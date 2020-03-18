Для литовцев, застрявших за границей, зафрахтован рейс из Амстердама /уточнено/ 🔊 Воспроизвести Аэропорт Амстердама



Для граждан Литвы, застрявших за границей, заказан рейс из Амстердама, сообщило Министерство транспорта.



Рейс в Вильнюс организует туроператор Tez Tour, он планируется в четверг, в 16 часов 25 минут из аэропорта Амстердама.



Анкета, которую следует заполнить, а также регистрация на рейс находятся по этому адресу: https://www.teztour.lt/page/svarbi-informacija-keliautoju-saugumas.lt . В среду в полдень на этот рейс еще было около 10 свободных мест.



Правительство с Tez tour также организовали два рейса с Тенерефе, на них будет минимум 360 мест. Более тридцати граждан Литвы, застрявшие в Германии, в среду прибыли в Каунас поездом из Франкфурта-на-Одере, водители с автомобилями едут на пароме из Засница. В ночь со вторника на среду Польша пошла на уступки и пропустила шесть транспортных автобусных конвоев с гражданами Литвы и других Балтийских стран из Германии.



В четверг в Вильнюс спецрейсом также прибудут граждане Литвы из Валенсии, а в пятницу и субботу – из Парижа.



Несколько тысяч литовцев в последние дни попросили помощи государства для возвращения на родину, поскольку страны Европы резко ограничили передвижение с целью замедления распространения вируса. Для граждан Литвы, застрявших за границей, заказан рейс из Амстердама, сообщило Министерство транспорта.Рейс в Вильнюс организует туроператор Tez Tour, он планируется в четверг, в 16 часов 25 минут из аэропорта Амстердама.Анкета, которую следует заполнить, а также регистрация на рейс находятся по этому адресу: https://www.teztour.lt/page/svarbi-informacija-keliautoju-saugumas.lt . В среду в полдень на этот рейс еще было около 10 свободных мест.Правительство с Tez tour также организовали два рейса с Тенерефе, на них будет минимум 360 мест. Более тридцати граждан Литвы, застрявшие в Германии, в среду прибыли в Каунас поездом из Франкфурта-на-Одере, водители с автомобилями едут на пароме из Засница. В ночь со вторника на среду Польша пошла на уступки и пропустила шесть транспортных автобусных конвоев с гражданами Литвы и других Балтийских стран из Германии.В четверг в Вильнюс спецрейсом также прибудут граждане Литвы из Валенсии, а в пятницу и субботу – из Парижа.Несколько тысяч литовцев в последние дни попросили помощи государства для возвращения на родину, поскольку страны Европы резко ограничили передвижение с целью замедления распространения вируса. BNS Категории: общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 181 раз Комментарии