С чем не дружат твои лекарства 🔊 Воспроизвести фото: delfi.lt



Перед тем как начать употреблять новый медикамент, важно поговорить с врачом или фармацевтом, а также внимательно прочитать инструкцию к лекарству, чтобы узнать, «дружит» ли препарат с вашим меню и не находится ли с ним в конфликте!



Хорошо известно, что бывают комбинации медикаментов, которые не стоит употреблять вместе – из-за нежелательного или ослабленного эффекта. Известно, что и определённые продукты и напитки также влияют на эффективность лекарств.



Грейпфрут



Этот цитрусовый плод изменяет то, как отдельные клетки в печени принимают и перемещают вещества в организме – это может повлиять на более чем 50 медикаментов. Например, сок грейпфрута может сделать антибиотические средства или антиагреганты менее эффективными или, в свою очередь, сделать препарат, понижающий уровень холестерина, слишком сильным. Хорошо известно, что бывают комбинации медикаментов, которые не стоит употреблять вместе – из-за нежелательного или ослабленного эффекта. Известно, что и определённые продукты и напитки также влияют на эффективность лекарств.Этот цитрусовый плод изменяет то, как отдельные клетки в печени принимают и перемещают вещества в организме – это может повлиять на более чем 50 медикаментов. Например, сок грейпфрута может сделать антибиотические средства или антиагреганты менее эффективными или, в свою очередь, сделать препарат, понижающий уровень холестерина, слишком сильным. Молоко



Молоко может затруднить способность организма принимать некоторые антибиотики. Причиной этого являются содержащиеся в молоке минеральные вещества, в основном кальций и магний, а также протеин казеин. При употреблении антибиотиков надо выяснить, не нужно ли в рационе ограничить свежие молочные продукты.



Лакрица



Люди иногда используют её, чтобы облегчить пищеварение или просто сделать блюдо более ароматным. Но в лакрице есть глицирризин, который может ослабить действие некоторых лекарств, предназначенных для предотвращения нежелательной реакции иммунной системы после трансплантации органов.



Шоколад



Особенно тёмный шоколад может ослабить эффективность медикаментов, предназначенных от тревоги или для облегчения засыпания. В то же время он может усилить эффект стимуляторов. Наконец, у людей, которые употреб­ляют антидепрессанты, тёмный шоколад может вызвать повышение кровяного давления.



Алкоголь



Возможно, это наиболее известное вещество, которое нежелательно использовать вместе со многими и различными медикаментами. Алкоголь многие лекарства, включая некоторые медикаменты для лечения кровяного давления и сердечных заболеваний, делает менее эффективными или даже совершенно неэффективными. В то же время он может усилить действие других лекарств, делая их более сильными, чем предусмотренная доза, таким образом потенциально создавая опасность для здоровья.



Кофе



Стимулирующий эффект кофе широко известен, поэтому неудивительно, что он ослабляет эффект некоторых медикаментов. В свою очередь, есть медикаменты, действие которых он усиливает вместе с их побочными эффектами. Наконец, кофе затрудняет способность организма принимать железо, поэтому он не рекомендуется тем, у кого есть железодефицитная анемия.



Женьшень



Женьшень тоже ослабляет эффективность некоторых медикаментов. Более того, он повышает риск внутреннего кровотечения, если используется вместе с разжижающими кровь медикаментами, а также с противовоспалительными лекарствами. Наконец, есть медикаменты, при совместном приёме с которыми женьшень может вызвать головную боль, проблемы со сном, гиперактивность и нервозность.



Зверобой



Хотя его иногда употребляют люди с депрессией, нет доказательств, что у зверобоя есть заметный лечебный эффект. При этом известно, что зверобой может заставлять печень выделять определённые энзимы (соединения, влияющие на химические реакции в организме), которые ослабляют действие различных медикаментов. В их числе употребляемые в случае повышенного холестерина медикаменты, лекарства, используемые в случаях эректильной дисфункции, а также медикаменты для лечения различных проблем сердца.



Гинкго билоба



Это растение используется для предотвращения высокого кровяного давления, деменции, тиннитуса (звона в ушах) и других болезней, но, как и в случае со зверобоем, нет доказательств, что оно действительно помогает. В свою очередь, хорошо задокументировано его негативное воздействие на медикаменты, предназначенные для контроля судорог.



Железо и пищевые добавки



Железо может снизить эффект медикамента, используемого пациентами с гипотиреозом (болезнь, при которой щитовидная железа не выделяет достаточно гормонов). Это действие достаточно заметно, чтобы было важно избегать даже мультивитаминных продуктов, если в них много железа. Если всё же дополнительное железо для рациона необходимо, о решениях нужно консультироваться с врачом.



Витамин K



Особенно по поводу употребления продуктов, содержащих витамин К, следует беспокоиться людям, использующим антикоагулянт, или медикамент, предназначенный для разжижения крови. Витамин К может ослаблять его действие и таким образом повышать риск тромбов. Брокколи, брюссельская капуста, капуста, петрушка и шпинат богаты витамином К. Их не надо исключать из рациона полностью, но стоит оценить своё меню.



Советы фармацевта по безопасному и эффективному употреблению медикаментов



● Всегда внимательно читайте инструкции по применению лекарств и особенно предупреждения о возможной несовместимости медикаментов и побочных эффектах.



● Храните лекарства в оригинальных упаковках, чтобы их можно было легко идентифицировать и в любой момент освежить в памяти их применение.



● Будьте внимательны, когда врач выписывает лекарства и рассказывает об их применении; задавайте вопросы, если есть какие-то неясности!



● Не стесняйтесь просить у фармацевта совета по использованию безрецептурных медикаментов и их потенциальной несовместимости с рецептурными медикаментами, которые вы уже употребляете.



● Не скрывайте от врача и фармацевта, какие медикаменты и лекарственные растения вы употребляете, а также будьте откровенны с информацией о своей диете и привычках.



● Если кажется, что всё о своих лекарствах, которые вы употреб­ляете, вы не можете запомнить, составьте список и носите его с собой! По материалам СМИ Категории: здоровье Ключевые слова: лекарства Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1210 — статья прочитана 109 раз Комментарии