоит из атомов водорода, которые в результате столкновения с проникающей радиацией высвобождаются, приобретая чрезвычайно высокую скорость. Хотя ни один из этих двух исследователей не понял сути процесса, тем не менее проведённые ими точные измерения привели к тому, что в 1932 году Джеймс Чедвик открыл нейтрон — нейтральную частицу, входящую в состав атомного ядра (название этой частице в 1923 г. дал Резерфорд).Побочными продуктами при бомбардировке бора или алюминия альфа-частицами являются также позитроны (положительно заряженные электроны), которые в том же 1932 году были обнаружены американским физиком Карлом Д. Андерсоном. Супруги Жолио-Кюри изучали эти частицы с конца 1932 году — в течение всего 1933 года, а в самом начале 1934 года начали новый эксперимент. Закрыв отверстие конденсационной камеры тонкой пластинкой алюминиевой фольги, они облучали образцы бора и алюминия альфа-радиацией. Как они и ожидали, позитроны действительно испускались, но, к их удивлению, эмиссия позитронов продолжалась в течение нескольких минут и после того, как убирали полониевый источник.Таким образом, Жолио-Кюри обнаружили, что некоторые из подвергаемых анализу образцов алюминия и бора превратились в новые химические элементы. Более того, эти новые элементы были радиоактивными: алюминий, поглощая два протона и два нейтрона альфа-частиц, превращался в радиоактивный фосфор, а бор — в радиоактивный изотоп азота. Поскольку эти неустойчивые радиоактивные элементы не были похожи ни на один из естественно образующихся радиоактивных элементов, ясно было, что они созданы искусственным путём. Впоследствии супруги Жолио-Кюри синтезировали большое число новых радиоактивных элементов.Их выступление в 1933 году на Сольвеевском конгрессе в Брюсселе вызвало оживленную дискуссию. Особенно большой интерес к результатам работы супругов Жолио-Кюри проявили Н. Бор и В. Паули. Радость большого научного успеха молодых ученых еще успела разделить с ними Мария Кюри.15 января 1934 г. Жолио - Кюри представили в Академию наук доклад об открытии, обессмертившем их имена: они нашли искусственную радиоактивность. Открытие принесло им всемирную славу. С 1934 года их общие работы стали подписываться "Жолио-Кюри".Они получили ордена Почётного легиона, премию Парижской Академии наук, а в 1935 году были награждены Нобелевской премией. При этом 35-летний Фредерик до сих пор остаётся самым молодым лауреатом в данной номинации.В своей Нобелевской лекции Фредерик Жолио-Кюри отметил, что применение искусственных радиоактивных элементов в качестве меченых атомов «упростит проблему нахождения и устранения различных элементов, существующих в живых организмах». Из накопленных сведений, сказал он, «можно сделать вывод, что не следует считать, будто несколько сотен атомов, образующих нашу планету, были созданы все одновременно и будут существовать вечно». Кроме того, добавил Фредерик Жолио-Кюри, «у нас есть основания полагать, что учёным… удастся осуществить превращения взрывного характера, настоящие химические цепные реакции», которые освободят огромное количество полезной энергии. «Однако, если разложение распространится на все элементы нашей планеты, — предупреждал учёный, — то последствия развязывания такого катаклизма могут только вызвать тревогу».Мари Кюри не дожила до этого дня, она умерла 4 июля 1934 года.В 1935 г. Фредерик был приглашён профессором Сорбонны, а Ирен была назначена руководителем работ Национального фонда науки. Она заменила мать на её посту в лаборатории Кюри. Через несколько лет она стала директором Института радия.В 1937 году Фредерик Жолио-Кюри, продолжая работать в Институте радия, одновременно занял и должность профессора в Коллеж де франс в Париже. Здесь он создал исследовательский центр ядерной физики и химии и основал новую лабораторию, где отделы физики, химии и биологии могли работать в тесном сотрудничестве. Кроме того, учёный контролировал строительство одного из первых во Франции циклотронов, в котором при проведении исследований в качестве источника альфа-частиц должны были использоваться радиоактивные элементы.