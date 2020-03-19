Загрузка... Об изменениях в работе Первого Балтийского канала 🔊 Воспроизвести



Вследствие непропорционального экономического давления со стороны государственных и правоохранительных органов на компании холдинга Baltijas Mediju Alianse (BMA), включая второй по величине коммерческий телеканал в Латвии - Первый Балтийский канал (ПБК), руководство холдинга вынуждено принять решение прервать после 19 марта этого года производство создаваемых в Латвии программ, в том числе, ежедневной программы новостей «Латвийское Время». Также будет остановлено производство авторских передач «За кадром», «Пять копеек» и ежедневной информационной программы «Новости Эстонии», выходящей на территории Эстонии.



Передача «Латвийское время» - самая популярная среди русскоязычных жителей Латвии информационная программа, которую создавала единственная негосударственная телевизионная служба новостей в Латвии. «Латвийское время» - некоммерческий продукт, который производился исключительно за счет средств медиа группы ВМА и ежедневно обеспечивал освещение значимых событий Латвии для всех, кто понимает по-русски. «Латвийское время» предоставляло зрителям объективную и актуальную картину событий в стране, и способствовало укреплению чувства принадлежности национальных меньшинств Латвийскому государству. В 2019 году аудитория среднестатистического выпуска новостей ПБК достигала 96 000 зрителей. Вследствие непропорционального экономического давления со стороны государственных и правоохранительных органов на компании холдинга Baltijas Mediju Alianse (BMA), включая второй по величине коммерческий телеканал в Латвии - Первый Балтийский канал (ПБК), руководство холдинга вынуждено принять решение прервать после 19 марта этого года производство создаваемых в Латвии программ, в том числе, ежедневной программы новостей «Латвийское Время». Также будет остановлено производство авторских передач «За кадром», «Пять копеек» и ежедневной информационной программы «Новости Эстонии», выходящей на территории Эстонии.Передача «Латвийское время» - самая популярная среди русскоязычных жителей Латвии информационная программа, которую создавала единственная негосударственная телевизионная служба новостей в Латвии. «Латвийское время» - некоммерческий продукт, который производился исключительно за счет средств медиа группы ВМА и ежедневно обеспечивал освещение значимых событий Латвии для всех, кто понимает по-русски. «Латвийское время» предоставляло зрителям объективную и актуальную картину событий в стране, и способствовало укреплению чувства принадлежности национальных меньшинств Латвийскому государству. В 2019 году аудитория среднестатистического выпуска новостей ПБК достигала 96 000 зрителей. Холдинг ВМА является крупным работодателем и налогоплательщиком Латвии. Так, только за 2019 год, холдинг ВМА заплатил в государственную казну Латвии более 3,8 млн евро в виде налогов. Уважая обязанность государственных органов следить за соблюдением законов, хотим отметить, что непропорциональное воздействие наносит ущерб не только холдингу, но и дискредитирует идею борьбы за чистоту экономического и правового пространства Латвии, несет ущерб экономике страны, свободе слова и правам человека.



Руководитель отдела маркетинга и ПР группы BMA Синдия Фриденберга: «Все изменения на данный момент касаются только производства собственных продуктов. Канал ПБК продолжит свою работу и предложит зрителям разнообразную программу. Нам больно, что внешние условия не позволяют нам обеспечить работу журналистам. Программа «Латвийское Время» выходила в эфир ПБК с 2004 года. Служба новостей — это профессиональная команда из 33-х человек. Им доверяли наши зрители, они умели вызвать интерес зрителей к событиям в стране, где живут они и их дети. Мы хотим поблагодарить сотрудников службы новостей за их профессионализм, лояльность и поддержку в течение этих 16 лет».



Юлия Пирогова, директор службы новостей ПБК: «В течение 16-ти лет главным критерием для работы службы новостей был интерес зрителей и отображение происходящего в стране. За все годы работы в адрес программы «Латвийское время» не было ни одной претензии по поводу содержания и распространения информации, которая могла бы привести к остановке работы телеканала. Более того, служба новостей ПБК все эти годы отличалась демонстрацией многообразия мнений в политических и социальных темах. К сожалению, изучив варианты, приходится признать, что продолжать производство локального контента в сложившихся условиях невозможно. Поэтому сейчас нам остается только максимально достойно доработать оставшиеся недели и поблагодарить коллег, которые были и являются частью этой команды, коллег всего холдинга и, главное, наших зрителей. Мы гордимся тем, что были с вами эти годы». Загрузка... 1tv.lv Категории: экономика, общество, в странах Балтии Ключевые слова: ПБК, телевидение География: Латвия — статья прочитана 153 раза Комментарии