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Премьер Литвы: от водителей дальних рейсов не будут требовать изоляции на две недели



От обеспечивающих движение товаров водителей дальних рейсов не будут требовать обязательно изолироваться на две недели после возвращения из-за рубежа, говорит литовский премьер Саулюс Сквернялис.

По его словам, в кабмине договорено, что водителям нужно будет изолироваться только между рейсами, если это занимает неделю или меньше.

"Решение такое: после возвращения из-за рубежа они должны быть в самоизоляции, однако если не будет никаких признаков, связанных с этой болезнью, они смогут отправиться в рейс и выполнять эти функции", – сказал премьер на пресс-конференции в правительстве.

По словам министра внутренних дел Риты Тамашунене, сейчас разрешения на въезд в Литву есть у 37,5 тыс. перевозчиков.

"Цифра для литовского рынка достаточная. Департамент миграции гибко отнёсся к этой проблеме, рабочие визы будут продлеваться дистанционно", – подтвердил он на заседании правительства.
Кабмин в среду также дополнил постановление о карантине, четко регламентируя, что пересекать границу разрешается всем работающим на литовских предприятиях членам экипажей и команд, осуществляющим коммерческие перевозки "всеми видами транспортных средств" – в целях обеспечения слаженного движения товаров.

Постановление дополнено и двумя пунктами о том, где можно пересекать границу Литвы и Польши: на КПП Моцкава-Тракишки и Лаздияй - Огродники. Первый нужен для железнодорожного транспорта, второй открыт для того, чтобы уменьшить очереди грузовиков на границе. Пункты открыты после переговоров правительства Литвы с Польшей.
инф."Обзор" BNS.LT
Категории: экономика, общество, чп и криминал
Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
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добавлена сегодня, 19 марта, 08:30

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