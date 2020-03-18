В Литве ещё семь новых случаев коронавируса, теперь их всего 33

В среду в Литве подтверждено ещё семь новых случаев коронавируса, общее число случаев заражения выросло до 33, сообщил Минздрав.
Шесть новых случаев подтверждены у вернувшихся из-за рубежа, относительно одного случая министерство предоставит информацию позже.
Два заразившихся человека изолированы в Клайпедской больнице, они недавно вернулись из Австрии.
Ещё два человека госпитализированы в вильнюсскую клинику Сантарос, один из них вернулся из США, другой – из Швеции.
Один человек находится в больнице Шяуляй, он недавно вернулся из Великобритании.
Два человека изолированы в Каунасской клинике, один из них вернулся из Великобритании, информация по второму пациенту уточняется.
До этого времени все подтверждённые в Литве случаи заражения были завозными.
Состояние одного пациента с коронавирусом в больнице Паневежиса тяжелое. Одна женщина уже выздоровела.
* * *
В Литве зафиксирован первый случай коронавируса, когда человек заразился внутри страны от вернувшегося из-за границы близкого, сообщил в среду министр здравоохранения Аурелиюс Верига.
"У нас первый кластерный случай – человек, который заразился уже в Литве от приехавшего человека. Это кластерный случай, мы можем его отследить. Это члены семьи. Заразился член семьи от члена семьи, приехавшего из-за рубежа", – сказал А. Верига.
По словам министра, от приехавшего из-за рубежа заразился член пожилой семьи, входящий в группу риска.
Минздрав информировал, что заразивший его человек вернулся из Великобритании 11 марта и не соблюдал рекомендации самоизолироваться на 14 дней, посетил одонтолога.
Самоизоляция на 14 дней после возвращения из любого зарубежного государства в Литве обязательна.
* * *
Минздрав Литвы распорядился на время карантина ограничить в аптеках отпуск лекарств и дезинфицирующих средств в одни руки.
На время карантина запрещено продавать или выдавать в одни руки более чем по одной внешней упаковке безрецептурного лекарства.
Этот порядок утвержден решением министра здравоохранения и главы Государственного операционного центра по экстремальной ситуации Аурелиюса Вериги.
Ограничивается и отпуск дезинфектантов. Уже в среду в Вильнюсе в некоторых аптеках в одни руки отпускали одну упаковку дезинфицирующей жидкости.
Как отмечает Минздрав, "теперь государство обязано по возможности ограничивать количество отпускаемых в одни руки дезинфектантов, чтобы дезинфицирующие средства были доступны большему числу жителей".
Из-за распространения коронавируса в понедельник в Литве объявлен карантин. Пока его срок – две недели.
* * *
Правительство Литвы в среду выделило из заимствованных государством средств 30 млн 560 тыс. евро Минздраву на средства для борьбы с коронавирусом.
Сумма выделена из заимствованных средств, так как государственного резерва недостаточно.
14 млн евро из выделенной суммы пойдёт на приобретение оборудования для искусственного вентилирования лёгких, оставшиеся 16 млн 560 тыс. евро – на обеспечение медиков средствами от коронавируса.
Как сообщает Минздрав, планируется купить 400 новых аппаратов искусственного вентилирования лёгких, сейчас их в стране около 900.
Ещё 122 тыс. евро из госрезерва предназначено на поддержание "горячей линии" по вопросам коронавируса в Каунасском самоуправлении.
По последним данным, в Литве подтверждено 33 случая коронавируса.
* * *
В Литве зафиксирован первый случай коронавируса, когда человек заразился внутри страны от вернувшегося из-за границы близкого, сообщил в среду министр здравоохранения Аурелиюс Верига.
"У нас первый кластерный случай – человек, который заразился уже в Литве от приехавшего человека. Это кластерный случай, мы можем его отследить. Это члены семьи. Заразился член семьи от члена семьи, приехавшего из-за рубежа", – сказал А. Верига.
По словам министра, от приехавшего из-за рубежа заразился член пожилой семьи, входящий в группу риска.
Минздрав информировал, что заразивший его человек вернулся из Великобритании 11 марта и не соблюдал рекомендации самоизолироваться на 14 дней, посетил одонтолога.
Самоизоляция на 14 дней после возвращения из любого зарубежного государства в Литве обязательна.
* * *
Минздрав Литвы распорядился на время карантина ограничить в аптеках отпуск лекарств и дезинфицирующих средств в одни руки.
На время карантина запрещено продавать или выдавать в одни руки более чем по одной внешней упаковке безрецептурного лекарства.
Этот порядок утвержден решением министра здравоохранения и главы Государственного операционного центра по экстремальной ситуации Аурелиюса Вериги.
Ограничивается и отпуск дезинфектантов. Уже в среду в Вильнюсе в некоторых аптеках в одни руки отпускали одну упаковку дезинфицирующей жидкости.
Как отмечает Минздрав, "теперь государство обязано по возможности ограничивать количество отпускаемых в одни руки дезинфектантов, чтобы дезинфицирующие средства были доступны большему числу жителей".
Из-за распространения коронавируса в понедельник в Литве объявлен карантин. Пока его срок – две недели.
* * *
Правительство Литвы в среду выделило из заимствованных государством средств 30 млн 560 тыс. евро Минздраву на средства для борьбы с коронавирусом.
Сумма выделена из заимствованных средств, так как государственного резерва недостаточно.
14 млн евро из выделенной суммы пойдёт на приобретение оборудования для искусственного вентилирования лёгких, оставшиеся 16 млн 560 тыс. евро – на обеспечение медиков средствами от коронавируса.
Как сообщает Минздрав, планируется купить 400 новых аппаратов искусственного вентилирования лёгких, сейчас их в стране около 900.
Ещё 122 тыс. евро из госрезерва предназначено на поддержание "горячей линии" по вопросам коронавируса в Каунасском самоуправлении.
По последним данным, в Литве подтверждено 33 случая коронавируса.