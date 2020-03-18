У врача вильнюсской поликлиники выявлен COVID-19 – подтверждает вице-министр 🔊 Воспроизвести архивное фото



У работника Вильнюсской поликлиники в микрорайоне Шешкине подтвержден диагноз коронавируса COVID-19, этот случай также является привозным, подтвердил вице-министр здравоохранения Литвы Альгирдас Шешельгис.



"Только что я позвонил в Национальный центр общественного здоровья, там подтвердили, что рассматривают шешкинский случай", – заявил замминистра на пресс-конференции во вторник.



Министр здравоохранения Аурелиюс Верига отметил, что заразившаяся врач прилетела с Кубы, несколько дней она была на работе.



"После возвращения с Кубы, на восьмой день в течение четырех дней она была на работе", –пояснил А. Верига.



Ранее об этом случае поликлиника в социальной сети "Фейсбук".



"У работника Шешкинской поликлиники подтверждена коронавирусная инфекция. Он находится на лечении и изолирован. Все, у которого были контакты с этим лицом, также соблюдают режим изоляции", – сообщила поликлиника в социальной сети "Фейсбук". У работника Вильнюсской поликлиники в микрорайоне Шешкине подтвержден диагноз коронавируса COVID-19, этот случай также является привозным, подтвердил вице-министр здравоохранения Литвы Альгирдас Шешельгис."Только что я позвонил в Национальный центр общественного здоровья, там подтвердили, что рассматривают шешкинский случай", – заявил замминистра на пресс-конференции во вторник.Министр здравоохранения Аурелиюс Верига отметил, что заразившаяся врач прилетела с Кубы, несколько дней она была на работе."После возвращения с Кубы, на восьмой день в течение четырех дней она была на работе", –пояснил А. Верига.Ранее об этом случае поликлиника в социальной сети "Фейсбук"."У работника Шешкинской поликлиники подтверждена коронавирусная инфекция. Он находится на лечении и изолирован. Все, у которого были контакты с этим лицом, также соблюдают режим изоляции", – сообщила поликлиника в социальной сети "Фейсбук". "Сейчас мы знаем, что этот случай является привозным. Идет поиск решения по срочным мерам в этом лечебном учреждении", – сказал BNS советник мэра Кролис Жукаускас.



По информации поликлиники, ведется эпидемиологическое расследование, список контактных лиц небольшой, с лицами, с которыми возможно мог контактировать работники, планируется связаться.



"Работники поликлиники, как обычно предоставляют медицинскую помощь и заботятся о пациентах. Мы просим сохранять спокойствие", – говорится в сообщении.



Заместитель мэра Вильнюса Эдита Тамошюнайте сообщила порталу 15min.lt, что врач в начале марта вернулась с Кубы, чувствовала себя хорошо, симптомов у нее не было, поэтому неделю работала. В эти дни она приняла около 80 пациентов, со всеми ими поликлиника сейчас связывается.



"С пятью работниками поликлиники она была в близком контакте, они не работают, находятся в самоизоляции. В данный момент дезинфицируются помещения, кабинет. Врач работала четыре дня, встретилась с 80 пациентами, их информируют по поводу изоляции", – сказала вице-мэр Вильнюса.



Представитель министра здравоохранения Лина Бушинскайте сказала BNS, что все выявленные до сих пор случаи коронавируса в Литве являются привозными и передала призыв министерства "не вводить общественность в заблуждение".



По новейшим подтвержденным данным, в Литве выявлены 26 случаев коронавируса COVID-19, один пациент в тяжелом состоянии, одна женщина выздоровела. BNS Категории: чп и криминал, здоровье Ключевые слова: Китай, литовцы, вирус, пандемия, заболевшие География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 82 раза Комментарии