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Канада запросила у России информацию по Латышскому легиону СС

© Sputnik Марш ветеранов СС в Риге. Архивное фото


Минюст Канады попросил передать ему информацию о возможном проживании в этой стране бывших участников Латышского легиона СС, предположительно причастных к военным преступлениям, сообщила РИА Новости сотрудница пресс-службы ведомства Эллисон Стори.

"Программа преступлений против человечности и военных преступлений проведет необходимую проверку в зависимости от обстоятельств, сопутствующих этим предположениям", — уточнила она.

По словам Стори, Минюст совместно с пограничной и иммиграционной службами и полицией работают над тем, чтобы лица, которые принимали личное участие или сотрудничали с другими в совершении военных преступлений, преступлений против человечности или геноцида, не получили убежище в Канаде.
Доклад с именами 96 ветеранов Латышского легиона СС, 15 из которых сейчас находятся в Канаде, представили в понедельник. Его подготовил фонд "Историческая память" и фонд поддержки и развития еврейской культуры, традиций, образования и науки.

По данным авторов документа, 96 ветеранов Латышского легиона СС проживают в США, Великобритании, Канаде, Бразилии, Австралии, Аргентине и Латвии.

Установлен целый ряд преступлений, совершенных в годы Великой Отечественной войны подразделениями, входившими в состав Латышского легиона СС, которые можно квалифицировать как военные преступления и преступления против человечности. Так, именно латышские каратели уничтожали мирное население в деревне Жестяная Горка и селе Черное (Новгородская область). В мае прошлого года Следственный комитет России возбудил уголовное дело о геноциде в этих населенных пунктах в 1941-1943 годах.
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РИА Новости
Категории: общество, в мире, чп и криминал, история
Ключевые слова: суд, Канада, преступники, легион СС
География: Латвия
статья прочитана 317 раз
добавлена сегодня, 19 марта, 10:00

Комментарии

инфошум
19 марта, 10:01
#
Наверное Канада хочет перенять опыт?
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мнение
19 марта, 10:46
#
в результате расследования может оказаться,
что эти легионеры GALIMAI не убивали, а спасали евреев
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Гена
19 марта, 11:30
#
В послевоенное время Канада приютила множество нацистских преступников из Прибалтики ,Украины и других стран.
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