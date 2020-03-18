Евровидение-2020 отменяется

Организаторы Евровидения сообщили об отмене конкурса из-за коронавирусной инфекции. Официальная информация об этом появилась в аккаунте мероприятия в Twitter. Песенный конкурс должен был пройти 12–16 мая в Роттердаме, сообщает ЛАЙФ.
An official statement from the European Broadcasting Union on the #Eurovision Song Contest 2020. pic.twitter.com/b3h7akxvpF— Eurovision Song Contest (@Eurovision) March 18, 2020
— Европейская вещательная корпорация приняла сложное решение, что мероприятие провести невозможно, — сообщили организаторы.
Ранее Лайф сообщал, что во всём мире зафиксировано более 200 тысяч случаев заражения коронавирусом. Наибольшее количество случаев заболевания приходится на Китай (80 894), Италию (31 506), Иран (16 169), Испанию (11 826) и Германию (9877), где зафиксировано 510 новых случаев заражения. Больные коронавирусом зарегистрированы более чем в 160 странах.
Из-за болезни по всему миру отменяются массовые мероприятия, такие как чемпионат Европы по футболу, а на карантин закрываются целые города.
Ранее Лайф сообщал, что во всём мире зафиксировано более 200 тысяч случаев заражения коронавирусом. Наибольшее количество случаев заболевания приходится на Китай (80 894), Италию (31 506), Иран (16 169), Испанию (11 826) и Германию (9877), где зафиксировано 510 новых случаев заражения. Больные коронавирусом зарегистрированы более чем в 160 странах.
Из-за болезни по всему миру отменяются массовые мероприятия, такие как чемпионат Европы по футболу, а на карантин закрываются целые города.