В 1938 году Ирен Жолио-Кюри совместно с югославским физиком Павле Савичем установила, что одним из продуктов искусственной радиоактивности, вызванной нейтронами в уране и тории, является лантан, элемент средней части периодической системы Менделеева, а не трансурановый элемент. Эти исследования привели к созданию атомной энергетики. 27 апреля 1956 года Всемирный Совет Мира посмертно присудил Ирен Жолио - Кюри почётную премию мира.Редкие свободные часы Ирен любила проводить в саду - цветы её страсть. А Фредерик мог часами импровизировать за роялем.В 1938 - 1939 г.г. Жолио и его сотрудники получили пять патентов на изобретения для первого в мире ядерного реактора, и подарили их Франции безвозмездно, как сорок лет назад поступили Пьер и Мари, отказавшись от патента на радий.Ф. Жолио-Кюри почти одновременно с О. Ганом и Ф. Штрассманом экспериментально открыл явление деления урана нейтронами и одним из первых пришел к выводу, что процесс деления ядер уранов на осколки должен сопровождаться появлением новых нейтронов и вычислил (май 1939) количество излучаемых вторичных нейтронов. Тогда же Ф. Жолио-Кюри увидел возможность развития в уране цепной ядерной реакции с выделением огромной энергии путем взрыва.В 1939 году Фредерик начинает работы по сооружению ядерного реактора на тяжелой воде, который запатентовал совместно с Ж. Перреном. Из Бельгии было получено 9 тонн оксида урана, из Норвегии - весь мировой запас тяжелой воды - 185 килограммов. Однако разразившаяся в это время Вторая мировая война и оккупация Франции германскими армиями заставили его прервать исследования. Подвергая себя значительному риску, Жолио-Кюри сумел тайно переправить имевшуюся в его распоряжении тяжёлую воду в Англию, где она была использована английскими учёными в ходе предпринимавшихся ими усилий по разработке атомного оружия.В 1939-1940 годах он разработал ряд технологических проектов освобождения ядерной энергии.В 1940 г. над Францией нависла угроза нападения Германии. 14 июля 1940 г. Париж был оккупирован. Оставаясь в Париже в период оккупации, Жолио-Кюри, несмотря на свои антифашистские взгляды и членство в Французской социалистической партии (с 1934 года), сохранил за собой посты в Институте радия и в Коллеж де Франс. Будучи активным членом Движения Сопротивления, он возглавлял подпольную организацию «Национальный фронт» и использовал возможности своей лаборатории для изготовления взрывчатых веществ и радиоаппаратуры для борцов Сопротивления. В 1944 году, когда гестапо вышло на след Фредерика, он ушёл в подполье, а Ирен вместе с детьми бежала в нейтральную Швейцарию.Подобно своему учителю Ланжевену, в самый разгар войны (в 1942 году) он становится членом Французской коммунистической партии (незадолго до своей смерти, в 1956 году, он будет избран членом ЦК ФКП).В то время как Жолио в рядах Сопротивления боролся за освобождение Франции, в декабре 1942 г. в Чикаго Энрико Ферми осуществил цепную ядерную реакцию, пустив первый ядерный реактор, так называемый урановый котёл. А 6 августа 1945 г. американский самолёт сбросил атомную бомбу на Хиросиму.Сразу после освобождения Парижа Жолио был назначен директором Национального центра научных исследований и приступил к чтению лекций в Коллеж де Франс.В октябре 1945 года он убедил президента Шарля де Голля создать Комиссариат по атомной энергии Франции. Три года спустя он руководил пуском первого во Франции ядерного реактора. 15 декабря 1948 г. начал действовать первый французский атомный котёл "ЗОЭ".После войны Ф. Жолио-Кюри – Нобелевский лауреат, академик двух французских и семи иностранных академий. Боец Сопротивления стал национальным героем.Защищая науку, Ф. Жолио - Кюри вступает в битву за мир. Эта сторона его деятельности не имела поддержки со стороны правительства. Более того, он, председатель Постоянного комитета Всемирного конгресса сторонников мира, был снят с должности Верховного комиссара атомной энергии во Франции из-за его отказа вести ядерные испытания в военных целях. Вскоре решением Совета министров из Комиссариата атомной энергии была удалена и Ирен Жолио - Кюри.