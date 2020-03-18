Крым шесть лет в составе России 🔊 Воспроизвести



Воссоединение Крыма с Россией воспринимается крымчанами как свершившаяся сказка и подарок судьбы, заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков, передает



Шесть лет назад Республика Крым и Севастополь официально стали новыми субъектами РФ. Основанием для этого послужили итоги проведенного общекрымского референдума. В Крыму 18 марта является выходным.



"Воссоединение Крыма с Россией воспринимается крымчанами как подарок судьбы и свершившаяся сказка. Это позволило избежать уготовленного для Крыма сценария межнационального противостояния и открытого конфликта, итогом которого стало бы вытеснение Черноморского флота с территории полуострова", - сказал РИА Новости Бобков. Воссоединение Крыма с Россией воспринимается крымчанами как свершившаяся сказка и подарок судьбы, заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков, передает РИА Новости Шесть лет назад Республика Крым и Севастополь официально стали новыми субъектами РФ. Основанием для этого послужили итоги проведенного общекрымского референдума. В Крыму 18 марта является выходным."Воссоединение Крыма с Россией воспринимается крымчанами как подарок судьбы и свершившаяся сказка. Это позволило избежать уготовленного для Крыма сценария межнационального противостояния и открытого конфликта, итогом которого стало бы вытеснение Черноморского флота с территории полуострова", - сказал РИА Новости Бобков. По его словам, воссоединение Крыма с Россией стало возможно благодаря трем факторам: единство крымчан, появление харизматических лидеров, сплотивших население, а также поддержка со стороны президента России в части гарантий обеспечения безопасности на полуострове.



"Эти три фактора сделали события "Крымской весны". Крым изменил международные отношения. Россия впервые за долгие десятилетия показала характер и делом доказала, что вернулась в серьезную международную повестку и способна на политическую волю", - подчеркнул вице-спикер.



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Крым миновала участь стать полигоном для манёвров сил НАТО, которые были бы «нацелены» на Россию. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с годовщиной воссоединения Крыма с Россией.



Она напомнила, что шесть лет назад был подписан договор о принятии в Россию Крыма и образовании в составе страны новых субъектов.



По её словам, события «крымской весны» и результаты голосования на общекрымском референдуме, «явившемся воплощением права народов на самоопределение, зафиксированного в Уставе ООН и Декларации о принципах международного права», позволили Крыму воссоединиться с Россией.



«По прошествии этих лет становится всё более очевидной безальтернативность предопределённого волеизъявлением крымчан решения, ставшего на тот момент единственно верным в складывавшейся напряжённой ситуации вокруг полуострова», — считает Захарова.



Как отметила дипломат, в итоге «Крым не стал жертвой национал-радикалов», вместе с Россией избежал социальных и политических потрясений, которые наблюдались «на «постмайданной» Украине».



«Крым миновала и уготованная ему участь стать полигоном для нацеленных на нашу страну манёвров сил НАТО», — указала она.



Она подчеркнула «стратегическое значение» полуострова в геополитическом контексте, отметив, что «не единожды он становился ареной ожесточённых и кровопролитных сражений».



«В Год памяти и славы, готовясь достойно отметить 75-летие Победы, мы вспоминаем героическую оборону Севастополя, эпопею освобождения Крыма, другие драматические эпизоды Великой Отечественной войны, служащие примерами самоотверженности, сплочённости и любви к Отечеству», — пояснила она.



18 марта 2019 года в МИД России отмечали, что ЕС и НАТО пора признать выбор жителей Крыма, которые проголосовали за воссоединение с Россией. РИА Новости Категории: политика, общество, в мире Ключевые слова: Россия, Крым, воссоединение — статья прочитана 171 раз Комментарии