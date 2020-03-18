В Литве ещё семь новых случаев коронавируса, теперь их всего 33 🔊 Воспроизвести



В среду в Литве подтверждено ещё семь новых случаев коронавируса, общее число случаев заражения выросло до 33, сообщил Минздрав.



Шесть новых случаев подтверждены у вернувшихся из-за рубежа, относительно одного случая министерство предоставит информацию позже.



Два заразившихся человека изолированы в Клайпедской больнице, они недавно вернулись из Австрии.



Ещё два человека госпитализированы в вильнюсскую клинику Сантарос, один из них вернулся из США, другой – из Швеции.



Один человек находится в больнице Шяуляй, он недавно вернулся из Великобритании.



Два человека изолированы в Каунасской клинике, один из них вернулся из Великобритании, информация по второму пациенту уточняется.



До этого времени все подтверждённые в Литве случаи заражения были завозными. В среду в Литве подтверждено ещё семь новых случаев коронавируса, общее число случаев заражения выросло до 33, сообщил Минздрав.Шесть новых случаев подтверждены у вернувшихся из-за рубежа, относительно одного случая министерство предоставит информацию позже.Два заразившихся человека изолированы в Клайпедской больнице, они недавно вернулись из Австрии.Ещё два человека госпитализированы в вильнюсскую клинику Сантарос, один из них вернулся из США, другой – из Швеции.Один человек находится в больнице Шяуляй, он недавно вернулся из Великобритании.Два человека изолированы в Каунасской клинике, один из них вернулся из Великобритании, информация по второму пациенту уточняется.До этого времени все подтверждённые в Литве случаи заражения были завозными. Состояние одного пациента с коронавирусом в больнице Паневежиса тяжелое. Одна женщина уже выздоровела.



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В Литве зафиксирован первый случай коронавируса, когда человек заразился внутри страны от вернувшегося из-за границы близкого, сообщил в среду министр здравоохранения Аурелиюс Верига.



"У нас первый кластерный случай – человек, который заразился уже в Литве от приехавшего человека. Это кластерный случай, мы можем его отследить. Это члены семьи. Заразился член семьи от члена семьи, приехавшего из-за рубежа", – сказал А. Верига.



По словам министра, от приехавшего из-за рубежа заразился член пожилой семьи, входящий в группу риска.



Минздрав информировал, что заразивший его человек вернулся из Великобритании 11 марта и не соблюдал рекомендации самоизолироваться на 14 дней, посетил одонтолога.



Самоизоляция на 14 дней после возвращения из любого зарубежного государства в Литве обязательна.



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Минздрав Литвы распорядился на время карантина ограничить в аптеках отпуск лекарств и дезинфицирующих средств в одни руки.



На время карантина запрещено продавать или выдавать в одни руки более чем по одной внешней упаковке безрецептурного лекарства.



Этот порядок утвержден решением министра здравоохранения и главы Государственного операционного центра по экстремальной ситуации Аурелиюса Вериги.



Ограничивается и отпуск дезинфектантов. Уже в среду в Вильнюсе в некоторых аптеках в одни руки отпускали одну упаковку дезинфицирующей жидкости.



Как отмечает Минздрав, "теперь государство обязано по возможности ограничивать количество отпускаемых в одни руки дезинфектантов, чтобы дезинфицирующие средства были доступны большему числу жителей".



Из-за распространения коронавируса в понедельник в Литве объявлен карантин. Пока его срок – две недели.



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Правительство Литвы в среду выделило из заимствованных государством средств 30 млн 560 тыс. евро Минздраву на средства для борьбы с коронавирусом.



Сумма выделена из заимствованных средств, так как государственного резерва недостаточно.



14 млн евро из выделенной суммы пойдёт на приобретение оборудования для искусственного вентилирования лёгких, оставшиеся 16 млн 560 тыс. евро – на обеспечение медиков средствами от коронавируса.



Как сообщает Минздрав, планируется купить 400 новых аппаратов искусственного вентилирования лёгких, сейчас их в стране около 900.



Ещё 122 тыс. евро из госрезерва предназначено на поддержание "горячей линии" по вопросам коронавируса в Каунасском самоуправлении.



По последним данным, в Литве подтверждено 33 случая коронавируса. BNS Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: Китай, литовцы, вирус, пандемия, заболевшие География: Литва — статья прочитана 169 раз Комментарии