Они оба были тяжело больны. Лучевая болезнь причиняла Ирен мучительные боли и вызвала болезнь печени у Фредерика.17 марта 1956 года Ирен Жолио-Кюри не стало. Смерть супруги стала для Фредерика тяжёлым ударом. Но ему пришлось взять себя в руки и возглавить институт Радия. Также Жолио-Кюри контролировал строительство нового университета в Орсее и преподавал в Сорбонне. Однако вскоре его организм, ослабленный перенесённым ранее гепатитом и стрессами, дал сбой. В ночь на 11 августа 1958 года у него открылось внутреннее кровотечение. После операции он умер. Трое суток Париж прощался с Ф. Жолио - Кюри.Он говорил: "Смерть - это неважно. Если другие мыслят так же, как я, они найдут проложенные мною пути. Значит, я существую".Две замечательных супружеских четы нашли свой последний приют в двух соседних могилах на тихом кладбище в Со.Фредерик Жолио – Кюри – один из основателей и лидеров всемирного Движения сторонников мира и Пагуошского движения учёных.Фредерика Жолио-Кюри характеризовали как человека чуткого, доброго и терпеливого. Он любил играть на пианино, рисовать пейзажи и читать. В последние годы жизни посвящал много времени политическим проблемам. В 1940 году Колумбийский университет наградил учёного золотой медалью Барнарда за выдающиеся научные заслуги. Жолио-Кюри был членом Французской академии наук и Медицинской академии Франции, а также иностранным членом многих научных обществ, в том числе и Академии наук СССР (с 1949 года; член-корреспондент с 12.06.1947 года). В СССР Жолио-Кюри также был удостоен Международной Сталинской премии «За укрепление мира между народами» (1951).Кюри (curie, сокращённо Ci) – несистемная единица активности радионуклида (радиоактивного вещества): 1 Ки равен 3,7×10 10 Бк (беккерель). Термин "Кюри" получил название по имени супругов Ф. и И. Жолио-Кюри, которые за синтез новых радиоактивных элементов были удостоены Нобелевской премии за 1935 г.В Германии был спущен на воду речной пассажирский теплоход «Ф. Жолио-Кюри», который работает на Каме и Волге.В городе Дубна Московской области, где Фредерик Жолио-Кюри был с визитом в Объединённом институте ядерных исследований, одна из улиц названа его именем. Его именем названы улицы в Софии, Одессе.В 1961 году Международный астрономический союз присвоил имя Фредерика Жолио-Кюри кратеру на обратной стороне Луны.Ф. Жолио-Кюри изображён на почтовых марках СССР, Албании, Венгрии, Румынии, ГДР.- Если невежество часто порождает недоверие и ненависть, то знание ведёт к братству, правда ведёт к свету.- Наука сама по себе не моральна и не аморальна. По - моему моральными или аморальными следует считать лишь тех, кто использует её результаты.- Физики похожи на поэтов: они делают открытия в молодости. Это как вдохновение. Ферми в тридцать три года создал теории бета - распада. Резерфорд проявил свой гений в тридцать два года де Бройль и Паули сделали важные открытия в тридцать один год. Дирак - в двадцать шесть.А вы знаете, сколько было Эйнштейну, когда он сформулировал частную теорию относительности? Двадцать шесть.- Чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к Нобелевской премии.- Когда я умру, другие придут на моё место. Нет ничего богаче народа.- Учёные знают, что наука не может быть виновата. Виноваты только те люди, которые плохо используют её достижения.- Наука необходима народу. Страна, которая её не развивает, неизбежно превращается в колонию.- Наука открывает тем, кто ей служит, грандиозные перспективы.- Правда путешествует без виз.- Чисто научные знания приносят мир в наши души и вместе с тем твердую веру в будущее человечества, изгоняя пережитки и страх перед невидимыми силами. Они дают нам веру в светлое завтра, и помимо этого научные знания представляют основной элемент единства мышления всех людей, рассеянных на поверхности нашей планеты. Валентин МАТЮХИН , "Обзор" Категории: история Ключевые слова: Кюри Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1210 — статья прочитана 140 раз Комментарии