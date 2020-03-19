Загрузка... «Ломка неизбежна»: Как изменится мир после коронавируса 🔊 Воспроизвести



Главный мировой тренд-хантер Ли Эделькорт, основательница компании по прогнозированию актуальных веяний и умонастроений Trend Union рассказывает о том, что случится с миром и какими мы станем после того, как COVID-19 перестанет быть угрозой человечеству.



Если говорить коротко, то по мнению Ли Эделькорт (и тут не поспоришь), коронавирус — проблема глобального масштаба, с которой человечество доселе не сталкивалось, но именно благодаря этой смертельной угрозе наши гуманистические ценности будут восстановлены. COVID-19 она называет броским словосочетанием «карантин потребления» и пророчит, что он повлечет за собой глубокие культурные и экономические последствия. Хочется или нет, но нам придется урезать объем своего имущества, научиться меньше путешествовать, ведь вирус бьет не только по людям, но и отражается на всех процессах в современном мире. Будь-то доставка товаров в магазины или пассажирские перевозки. Ли «вангует», что еще немного — и девушки начнут испытывать радость от обладания самым простым платьем, заново открывать для себя старые любимые вещи, перечитывать книги. То есть вынужденно люди начнут меньше потреблять и будут учиться обходиться тем, что у них уже есть. Если говорить коротко, то по мнению Ли Эделькорт (и тут не поспоришь), коронавирус — проблема глобального масштаба, с которой человечество доселе не сталкивалось, но именно благодаря этой смертельной угрозе наши гуманистические ценности будут восстановлены. COVID-19 она называет броским словосочетанием «карантин потребления» и пророчит, что он повлечет за собой глубокие культурные и экономические последствия. Хочется или нет, но нам придется урезать объем своего имущества, научиться меньше путешествовать, ведь вирус бьет не только по людям, но и отражается на всех процессах в современном мире. Будь-то доставка товаров в магазины или пассажирские перевозки. Ли «вангует», что еще немного — и девушки начнут испытывать радость от обладания самым простым платьем, заново открывать для себя старые любимые вещи, перечитывать книги. То есть вынужденно люди начнут меньше потреблять и будут учиться обходиться тем, что у них уже есть.







Еще одно положительное последствие катастрофы планетарного масштаба, как уверяет Эделькорт, — создание новой системы трудовых отношений и большее уважение к труду каждого, появление более комфортных условий производства.



Отмена значимых мероприятий с большим скоплением людей, обусловленная буйством коронавируса, подтолкнет организаторов к поиску новых форматов ивентов, а также инновационных способов передачи информации.



В свои 70 лет Эделькорт считается одним из самых влиятельных тренд-хантеров планеты, регулярно консультирует известные бренды и большие производственные компании, а в 2003 году Time включил ее в топ-25 самых влиятельных людей мира моды. При этом пять лет назад она предрекла конец моды в том виде, в котором мы ее знаем, заявив, что fashion-индустрия стала нелепой и жалкой пародией на саму себя.



Главный трендсеттер мира убеждена, что воздействие коронавируса заставит нас замедлить темп, отказываясь садиться в самолеты, работать из дома, развлекаться только среди близких друзей или семьи, научит быть самодостаточными и внимательными. Показы мод будут выглядеть странно и неуместно, реклама путешествий — смешной, планы на будущее — неубедительными… Да и будет ли все это вообще иметь хоть какое-то значение? В итоге мы невольно каждый новый день будем подвергать сомнению систему, известную нам с рождения!







И хотя мы уже начали понимать, что для сохранения планеты (а вместе с тем и выживания!) нужно ввести драконовские меры — изменить саму философию нашей жизни, потребления и производства вещей, способов развлечения, коронавирус заметно ускорит этот процесс и, возможно, сделает то, на что пока не способно человечество по доброй воле. Молодежь больше не стремится стяжать, владение вещами — будь то одежда или авто! — перестало быть привлекательным. Почти 90% всех вещей в мире производится в Китае — на главной фабрике планеты из нефти, и скоро мы, по прогнозам Эделькорт, увидим в магазинах пустые полки. Непрерывный экспорт синтетических сари в Индию и пластмассовых предметов домашнего обихода в Африку, который существенно подрывает экономику этих стран, а заодно и загрязняет окружающую среду, прервется, а вместе с тем появятся новые возможности для местных ремесленных сообществ, кустарного производства, прикладного искусства, всех тех областей, где превыше всего ценится именно ручной труд. Придется создавать новую экономику с другими ценностями и способами производства, транспортировки и распределения товаров, принципами розничной торговли. В первую очередь коронавирус нанесет ущерб люксовым брендам, ударит по гостиничному бизнесу и импорту продуктов питания.







