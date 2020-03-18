Загрузка... Леонид Рошаль: Живите спокойно! Коронавирус не намного страшнее обычного гриппа 🔊 Воспроизвести Фото: yandex.kz



Знаменитый российский хирург призвал наказывать «коронавирусных» паникеров. По его словам, не стоит поддаваться панике, а стоит просто спокойно жить, передают



Глава Национальной медицинской палаты, президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль призвал наказывать распространителей дезинформации о коронавирусе.



«Внимательно слежу, что происходит. Только что получил письмо о том, что в Москве, оказывается, много тысяч зараженных, бегите в магазины, покупайте продукты, лекарства. Надо наказывать людей за организацию паники, нет этого ничего. Спокойно надо жить и спокойно работать», – сказал Рошаль.



По его словам, коронавирус не намного страшнее гриппа, от которого умирает еще больше людей.



Рошаль призвал не поддаваться панике и не бежать, сломя голову, в аптеку за медицинскими масками и лекарствами.



Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что смертность от китайского коронавируса составляет 3,4%.



По словам директора ВОЗ Тедроса Гебреисуса, этот показатель не намного выше, чем смертность от сезонного гриппа, которая составляет 1%. Знаменитый российский хирург призвал наказывать «коронавирусных» паникеров. По его словам, не стоит поддаваться панике, а стоит просто спокойно жить, передают Вести образования Глава Национальной медицинской палаты, президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль призвал наказывать распространителей дезинформации о коронавирусе.«Внимательно слежу, что происходит. Только что получил письмо о том, что в Москве, оказывается, много тысяч зараженных, бегите в магазины, покупайте продукты, лекарства. Надо наказывать людей за организацию паники, нет этого ничего. Спокойно надо жить и спокойно работать», – сказал Рошаль.По его словам, коронавирус не намного страшнее гриппа, от которого умирает еще больше людей.Рошаль призвал не поддаваться панике и не бежать, сломя голову, в аптеку за медицинскими масками и лекарствами.Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что смертность от китайского коронавируса составляет 3,4%.По словам директора ВОЗ Тедроса Гебреисуса, этот показатель не намного выше, чем смертность от сезонного гриппа, которая составляет 1%. Загрузка... vogazeta.ru Категории: общество, здоровье, образование Ключевые слова: Китай, вирус, врач, пандемия, Рошаль — статья прочитана 472 раза Комментарии