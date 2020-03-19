Премьер Литвы: от водителей дальних рейсов не будут требовать изоляции на две недели 🔊 Воспроизвести



От обеспечивающих движение товаров водителей дальних рейсов не будут требовать обязательно изолироваться на две недели после возвращения из-за рубежа, говорит литовский премьер Саулюс Сквернялис.



По его словам, в кабмине договорено, что водителям нужно будет изолироваться только между рейсами, если это занимает неделю или меньше.



"Решение такое: после возвращения из-за рубежа они должны быть в самоизоляции, однако если не будет никаких признаков, связанных с этой болезнью, они смогут отправиться в рейс и выполнять эти функции", – сказал премьер на пресс-конференции в правительстве.



По словам министра внутренних дел Риты Тамашунене, сейчас разрешения на въезд в Литву есть у 37,5 тыс. перевозчиков.



"Цифра для литовского рынка достаточная. Департамент миграции гибко отнёсся к этой проблеме, рабочие визы будут продлеваться дистанционно", – подтвердил он на заседании правительства. От обеспечивающих движение товаров водителей дальних рейсов не будут требовать обязательно изолироваться на две недели после возвращения из-за рубежа, говорит литовский премьер Саулюс Сквернялис.По его словам, в кабмине договорено, что водителям нужно будет изолироваться только между рейсами, если это занимает неделю или меньше."Решение такое: после возвращения из-за рубежа они должны быть в самоизоляции, однако если не будет никаких признаков, связанных с этой болезнью, они смогут отправиться в рейс и выполнять эти функции", – сказал премьер на пресс-конференции в правительстве.По словам министра внутренних дел Риты Тамашунене, сейчас разрешения на въезд в Литву есть у 37,5 тыс. перевозчиков."Цифра для литовского рынка достаточная. Департамент миграции гибко отнёсся к этой проблеме, рабочие визы будут продлеваться дистанционно", – подтвердил он на заседании правительства. Кабмин в среду также дополнил постановление о карантине, четко регламентируя, что пересекать границу разрешается всем работающим на литовских предприятиях членам экипажей и команд, осуществляющим коммерческие перевозки "всеми видами транспортных средств" – в целях обеспечения слаженного движения товаров.



Постановление дополнено и двумя пунктами о том, где можно пересекать границу Литвы и Польши: на КПП Моцкава-Тракишки и Лаздияй - Огродники. Первый нужен для железнодорожного транспорта, второй открыт для того, чтобы уменьшить очереди грузовиков на границе. Пункты открыты после переговоров правительства Литвы с Польшей. инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика, общество, чп и криминал Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 116 раз Комментарии