Чтобы выжить, нам придется измениться: научиться меньше потреблять, в том числе и информации, в общем, отказаться от большинства наших привычек, как если бы мы «отказывались от наркотиков». И если Ли Эделькорт все же права — «ломка» неизбежна.



Редакционная статья Может, это покажется страшным и циничным, но факт остается фактом, порой то, что плохо для людей — хорошо для природы и имеет экологические выгоды. По словам Ли, недавние аэрофотоснимки Китая показали, что за период приостановки производства небо очистилось, а выбросы углерода и промышленное загрязнение пошло на спад с тех пор, как в стране обнаружили вирус. Но для того, чтобы в полной мере оценить экобонус, нужно более продолжительное время.Еще одно положительное последствие катастрофы планетарного масштаба, как уверяет Эделькорт, — создание новой системы трудовых отношений и большее уважение к труду каждого, появление более комфортных условий производства.Отмена значимых мероприятий с большим скоплением людей, обусловленная буйством коронавируса, подтолкнет организаторов к поиску новых форматов ивентов, а также инновационных способов передачи информации.В свои 70 лет Эделькорт считается одним из самых влиятельных тренд-хантеров планеты, регулярно консультирует известные бренды и большие производственные компании, а в 2003 году Time включил ее в топ-25 самых влиятельных людей мира моды. При этом пять лет назад она предрекла конец моды в том виде, в котором мы ее знаем, заявив, что fashion-индустрия стала нелепой и жалкой пародией на саму себя.Главный трендсеттер мира убеждена, что воздействие коронавируса заставит нас замедлить темп, отказываясь садиться в самолеты, работать из дома, развлекаться только среди близких друзей или семьи, научит быть самодостаточными и внимательными. Показы мод будут выглядеть странно и неуместно, реклама путешествий — смешной, планы на будущее — неубедительными… Да и будет ли все это вообще иметь хоть какое-то значение? В итоге мы невольно каждый новый день будем подвергать сомнению систему, известную нам с рождения!И хотя мы уже начали понимать, что для сохранения планеты (а вместе с тем и выживания!) нужно ввести драконовские меры — изменить саму философию нашей жизни, потребления и производства вещей, способов развлечения, коронавирус заметно ускорит этот процесс и, возможно, сделает то, на что пока не способно человечество по доброй воле. Молодежь больше не стремится стяжать, владение вещами — будь то одежда или авто! — перестало быть привлекательным. Почти 90% всех вещей в мире производится в Китае — на главной фабрике планеты из нефти, и скоро мы, по прогнозам Эделькорт, увидим в магазинах пустые полки. Непрерывный экспорт синтетических сари в Индию и пластмассовых предметов домашнего обихода в Африку, который существенно подрывает экономику этих стран, а заодно и загрязняет окружающую среду, прервется, а вместе с тем появятся новые возможности для местных ремесленных сообществ, кустарного производства, прикладного искусства, всех тех областей, где превыше всего ценится именно ручной труд. Придется создавать новую экономику с другими ценностями и способами производства, транспортировки и распределения товаров, принципами розничной торговли. В первую очередь коронавирус нанесет ущерб люксовым брендам, ударит по гостиничному бизнесу и импорту продуктов питания.Чтобы выжить, нам придется измениться: научиться меньше потреблять, в том числе и информации, в общем, отказаться от большинства наших привычек, как если бы мы «отказывались от наркотиков». И если Ли Эделькорт все же права — «ломка» неизбежна.Редакционная статья Posta-Magazine Загрузка... posta-magazine.ru Категории: общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: аналитика, граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 163 раза Комментарии