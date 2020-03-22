Как защитить ребёнка от гриппа в разгар эпидемии И что делать, если он уже заболел 🔊 Воспроизвести



Надо отметить, что у детей ОРВИ регистрируют почти в 13 раз чаще, чем у взрослых: в среднем в год болеет около 75% детей, в то время как взрослых – только 6%. Причина проста – иммунитет ребёнка ещё недостаточно окреп. Вопросы лечения и профилактики сезонных простуд мы обсудили с экспертом.



Чаще всего ребёнок сталкивается с вирусной инфекцией в детском саду и школе: в первый год посещения детского сада ребёнок болеет больше, чем во все последующие. Так нарабатывается иммунитет к вирусам. Это объясняется лёгкостью и скоростью передачи инфекции, особенно в местах большого скопления людей.



Где прячется инфекция?



При кашле или чихании инфицированного человека мелкие капли, содержащие вирус, попадают в воздух и могут распространяться на расстояние до одного метра. Люди, находящиеся поблизости, вдыхают их и заражаются. Инфекция может также передаваться через руки, загрязнённые вирусами гриппа, или бытовые поверхности. Частицы в течение нескольких часов сохраняют высокую активность – на дверных ручках, поручнях в метро, телефоне, клавиатуре, банкнотах. При этом гладкие поверхности (например, поручни) опаснее пористых (мягкие игрушки, ткань и т. д.). Чаще всего ребёнок сталкивается с вирусной инфекцией в детском саду и школе: в первый год посещения детского сада ребёнок болеет больше, чем во все последующие. Так нарабатывается иммунитет к вирусам. Это объясняется лёгкостью и скоростью передачи инфекции, особенно в местах большого скопления людей.При кашле или чихании инфицированного человека мелкие капли, содержащие вирус, попадают в воздух и могут распространяться на расстояние до одного метра. Люди, находящиеся поблизости, вдыхают их и заражаются. Инфекция может также передаваться через руки, загрязнённые вирусами гриппа, или бытовые поверхности. Частицы в течение нескольких часов сохраняют высокую активность – на дверных ручках, поручнях в метро, телефоне, клавиатуре, банкнотах. При этом гладкие поверхности (например, поручни) опаснее пористых (мягкие игрушки, ткань и т. д.). Нужно ли давать ребёнку противовирусные средства?



Ребёнок может болеть и по 6 раз в год, но если у него хороший иммунный ответ и болезнь протекает без осложнений, с ним не нужно ничего делать, организм справится сам. Ещё и иммунитет укрепит. А есть дети, которые болеют всего три раза за год, но каждый раз долго и с осложнениями. Вот тут необходимо лечение прямыми противовирусными препаратами. Его нужно начинать в течение 48 часов после появления симптомов.



Не надо думать, что такое лечение рекомендовано только в России: инозин пранобекс, например, зарегистрирован как противовирусный иммуномодулирующий препарат в 70 странах мира. Спустя двое суток, то есть через 48 часов после появления симптомов, приём лекарства тоже имеет смысл, просто в этом случае он будет направлен на профилактику осложнений. Народные средства (чай с лимоном, компоты и т.д.) не повредят – дадут хорошее количество жидкости и дополнительно небольшое количество витамина С.



Что учесть при выборе лекарства?



При выборе противовирусного средства для ребёнка важно учесть, что оно должно:



● действовать в отношении широкого спектра вирусов;



● регулировать иммунный ответ организма;



● быть безопасным, с доказанной клинической эффективностью;



● сокращать продолжительность заболевания;



● снижать риск развития осложнений;



● уменьшать число рецидивов;



● быть удобным для приёма ребёнком (желательно сироп);



● не содержать спирта, красителей и ароматизаторов (чтобы снизить вероятность аллергической реакции).



А народные средства подойдут?



Чеснок. Не преувеличивайте значение чеснока. В народной медицине его и едят, и закапывают сок в нос, и носят на шее, но достоверных медицинских исследований, доказывающих его эффективность, нет.



Оксолиновая мазь. Вместо неё лучше использовать морскую воду. Иногда оксолиновую мазь рекомендуют как профилактическую меру – она защищает слизистую носа и не даёт вирусам проникнуть в организм. При этом из-за специфики действия мазь собирает все микробы на себя, создавая целый очаг микроорганизмов. А так как регулярно нос от мази почти никто не промывает, микробы остаются в носу, размножаются и распространяются дальше. Лучше использовать солевой раствор – регулярное промывание носовых ходов очищает их от слизи и не позволяет болезни распространяться глубже. Как правило, для профилактики используют концентрацию 0,9%, а 3,4% – в лечебных целях.



Больше жидкости. Да, пейте большое количество тёплой жидкости. Подойдёт чай с лимоном, ягодные компоты, бульоны. Но при этом не нужно сильно увлекаться и силой выпаивать болеющего ребёнка, потому что в этом случае организм ответит только рвотной реакцией. Давать питьё нужно мелкими порциями с перерывами, можно использовать для этого специальный пластиковый шприц, который есть в некоторых лекарственных препаратах для детей.



Витамин С. Он, безусловно, необходим, потому что аскорбиновая кислота быстро расходуется во время болезни. Но стоит внимательно дозировать его количество. Приём большого объёма витамина С от вирусов не спасёт, но при этом может привести к осложнениям – развитию мочекаменной болезни.



А что для профилактики?



Одевайте ребёнка адекватно погоде: в холода - теплее, но не укутывать. Перегревы тоже снижают иммунитет.



Больше гуляйте на свежем воздухе, проветривайте помещение. Во время проветривания ребёнка нужно одеть в соответствии с температурой в помещении.



Закаливайте здоровых детей. Закаливание повышает иммунитет, если подходить к нему постепенно, без резких перепадов температур. Ни в коем случае не стоит подвергать закалке уже болеющего ребёнка.



Следите за здоровьем носоглотки и полости рта. Это входные ворота для инфекции, плохое состояние которых не сможет противостоять заболеванию. Если ребёнок часто болеет, посетите отоларинголога и стоматолога – всё ли в порядке?



Помните о себе. То есть на собственном примере показывайте, что такое здоровый образ жизни: достаточный сон, позитивное мышление, прогулки на свежем воздухе, полноценное питание. Особенно важно не забывать об этом в период болезни ребёнка. Не стоит входить в роль излишне тревожного родителя: ребёнок может решить, что слишком много проблем приносит маме или папе, и это не лучшим образом скажется на его самочувствии. По материалам СМИ Категории: здоровье Ключевые слова: здоровье Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1210 — статья прочитана 116 раз Комментарии