Загрузка... Евровидение-2020 отменяется 🔊 Воспроизвести Фото © Twitter / Eurovision Song Contest



Организаторы Евровидения сообщили об отмене конкурса из-за коронавирусной инфекции. Официальная информация об этом появилась в аккаунте мероприятия в Twitter. Песенный конкурс должен был пройти 12–16 мая в Роттердаме, сообщает



An official statement from the European Broadcasting Union on the #Eurovision Song Contest 2020. pic.twitter.com/b3h7akxvpF — Eurovision Song Contest (@Eurovision) March 18, 2020 Организаторы Евровидения сообщили об отмене конкурса из-за коронавирусной инфекции. Официальная информация об этом появилась в аккаунте мероприятия в Twitter. Песенный конкурс должен был пройти 12–16 мая в Роттердаме, сообщает ЛАЙФ — Европейская вещательная корпорация приняла сложное решение, что мероприятие провести невозможно, — сообщили организаторы.



Ранее Лайф сообщал, что во всём мире зафиксировано более 200 тысяч случаев заражения коронавирусом. Наибольшее количество случаев заболевания приходится на Китай (80 894), Италию (31 506), Иран (16 169), Испанию (11 826) и Германию (9877), где зафиксировано 510 новых случаев заражения. Больные коронавирусом зарегистрированы более чем в 160 странах.



Из-за болезни по всему миру отменяются массовые мероприятия, такие как чемпионат Европы по футболу, а на карантин закрываются целые города. Загрузка... life.ru Категории: общество, культура, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: отмена, Евровидение 2020 — статья прочитана 164 раза Комментарии