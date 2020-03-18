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Международная политика за 17 марта



Франция присоединяется к европейскому карантину, лекарства на свой страх и риск, кэш от Трампа, G20 у экранов

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Макрон объявил, что его страна “вступает в фазу санитарной войны”

“Наш враг невидим. Но он существует, и он наступает, — сказал хозяин Елисейского дворца, обращаясь ко всем жителям страны. — Прошу вас, оставайтесь дома и сохраняйте спокойствие”.

Франция идёт по пути тех европейских стран, что уже успели вкусить “радости” общенационального карантина.
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В Испании началось тестирование комплексных препаратов, способных прервать цепочку заражений COVID-19, сообщает издание La Vanguardia.

В клинических испытаниях принимают участие 200 волонтёров, которые инфицированы “китайским вирусом”, но не страдают тяжёлым течением болезни. Биологи и вирусологи вынуждены импровизировать, так как времени на долгие лабораторные исследования у них просто нет. Вселяет уверенность в успехе тот факт, что во главе группы испанских медиков стоит очень известный специалист, 40-летний врач-инфекционист Ориоль Митжа Вильяр, которому удалось в 2010 году подобрать эффективный препарат на основе азитромицина против тропической фрамбезии в Папуа-Новой Гвинее.

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Министр финансов Соединённых Штатов Стивен Мнучин заявил, что американские власти для поддержания стабильности в стране готовы помочь населению наличными деньгами.

Предложение о матпомощи было подробно изложено министром финансов во вторник во время брифинга в Белом доме.
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Категории: политика, общество, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: новости, мировые СМИ
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добавлена сегодня, 18 марта, 12:00

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