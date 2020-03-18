Международная политика за 17 марта

Франция присоединяется к европейскому карантину, лекарства на свой страх и риск, кэш от Трампа, G20 у экранов
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Макрон объявил, что его страна “вступает в фазу санитарной войны”
“Наш враг невидим. Но он существует, и он наступает, — сказал хозяин Елисейского дворца, обращаясь ко всем жителям страны. — Прошу вас, оставайтесь дома и сохраняйте спокойствие”.
Франция идёт по пути тех европейских стран, что уже успели вкусить “радости” общенационального карантина.
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В Испании началось тестирование комплексных препаратов, способных прервать цепочку заражений COVID-19, сообщает издание La Vanguardia.
В клинических испытаниях принимают участие 200 волонтёров, которые инфицированы “китайским вирусом”, но не страдают тяжёлым течением болезни. Биологи и вирусологи вынуждены импровизировать, так как времени на долгие лабораторные исследования у них просто нет. Вселяет уверенность в успехе тот факт, что во главе группы испанских медиков стоит очень известный специалист, 40-летний врач-инфекционист Ориоль Митжа Вильяр, которому удалось в 2010 году подобрать эффективный препарат на основе азитромицина против тропической фрамбезии в Папуа-Новой Гвинее.
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Министр финансов Соединённых Штатов Стивен Мнучин заявил, что американские власти для поддержания стабильности в стране готовы помочь населению наличными деньгами.
Предложение о матпомощи было подробно изложено министром финансов во вторник во время брифинга в Белом доме.
В Испании началось тестирование комплексных препаратов, способных прервать цепочку заражений COVID-19, сообщает издание La Vanguardia.
В клинических испытаниях принимают участие 200 волонтёров, которые инфицированы “китайским вирусом”, но не страдают тяжёлым течением болезни. Биологи и вирусологи вынуждены импровизировать, так как времени на долгие лабораторные исследования у них просто нет. Вселяет уверенность в успехе тот факт, что во главе группы испанских медиков стоит очень известный специалист, 40-летний врач-инфекционист Ориоль Митжа Вильяр, которому удалось в 2010 году подобрать эффективный препарат на основе азитромицина против тропической фрамбезии в Папуа-Новой Гвинее.
* * *
Министр финансов Соединённых Штатов Стивен Мнучин заявил, что американские власти для поддержания стабильности в стране готовы помочь населению наличными деньгами.
Предложение о матпомощи было подробно изложено министром финансов во вторник во время брифинга в Белом доме.