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Леонид Рошаль: Живите спокойно! Коронавирус не намного страшнее обычного гриппа

Фото: yandex.kz


Знаменитый российский хирург призвал наказывать «коронавирусных» паникеров. По его словам, не стоит поддаваться панике, а стоит просто спокойно жить, передают Вести образования.

Глава Национальной медицинской палаты, президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль призвал наказывать распространителей дезинформации о коронавирусе.

«Внимательно слежу, что происходит. Только что получил письмо о том, что в Москве, оказывается, много тысяч зараженных, бегите в магазины, покупайте продукты, лекарства. Надо наказывать людей за организацию паники, нет этого ничего. Спокойно надо жить и спокойно работать», – сказал Рошаль.

По его словам, коронавирус не намного страшнее гриппа, от которого умирает еще больше людей.

Рошаль призвал не поддаваться панике и не бежать, сломя голову, в аптеку за медицинскими масками и лекарствами.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что смертность от китайского коронавируса составляет 3,4%.

По словам директора ВОЗ Тедроса Гебреисуса, этот показатель не намного выше, чем смертность от сезонного гриппа, которая составляет 1%.
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vogazeta.ru
Категории: общество, здоровье, образование
Ключевые слова: Китай, вирус, врач, пандемия, Рошаль
статья прочитана 472 раза
добавлена сегодня, 18 марта, 16:00

Комментарии

обыватель
18 марта, 16:42
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На етом вирусе хто-то хорошо нахреет руки
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