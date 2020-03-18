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Евровидение-2020 отменяется

Фото © Twitter / Eurovision Song Contest


Организаторы Евровидения сообщили об отмене конкурса из-за коронавирусной инфекции. Официальная информация об этом появилась в аккаунте мероприятия в Twitter. Песенный конкурс должен был пройти 12–16 мая в Роттердаме, сообщает ЛАЙФ.

— Европейская вещательная корпорация приняла сложное решение, что мероприятие провести невозможно, — сообщили организаторы.

Ранее Лайф сообщал, что во всём мире зафиксировано более 200 тысяч случаев заражения коронавирусом. Наибольшее количество случаев заболевания приходится на Китай (80 894), Италию (31 506), Иран (16 169), Испанию (11 826) и Германию (9877), где зафиксировано 510 новых случаев заражения. Больные коронавирусом зарегистрированы более чем в 160 странах.

Из-за болезни по всему миру отменяются массовые мероприятия, такие как чемпионат Европы по футболу, а на карантин закрываются целые города.
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life.ru
Категории: общество, культура, чп и криминал, в Европе
Ключевые слова: отмена, Евровидение 2020
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добавлена сегодня, 18 марта, 16:01

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