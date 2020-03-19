Загрузка... Канада запросила у России информацию по Латышскому легиону СС 🔊 Воспроизвести © Sputnik Марш ветеранов СС в Риге. Архивное фото



Минюст Канады попросил передать ему информацию о возможном проживании в этой стране бывших участников Латышского легиона СС, предположительно причастных к военным преступлениям, сообщила



"Программа преступлений против человечности и военных преступлений проведет необходимую проверку в зависимости от обстоятельств, сопутствующих этим предположениям", — уточнила она.



По словам Стори, Минюст совместно с пограничной и иммиграционной службами и полицией работают над тем, чтобы лица, которые принимали личное участие или сотрудничали с другими в совершении военных преступлений, преступлений против человечности или геноцида, не получили убежище в Канаде. Минюст Канады попросил передать ему информацию о возможном проживании в этой стране бывших участников Латышского легиона СС, предположительно причастных к военным преступлениям, сообщила РИА Новости сотрудница пресс-службы ведомства Эллисон Стори."Программа преступлений против человечности и военных преступлений проведет необходимую проверку в зависимости от обстоятельств, сопутствующих этим предположениям", — уточнила она.По словам Стори, Минюст совместно с пограничной и иммиграционной службами и полицией работают над тем, чтобы лица, которые принимали личное участие или сотрудничали с другими в совершении военных преступлений, преступлений против человечности или геноцида, не получили убежище в Канаде. Доклад с именами 96 ветеранов Латышского легиона СС, 15 из которых сейчас находятся в Канаде, представили в понедельник. Его подготовил фонд "Историческая память" и фонд поддержки и развития еврейской культуры, традиций, образования и науки.



По данным авторов документа, 96 ветеранов Латышского легиона СС проживают в США, Великобритании, Канаде, Бразилии, Австралии, Аргентине и Латвии.



Установлен целый ряд преступлений, совершенных в годы Великой Отечественной войны подразделениями, входившими в состав Латышского легиона СС, которые можно квалифицировать как военные преступления и преступления против человечности. Так, именно латышские каратели уничтожали мирное население в деревне Жестяная Горка и селе Черное (Новгородская область). В мае прошлого года Следственный комитет России возбудил уголовное дело о геноциде в этих населенных пунктах в 1941-1943 годах. Загрузка... РИА Новости Категории: общество, в мире, чп и криминал, история Ключевые слова: суд, Канада, преступники, легион СС География: Латвия — статья прочитана 317 раз Комментарии