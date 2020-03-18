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Леонид Рошаль: Живите спокойно! Коронавирус не намного страшнее обычного гриппа
Знаменитый российский хирург призвал наказывать «коронавирусных» паникеров. По его словам, не стоит поддаваться панике, а стоит просто спокойно жить, передают Вести образования.
Глава Национальной медицинской палаты, президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль призвал наказывать распространителей дезинформации о коронавирусе.
«Внимательно слежу, что происходит. Только что получил письмо о том, что в Москве, оказывается, много тысяч зараженных, бегите в магазины, покупайте продукты, лекарства. Надо наказывать людей за организацию паники, нет этого ничего. Спокойно надо жить и спокойно работать», – сказал Рошаль.
По его словам, коронавирус не намного страшнее гриппа, от которого умирает еще больше людей.
Рошаль призвал не поддаваться панике и не бежать, сломя голову, в аптеку за медицинскими масками и лекарствами.
Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что смертность от китайского коронавируса составляет 3,4%.
По словам директора ВОЗ Тедроса Гебреисуса, этот показатель не намного выше, чем смертность от сезонного гриппа, которая составляет 1%.
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vogazeta.ru
Категории: общество, здоровье, образование
Комментарии
обыватель
18 марта, 16:42
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На етом вирусе хто-то хорошо нахреет руки
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